Gasto del Estado en personal y obligaciones sociales aumentó 33,8% en los últimos cuatro años

En el primer semestre del año, el gasto del Estado en personal y obligaciones sociales fue de S/40.764 millones, lo que significa un crecimiento del 33,8% frente al mismo periodo de 2021, de acuerdo con el Consejo Privado de Competitividad (CPC).

Este monto representa el 47,55% de presupuesto institucional modificado (PIM) a nivel nacional, que alcanza los S/85.735 millones a junio de 2025.

Desagregando el gasto en personal y obligaciones sociales, S/20.006 millones del monto fue ejecutado por el gobierno nacional, S/17.459 por los gobiernos regionales y S/3.298 por los gobiernos locales.

David Tuesta, presidente ejecutivo del CPC, explicó que el aumento del gasto de personal debería estar relacionado a los servicios que se van a entregar a la población y a la calidad de las personas contratadas. Asimismo, sostuvo que el incremento salarial se debe asociar a un cálculo de productividad del trabajador.

No obstante consideró que hay un mal manejo de recursos públicos, calificando este aumento del gasto como una “farra fiscal”.

“En esta dimensión de cuánta gente tienes y cuánto le voy a pagar, claramente esto no se ha cumplido. Es un gasto que señala una farra fiscal, un mal gasto de los recursos públicos”, sostuvo.

Gobierno nacional

A nivel del gobierno nacional, los sectores que más incrementaron su gasto en personal y obligaciones sociales son el Congreso (104%), la Contraloría General (82,2%) y el sector Educación (46,6%) .

En estos tres, su ejecución en el mencionado rubro alcanzó en conjunto S/4.620 millones, lo que significó un 45,4% del presupuesto para personal y obligaciones sociales.

Este aumento se debe principalmente a actividades en gestión administrativa y orientación superior, en el caso del Parlamento; control simultáneo y control gubernamental para entidades públicas, desde la Contraloría; y contratación oportuna y pago de personal docente y promotoras de las instituciones de educación básica regular y ejercicio de docencia universitaria, en Educación.

No obstante, como apuntó Tuesta, en el caso de Educación se han dado aumentos de sueldos a maestros, pero también hubo una reducción en la meritocracia del sector. En ese sentido, sostuvo que se han “relajado” las pruebas que deben afrontar los docentes.

El Congreso fue el sector que más aumentó su gasto de personal y obligaciones sociales. (Foto: Andina).

Además, sostuvo que en el Congreso las normas emitidas no han sido buenas y no han cumplido preceptos de calidad regulatoria.

“Todas las normas aprobadas en el Congreso [y analizadas por el CPC], particularmente desde las comisiones de Economía, de Presupuesto y Defensa del Consumidor, todas son malas. Eso mide tu productividad, has beneficiado en este incremento salarial a este grupo”, expresó.

Por ello, sostuvo que este crecimiento de gasto corriente no ha sido en función a los servicios otorgados y a la calidad de recursos.

Agregó que este aumento parte de un año donde se trazó la trayectoria de convergencia fiscal. En ese sentido, consideró que para reflotar el sector público se tuvo que congelar gastos e incrementos salariales, con la excepción de que hayan mejoras en la productividad o algún aspecto que el Estado debería priorizar.

“Este rubro es el que debería haberse mantenido a raya”, acotó.

En ese sentido, explicó que el gasto corriente, en especial en planillas, aumentó S/23.000 millones entre el 2021 y el 2024, lo que representa 2,5 puntos porcentuales del PBI.

“Imaginemos que esos 2,5 puntos los quito para cumplir con la meta [de déficit fiscal]. Estarías por debajo de la meta este año” , dijo.

“Hay una doble irresponsabilidad. Pudiste cumplir con la meta fiscal y no lo hiciste, generando un problema para el próximo gobierno. Por otro lado, has gastado donde no debías, sin mirar un buen uso de recurso y la importancia de la productividad”, agregó.

Subnacionales

A nivel de gobiernos regionales, Ucayali y San Martín registran el mayor incremento porcentual, con 56% y 54%, respectivamente, entre los periodos de junio de 2025 y junio de 2021.

En ambas regiones, el sector de Educación fue el que tuvo el mayor crecimiento, con incremento de S/214 millones y S/143 millones.

Además, en gobiernos locales, las municipalidades de Ica y Callao tienen los mayores aumentos, con 73% y 72%, respectivamente.

En el caso de Ica, el mayor incremento que resalta es en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. En Callao, por Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y por Ambiente.

Salarios

Asimismo, Tuesta apuntó que el salario promedio en el sector público se elevó en casi 10% en este periodo, de 2021 al 2025. En cambio, en el sector privado formal disminuyó 0,5%.

Según el CPC, el ingreso promedio del sector público a diciembre fue de S/3.480, siendo un 7% mayor que el promedio del privado, de S/3.260.

¿Cómo mejorar la calidad del servicio de personal y la productividad? Para Tuesta, primero se debe de contar con un gobierno fuerte que construya institucionalidad.

“Estamos mal mientras haya esta retroalimentación entre el Ejecutivo y el Congreso, donde los objetivos son los beneficios egoístas de corto plazo en cada uno y no la construcción o un objetivo de Nación, cierre de brechas sociales, atender y dirigir realmente el gasto al servicio del ciudadano”, señaló Tuesta.

Para el exministro de Economía, se está viviendo una crisis institucional fuerte que limita la construcción del servicio civil y a un Estado que vele por la estabilidad fiscal.

Agregó que el país tiene también tiene a su favor los términos de intercambio altos. Sin embargo, consideró que el siguiente gobierno podría afrontar una caída en el precio de minerales, lo que llevaría a que se adopten medidas drásticas.

“Habrá que acordarse en ese momento de quién es la culpa. Gran parte la tiene este gobierno que no aprovechó el ciclo de metales al alza”, añadió.