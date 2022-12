Las exportaciones peruanas de este año alcanzarían los US$63.800 millones, estimó Carlos Posada, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Esto representaría un crecimiento de alrededor del 5%, sostuvo, frente a los US$60.900 millones alcanzados en el 2021.

Este incremento se dará pese a la probable caída de 4% en las exportaciones mineras, proyectó el especialista. “En exportaciones mineras tuvimos en el 2021 US$37.700 millones aproximadamente. Este año deberíamos estar cerrando entre unos US$36.000 millones y US$36.100 millones, que es una caída de 4%”, acotó.

Justamente la minería, que representó el 56,3% de la canasta exportadora hasta octubre, se vio afectada este año por las paralizaciones en algunas operaciones mineras por protestas, así como una menor cotización en el precio de los minerales.

MIRA | Percepción de retroceso del Perú continúa en niveles históricos

“Si hubiésemos hecho las cosas bien, [...] el sector minero tuvo la posibilidad de haber crecido 2% aproximadamente. Lamentablemente, no se hizo y esto nos va a llevar a una caída. Hemos podido llegar tranquilamente a US$38.500 millones en exportaciones mineras, pero hay dos factores que no ayudaron y que lamentablemente si no se van corrigiendo en el corto plazo, el sector minero puede tener caídas tremendas, de más de 8%”, precisó.

El 2023

Según Idexcam, en un escenario probable los envíos al exterior serían de US$66.000 millones. Posada señaló que si bien sería un aumento que oscile entre el 3% y 4%, se trataría de una desaceleración del crecimiento.

Añadió que los riesgos en el sector para el 2023 son los bloqueos y protestas, el encarecimiento y limitación en la cadena logística del comercio exterior, así como una situación de recesión en la economía mundial o en la de Estados Unidos, China o Europa.

Asimismo, sostuvo que en un escenario optimista y donde se aproveche el máximo potencial, el crecimiento de las exportaciones para este nuevo año oscilaría entre los US$70.000 millones y US$72.000 millones.

En contraste, en un escenario negativo, “donde las protestas continúan, la predictibilidad no se da, los cambios de regulación se dan de manera negativa, continuamos con el tema de la Asamblea Constituyente, el Perú puede caer en exportaciones entre 10% a 12% si es que todo se confabula en contra del comercio exterior”, acotó el especialista.

El dato La Asociación de Exportadores indicó que a octubre las exportaciones generaron más de 3,6 millones de empleos.