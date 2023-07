Pese a que hubo factores por los que desde Credicorp Capital consideran que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) pudo haber tenido un mejor desempeño, en el primer semestre del año esta registró un 7% de incremento en su índice general en soles y podría tener un alza potencial relevante de 14% adicionales de cara a fin de año, señaló Daniel Guzmán, gerente general de Credicorp Capital Bolsa.

En el informe Estrategia Renta Variable Perú, Credicorp Capital enumeró los aspectos a monitorear a nivel local. En el documento se encuentran el ruido político y la posibilidad de nuevos conflictos sociales; asimismo, el efecto climatológico a fin de año, que aún no se confirma, pero se puede apreciar que no estamos viviendo un año normal en cuanto al clima y eso va a impactar la economía, añadió.

Siguiendo el plano local tenemos también la desaceleración económica y también el hecho de que no existe tanta claridad sobre si los retiros de las AFP van a mantenerse.

En el plano internacional, Guzmán mencionó que se monitorea lo que suceda con las economías de Estados Unidos y China porque impactaría directamente en los precios de los minerales.

En la región

Al comparar el desempeño de la BVL con la región, se aprecia que el Perú tuvo un retorno de la inversión del 15% en dólares. México lidera la lista con 28%, seguido de Chile con 21%, y Brasil y Estados Unidos, con 18% respectivamente.

Así, la BVL mantiene un retorno aceptable a nivel global, tras haberse ubicado el año pasado como una de las más rentables con 6% en dólares, según el informe.

Sectores

Dentro del avance obtenido en la primera parte del año, los sectores que más han rendido, en dólares, han sido Electricidad con 45% y Minería, con cerca de un 20%.

Guzmán explicó que el desempeño del sector Electricidad tuvo que ver con el anuncio de venta que hizo la empresa Enel de sus negocios de distribución y generación. Con ello, se vio mucho interés por parte de empresas extranjeras para poder comprar operaciones. “Eso hizo que el sector se moviera y haya interés real de empresas de fuera, por eso ha subido tanto”, dijo.

En tanto, la situación de la Minería se debió al movimiento del precio de los metales, sobre todo del cobre. “Si vemos la volatilidad del precio de los metales, sigue mejorando y las perspectivas, sobre todo del cobre por el tema de los autos eléctricos, son muy buenas”, añadió.

El gran perdedor en cuanto a sectores, dice Guzmán, fue Construcción, que bajó 6%, siendo este sector muy ligado al movimiento de la economía. El país, dijo, ha sufrido una desaceleración por lo que el sector se viene rezagando.

Rendimientos

Enel distribución lidera la lista de empresas que más han rendido este año con 130%, debido al interés de una empresa china por hacerse con Enel Distribución y, probablemente, Enel Producción, anotó Guzmán.

La minera Southern Cooper con un 29% se encuentra en segundo lugar por el cobre y así se muestra una gama de empresas con potencial que han caminado bien, explicó.

Desde Credicorp Capital ven valor en tres sectores específicos, siempre partiendo de su escenario base no tan bueno.

En el entorno internacional este escenario tiene que ver aún con la elevada inflación, lo que va a obligar a los bancos centrales, específicamente a la Reserva Federal (FED), a todavía mantener un ambiente de tasas altas.

“Es importante porque restringe de cierta forma el crecimiento a corto plazo, pero es lo correcto para hacer en el mediano plazo”, dijo.

Localmente, el escenario de incertidumbre política, un crecimiento del PBI cercano a 1,3% y una participación relativa de los grandes inversionistas institucionales que seguirán dando soporte al mercado.

ENCUENTRA EN ECONOMÍA | ¿Cómo invertir en viviendas con componente sostenible nos ayudan a ahorrar a largo plazo?

“Seguimos apostando por sectores resilientes, que les vaya bien en estos momentos de volatilidad, como Consumo, Electricidad y, para diversificar el portafolio, Minería, a través de Ferreycorp”, afirmó.

Estrategia

Según Guzmán, las empresas de la BVL que tomarían como primera opción (’Top Pick’) para este segundo semestre del año tienen que ver con Consumo, Electricidad, Construcción y Minería.

Dentro del Consumo, la empresa top es Inretail, que tiene un precio actual de US$ 34 y un precio objetivo de US$ 42. Esperan que los ingresos se mantengan al alza, soportado por una alta exposición al segmento de descuento (Makro), sumado a la apertura de nuevas tiendas de supermercados y farmacias.

En Electricidad la empresa que lidera la lista es Engie Energía Perú con un precio actual de S/ 4,89 y un precio objetivo de S/ 6,73. Estiman que la compañía se beneficiará este año con la puesta en marcha del parque eólico Punta Lomitas. Además, está en sus planes la construcción de plantas renovables adicionales, reduciendo la exposición a fuentes termoeléctricas.

En Construcción, Ferreycorp, con un precio actual de S/ 2,25 y un precio objetivo de S/ 2,73. Con ingresos soportados por el segmento de repuestos y servicios de minería, que a su vez favorece los márgenes de ganancia, una buena generación de caja y una atractiva rentabilidad por dividendo.

Finalmente, en la medida que China no se desacelere bruscamente y maneje mejor el proceso en el que está actualmente, dice Guzmán, ven una mayor demanda de metales y eso ayudará en su precio y a las mineras. Si se dan estos supuestos y se logra un escenario optimista, su apuesta es por Cerro Verde, que tiene un precio actual de US$ 31,4 y un precio objetivo de US$ 31,5.

“Más allá de la poca apreciación en el precio de la acción, pagan dividendos cercanos al 9% en dólares. Es una empresa bien manejada, sana en estructura de costos, con bajo endeudamiento, una mina con 30 años de vida útil por delante y, lo más importante, con buena relación con las comunidades y poblaciones”, dijo Guzmán.