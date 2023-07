La economía peruana crecería 1% en el 2023, a pesar de los pronósticos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que proyectaban un aumento de 2,5%, aseguró Iván Portocarrero, jefe de análisis sectorial de Apoyo Consultoría.

“Nosotros vamos a tener una primera mitad con un estancamiento o una caída ligera en la producción. Entonces eso ya te está marcando una primera mitad muy mala. La recuperación que vamos a tener hacia la segunda parte del año nos va a llevar un número de crecimiento de la economía que esté alrededor del 1%. Difícilmente llegaremos al estimado que menciona el MEF”, afirmó en una conferencia de prensa virtual organizada por IPAE Acción Empresarial.

“Después de tener un mal mayo y el resultado de junio tampoco va a ser tan positivo, pero esperamos una modesta mejora hacia adelante. [...] Depende de cómo venga el sector minero hacia adelante. El año pasado hubo muchos bloqueos, en conjunto estuvo detenido por casi 100 días. Este año no hemos tenido eso”, agregó.

Respecto a los efectos que podrían generar las protestas por la denominada “tercera toma de Lima”, Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú, explicó que dependerán del grado de violencia de las mismas.

“En el violento vimos violentas agresiones hacia la policía y hemos conocido cómo fuera de Lima, sobre todo en el sur del país, hubo reacciones desproporcionadas [...] que generaron lamentables víctimas mortales. Todo eso genera un deterioro muy negativo al clima [de inversión]. Si la protesta es pacífica la cosa podría pasar bien, pero la violencia es peor”, señaló.

IPAE Mide

Durante la conferencia se presentó el IPAE Mide 2023. Este es un sistema de monitoreo de 36 indicadores relevantes para el desarrollo del país divididos en cuatro pilares -institucionalidad sólida, crecimiento económico sostenible e inclusivo, educación de calidad e igualdad de oportunidades- que permiten dar un análisis de la evolución del bienestar social en la última década. Es realizado en conjunto por IPAE, Apoyo Consultoría e Ipsos Perú.

El informe evidenció una ligera recuperación en el 2022 en el agregado de todos los indicadores, pero todavía no se alcanzan los niveles prepandémicos. Los puntos que más mejoraron fueron la institucionalidad sólida y la educación de calidad -aunque aún por debajo del nivel del 2019-, pero se halló un estancamiento en el aspecto social, como en las condiciones de la población en situación de pobreza.

“De nada sirve el crecimiento económico, si no hay una reducción de la pobreza. Y no va a haber una mejora en la pobreza si no se toman medidas específicas [...] En lo que se refiere a las mejoras del pilar ’Educación de calidad’, también nos encontramos estancados. Esta es otra alerta que nos muestra el efecto rebote de la pandemia”, aseguró Gonzalo Galdós, presidente de IPAE.