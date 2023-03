Desde octubre del 2022, el panorama internacional generó un entorno positivo en la economía global, pero es el hecho de que China está reactivando su economía lo que podría impulsar al alza la economía peruana, señaló Jorge Beingolea, vicepresidente de Soluciones de Portafolio de Credicorp Capital Asset Management.

Según explicó el especialista, el hecho de que el país asiático esté dejando de lado su política cero COVID haría que los sectores de su economía se reactiven. Sin embargo, es el sector inmobiliario -que demanda materias primas como el acero y cobre- el que podríamos generar un mayor impulso sobre el Perú.

“Mientras que el sector manufactura y en particular el sector inmobiliario no se reactive con la velocidad y vigor de otros (como servicios), probablemente el impulso para la economía peruana no sea tan alto”, dijo.

Activos financieros

Desde Credicorp Capital explicaron que entre octubre del 2022 y enero de este año, los mercados se tomaron un respiro. Tanto la renta fija como la renta variable se pudieron recuperar significativamente debido a que la inflación de Estados Unidos entraba a un terreno con el que la Reserva Federal (FED) se sentía más cómoda, luego de llegar a poco más de 9% en términos anualizados en junio del 2022.

También hubieron factores positivos. Por un lado, Europa dejó de lado las preocupaciones sobre el suministro de energía pues el invierno fue menos crudo de lo esperado, esto sumado a la política cero COVID de China, inyectó entusiasmo a los mercados financieros.

“Tuvimos una recuperación que ayudó a que el golpe de los primeros nueve meses del 2022, en buena parte, se pudiera recuperar. Sin embargo, en febrero (de este año) han vuelto a aparecer las preocupaciones respecto a cuán rápido va a poder la inflación (de Estados Unidos) regresar a 2%. Durante febrero y lo transcurrido en marzo hemos estado en un contexto parecido al año pasado en el que buenas noticias económicas son malas noticias para los mercados financieros, porque hace más probable que la FED sea más agresiva en su intento de atajar la inflación”, explicó.

El representante de Credicorp Capital agregó que, en general, el año sigue siendo bueno para la renta fija y particularmente bueno para la renta variable. Por otro lado, con el escenario chino, los activos peruanos más sensibles son las acciones mineras y, mirando hacia Estados Unidos y la política de la FED, es muy probable que afecte a los bonos soberanos.

“Lo que sucede con la FED termina afectando a toda la curva de bonos soberanos de Estados Unidos y, dado que los inversionistas de renta fija se mueven por diferenciales de tasa, si las tasas en Estados Unidos suben, eso hace más atractivo invertir en dólares y termina haciendo menos atractiva la inversión en soles, lo que podría impulsar al alza las tasas de interés en el Perú”, detalló.

Recesión en Estados Unidos

La tasa de desempleo en Estados Unidos se encuentra en niveles mínimos de 3,4%. Según Beingolea, esto debería ser algo bueno ya que por cada persona desempleada hay casi dos vacantes de empleo y esto ayuda a la confianza del consumidor, a generar más ingresos y sostener la economía.

A pesar de ello, afirmó que esto hará que la FED tenga que redoblar esfuerzos por moderar la demanda agregada, haciendo más probable que se tenga que subir las tasa de interés, aumentando el riesgo de no lograr un aterrizaje suave y controlado para moderar la inflación y esta vuelva a su 2% estimado, pero a costo de una recesión.

“Es lo que creemos que va a suceder con la economía de Estados Unidos, entrará a una recesión relativamente leve hacia la segunda mitad del 2023. Va a tener dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo que van a venir acompañados con un impulso al alza de la tasa de desempleo”, añadió.

De igual modo, Credicorp Capital elevó su expectativa de que la inflación en el país del norte cierre el 2023 de 2,5% a 2,9%. Y, en la senda de la política monetaria, esperaban que la tasa máxima de referencia de la FED llegue a 5%, ahora se espera un 5,5% y que se mantenga ahí durante el resto del año.