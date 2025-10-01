Escucha la noticia
Crecimiento en peligro: sin más oferta, el 'boom' del sector construcción en Lima Top y Moderna podría volverse insostenible y disparar el precio de los departamentos
El sector construcción acumularía en agosto su cuarto mes consecutivo de crecimiento, según estimaciones de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). Sin embargo, el dinamismo inmobiliario en Lima Top y Lima Moderna —zonas que concentran el 75% del mercado de la capital peruana— podría enfrentar pronto un riesgo crítico.