El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, aclaró que el Gobierno no está pensando en aplicar un impuesto a la riqueza, sino a los que más ingresos económicos perciben, en el marco del estado de emergencia por el coronavirus (COVID-19).

En diálogo con RPP, señaló que para un impuesto a la riqueza se tendrían que contabilizar todos los bienes y patrimonios, aunque remarcó que tendría un carácter temporal, en el marco del estado de emergencia nacional por la pandemia.

“No hemos pensado en un impuesto a la riqueza, sino en un impuesto a los que más ingresos perciben. El impuesto a la riqueza es un mensaje mucho más amplio, se tienen que contabilizar todos los bienes, el patrimonio que se tiene. Se tiene que dar un mensaje gradual y responsable”, acotó.

“Estamos hablando en una primera instancia de lo que significa que tribute más quien tiene más ingresos. Estamos en un escenario bastante crítico donde todos tenemos que sumar esfuerzos. Qué mejor que una disposición normativa solidaria. [Sería de carácter] temporal, no podría ser un tributo por un mes”, añadió.

De otro lado, Zeballos adelantó que desde la próxima semana podría empezarse a pagar el llamado Bono Universal Familiar anunciado por el presidente Martín Vizcarra, pues se tiene avanzado el marco normativo y a más tardar el domingo o lunes se publicará la norma.

“El bono compromete un presupuesto que supera los S/5 mil millones. Tenemos avanzado el marco normativo y esperamos promulgarlo en los próximos días. La norma debe estar publicándose el domingo o lunes y esperamos que desde la próxima semana se empiece a pagar”, aseveró.

Asimismo, el primer ministro no descartó que el bono universal abarque a quienes ya recibieron el bono de S/380. No obstante, aclaró que no estarán incluidos quienes se encuentren en planilla.

Cabe indicar que el Bono Familiar Universal cubrirá al 75 % de hogares peruanos que no tiene ingresos formales a fin de mes, como apoyo económico para enfrentar la emergencia del coronavirus.

Respecto al pedido del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) para que se permita la participación de los periodistas en las conferencias que brinda Vizcarra, Zeballos afirmó que el tema podría ser “repensado”.

“Podemos repensarlo. Somos un gobierno democrático, Sin embargo, debemos destacar que el presidente, desde que se declaró la inmovilización social, ha tenido cotidianas presentaciones para comunicar […] Lo vamos a evaluar, no descartamos nada”, expresó.

“Es una obligación de todo gobierno comunicar y estamos cumpliendo con esa responsabilidad. Qué mejor que el presidente haga esa labor. Para eso están los ministros, son los 18 que están día a día en medios televisivos, radiales y entrevistas escritas. Hay una presencia asidua que transmite la idea del Gobierno”, agregó finalmente el primer ministro.

