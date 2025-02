En su reciente informe de Data Analytics “Resultados del mercado inmobiliario en Lima Metropolitana”, el gremio anunció que las unidades vendidas por cantidad de dormitorios fueron de 0,6% en unidades de cuatro dormitorios; 38,1% en unidades de tres dormitorios, 37,4% en unidades de dos dormitorios y de 23,9% en unidades de un dormitorio. Este último formato representaba el 10% hace solo ocho años.

“Tenemos un porcentaje importante de participación de [departamentos] de un dormitorio. Eso me dice que el cliente promedio es una persona más joven que quiere acercarse a su centro de trabajo, vive lejos y trabaja en San Isidro o Miraflores y necesita un departamento de un dormitorio”, dijo Ana Cecilia Gálvez, gerente general de ASEI.

Miguel Deústua, director gerente de Tribeca Inmobiliaria, recordó que hace un tiempo, la vivienda tradicional de tres y dos dormitorios copaba gran parte de la oferta; sin embargo, debido a las necesidades y aparición de nuevos productos como los departamentos de un dormitorio y monoambientes -mucho más compactos- hicieron que el ticket fuera más atractivo y tuvieron un auge importante en distritos como Miraflores o San Miguel.

Para Deústua, además de los inversionistas que toman estos espacios para alquilarlos, otro público interesado son padres que buscan que sus hijos vivan cerca a sus universidades durante y después de terminar sus carreras. Además, personas jóvenes que buscan independizarse o parejas jóvenes que ven en esta una primera inversión. Para este público tienen un producto en Surco, dijo.

“En San Miguel hemos tenido mucho éxito con este producto de departamento de un dormitorio y monoambiente. El ticket promedio por un monoambiente de 30 metros cuadrados bordea los S/ 200 mil y hay mucha gente que puede comprarlo por crédito directo con la inmobiliaria, que es muy frecuente en nuestro caso”, añadió.

El representante de Tribeca dijo que, generalmente, estos productos se encuentran en edificios donde las áreas comunes complementan el espacio con salas de usos múltiples, gimnasios, parrillas, lavaderías, entre otros.

Bryan Meza, gerente general adjunto de Inmobiliaria Binda, anotó que hoy existen en el mercado monoambientes bien distribuidos y funcionales que buscan satisfacer las necesidades del mercado y el perfil del inversionista se ha incrementado junto con estos espacios, pues apuestan por un menor ticket que les genera una mayor rentabilidad.

“Todo va acompañado de los bancos, quienes están dando muchas facilidades a emprendedores, a parejas jóvenes o amigos para que puedan sacar un préstamos en sociedad, algo que antes no tenía el mercado. Por lo tanto, el mercado inmobiliario se abre a personas que antes no tenían la posibilidad y acceso a un departamento de 30 m2 a US% 60 mil, por ejemplo”, explicó.

Meza añadió que la zona inversionista se encuentra en Miraflores, Barranco, algunas partes de San Isidro, sin descartar otros distritos que los tienen en menor proporción.

La oferta de departamentos de un dormitorio al cierre del 2024 la lideraron Miraflores con 1.286 unidades y San Isidro, con 854 unidades en Lima Top. En Lima Moderna, le siguieron San Miguel, con 811 unidades; Cercado de Lima, con 743 unidades; Lince, con 676 unidades; Surquillo, con 643 unidades; Pueblo Libre, con 623 unidades y Jesús María, con 621 unidades.

En cuanto a la venta, al cierre de ese mismo año lideraron Miraflores y San Isidro, con 742 y 628 unidades, respectivamente. En todo Lima Metropolitana se vendieron en total 5.124 unidades de un dormitorio.

Si bien hubo un incremento en este tipo de viviendas, la de tres dormitorios sigue abarcando el mayor porcentaje pues, según Gálvez, el peruano compra una vivienda una vez en la vida. Esto consolida el hecho de que las familias son los principales compradores de viviendas.

Resultados

Los segmentos de Lima Moderna, Lima Top y Lima Centro lideraron la demanda del 2024 y concentraron el 86% del total de unidades vendidas en departamentos de uno a cuatro dormitorios. Asimismo, se evidenció una tendencia hacia viviendas más compactas, según el informe.

En cuanto al tícket promedio de compra, este se redujo un 4,4% respecto al 2023 a S/ 447.590, debido a que se redujo el tamaño promedio de los departamentos de 76 m2 en 2020 a 65 m2 en 2024. “Este cambio refleja una adaptación de la industria a las necesidades de los compradores, quienes buscan opciones más funcionales y accesibles”, explicó la representante de ASEI.

En términos de oferta, el 2024 cerró con 41.905 unidades inmobiliarias disponibles en Lima Metropolitana, valorizadas en S/ 20.671 millones. Tanto Lima Moderna, Lima Top y Lima Centro, concentraron el 90% de la oferta, con los distritos de Miraflores, Cercado de Lima, Jesús María, San Miguel y Santiago de Surco consolidándose como los principales polos de desarrollo inmobiliario en la capital.

Durante el 2024, se lanzaron 238 nuevos proyectos inmobiliarios, un 14% más respecto al año previo. Con ello, se sumaron al mercado 23.002 unidades con una inversión valorizada en S/ 10.524 millones, 10% más que el 2023.

En cuanto al precio de venta promedio por metro cuadrado, se ubicó en S/ 6.929 para Lima Metropolitana, siendo superado por Lima Top con S/ 8.578 y Lima Moderna, con S/ 6.951.

Para el 2025 se espera que el mercado mantenga su dinamismo, aunque podría estar influenciado por cambios normativos y el entorno macroeconómico, siendo clave la estabilidad política y el acceso a financiamiento, destacó Gálvez.

En tanto, Meza afirmó que este año es muy prometedor y se tienen buenas perspectivas para el sector inmobiliario en el contexto de una buena macroeconomía para el Perú y el sector recuperado. “Las tasas también están ayudando, todo está muy dinámico. Hay una consolidación que se está dando en el gremio que es muy buena, si se considera la medición de la confianza del sector empresarial, que también ha mejorado mucho”, puntualizó.