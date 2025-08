Creatividad lambayecana: conoce a la empresa que creó el primer helado de King Kong y que hoy es un ‘boom’

Desde Lambayeque, Industrias Apakori logró llevar el King Kong a nuevas audiencias con un formato inédito: un helado. Esta propuesta —desarrollada junto a San Roque— no solo ganó la atención del público, sino también el reconocimiento Creatividad Empresarial de la UPC. Nayib Hende, su gerente general, detalla cómo se gestó el proyecto, qué significó el premio y qué viene a continuación.

¿En qué consiste el proyecto del primer helado de King Kong del mundo? ¿Cómo lograron adaptar este postre tan tradicional a un formato innovador como el helado?

Esto surge porque la innovación está en el ADN de nuestra marca. Siempre pensamos en productos que aporten valor al mercado. Como marca chiclayana, dijimos, ¿por qué no sacar un helado del postre tradicional lambayecano que es el King Kong? La idea fue bien recibida. Pensamos con quién hacerlo, y si bien hay muchas marcas de King Kong, el original lo inventó San Roque hace más de 100 años. Les llevamos la propuesta y nos abrieron las puertas. Así nació el primer helado de King Kong del mundo.

¿Qué rol tuvo cada empresa en esta alianza?

Mr. Paleta [marca comercial] desarrolló la receta y la formulación. Somos los encargados de producir el helado. San Roque nos abastece de los insumos tradicionales como el manjar, la galleta; todo lo que usan en su King Kong. Ese es el corazón del producto.

Capipaleta

¿Cómo ha sido la recepción del helado entre los consumidores?

Ha sido espectacular. No solo les gusta porque es delicioso y tiene variedad —tenemos sabores como chirimoya, lúcuma, y ahora frutos rojos—, sino también porque se sienten identificados. Dicen “esto es de mi tierra”. Eso ha sido muy potente.

¿El lanzamiento ha tenido un impacto directo en sus ventas?

Por supuesto. Nosotros vendemos tanto en canal B2C como B2B. San Roque incorporó este producto en su portafolio y ha sido un ‘boom’. Ahora lo sirven incluso como bolas (de helado) en sus tiendas. Ha sido un crecimiento importante tanto para ellos como para nosotros.

Paletumi

¿Dónde se distribuye actualmente el helado de King Kong?

Está en nuestras ocho tiendas entre Chiclayo y Piura. En Lima, se vende por delivery (Rappi, PedidosYa) en algunos puntos y, por supuesto, en tiendas San Roque. Este verano esperamos estar en canal moderno como Plaza Vea. Ya estuvimos la temporada pasada y fue un éxito.

¿Qué significó para ustedes ganar el Premio Creatividad Empresarial?

Fue un orgullo tremendo. Competíamos con empresas grandes con mucho presupuesto. Escuchar nuestro nombre fue emocionante. Fue un reconocimiento no solo para nosotros como fundadores, sino para todo el equipo que trabajó este proyecto. El premio tiene mucho valor porque reconoce verdaderamente la innovación y su impacto.

Papaleta, en referencia al Papa León XVI

¿Qué mensaje les deja a otras empresas que buscan innovar sin perder su identidad?

Que apuesten por la innovación. El Perú es un país muy creativo, y eso hay que trasladarlo a nuestras empresas. Nuestro helado no es solo un sabor nuevo, es cultura, es identidad. La innovación no siempre necesita grandes presupuestos. Lo importante es el impacto. Creatividad Empresarial reconoce eso, y eso me encantó.

¿Qué sigue ahora para Industrias Apakori? ¿Tienen nuevos proyectos en marcha?

Siempre. Después del helado de King Kong lanzamos la “Paletumi”, una paleta en forma de tumi, y luego la “Capipaleta”, con forma de capibara. Recientemente sacamos la “Papaleta”, con la cara del Papa León XIV, nuestro primer producto solidario, pues el 20% de lo recaudado ayuda a niños en situación vulnerable. La innovación sigue siendo nuestra guía, pero siempre con un fuerte componente cultural y social.