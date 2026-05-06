María Pia Castro, Enterprise Financing Discipline Leader de BBVA en Perú, señala que el producto Crédito Hipotecario Verde representó el 9% de la facturación hipotecaria del banco en el 2025, nivel que se ha mantenido durante el primer trimestre del 2026. Precisa que este desempeño se encuentra en línea con las proyecciones de la entidad.

En cuanto a las condiciones del producto, indica que la diferencia de tasa frente a un crédito hipotecario tradicional es de aproximadamente 0,15% anual. En un plazo de 25 años, ello se traduce en un costo total del crédito alrededor de 1,3% menor. Añade que el principal beneficio no está únicamente en la tasa, sino en la eficiencia energética asociada a los proyectos sostenibles.

Castro explica que la demanda no se origina necesariamente en el cliente. “Los clientes llegan buscando un crédito hipotecario, no necesariamente un Crédito Hipotecario verde, y somos nosotros quienes le ofrecemos el mejor producto para su necesidad”, afirma.

Asimismo, señala que la disponibilidad de proyectos certificados sigue siendo una limitante. Indica que estos representan todavía una minoría dentro del total financiado por el banco, aunque vienen creciendo conforme los clientes valoran la eficiencia de las viviendas y los promotores adquieren mayor experiencia en su desarrollo. “Los proyectos certificados hoy son todavía una minoría dentro del total de proyectos que financiamos; sin embargo, vienen creciendo por encima del mercado”, añade.

En esa misma línea, desde BanBif anotan que el crecimiento del producto muestra una dinámica más acelerada. Enrique La Torre, gerente de División de Banca Inmobiliaria e Hipotecaria, indica que la entidad colocó 460 operaciones de su producto Préstamo Hipotecario Sostenible en el 2025, por un total de US$44,3 millones, y que en lo que va del 2026 ha registrado más de 170 operaciones por US$18,1 millones.

El ejecutivo destaca que el producto incorpora un bono equivalente al 2% del monto desembolsado, que se entrega al cliente en el mes 19 del crédito. Este incentivo está dirigido a la compra de inmuebles con certificación LEED (certificación internacional que evalúa el desempeño ambiental de edificaciones) o EDGE (estándar que certifica ahorros en energía, agua y materiales en viviendas), asociados a un uso más eficiente de recursos como energía y agua.

En cuanto al perfil del cliente, La Torre señala que se trata principalmente de personas entre 31 y 50 años, con una participación mayoritaria de solteros, que representan el 62% del total. Añade que el ticket promedio de estos créditos alcanza los US$100.000 y que la mayor demanda se concentra en Lima, donde existe una mayor oferta de proyectos sostenibles. “Se proyecta que en los próximos meses esta oferta se expanda hacia otras regiones del país”, agrega.

En ese contexto, el avance de este tipo de financiamiento depende no solo de la oferta de productos desde la banca, sino también de la disponibilidad de proyectos que cumplan con estándares de sostenibilidad, que es una condición necesaria para acceder a estos créditos.

En paralelo, desde el lado inmobiliario, la experiencia muestra que el uso de este tipo de financiamiento está directamente vinculado a la disponibilidad de proyectos certificados. César Madrid, CEO de Madrid Inmobiliaria, indica que en sus desarrollos este tipo de financiamiento representa aproximadamente el 66% de las ventas.

Madrid añade que, en ese proceso, la coordinación entre la inmobiliaria y la entidad financiera se da desde las primeras etapas de la venta, y que desde la visita a la sala de ventas el asesor comercial informa al cliente sobre los beneficios de adquirir una vivienda con certificación sostenible y lo deriva con el asesor del banco para la evaluación del crédito, acompañándolo durante el proceso.

El ejecutivo señala que este tipo de financiamiento contribuye a mejorar la velocidad de venta de los proyectos. Explica que la combinación entre una menor tasa hipotecaria y los beneficios asociados a la sostenibilidad han permitido incrementar la absorción en al menos 10%.

Madrid precisa que sus proyectos se concentran en Lima Top, en distritos como San Isidro, Surco y San Borja, así como en Lima Moderna, incluyendo Jesús María, Magdalena, San Miguel, Surquillo y Pueblo Libre. Indica que el ticket promedio alcanza los S/850.000 en Lima Top y S/438.000 en Lima Moderna.

Asimismo, señala que el acceso a este tipo de financiamiento está condicionado a que los proyectos cuenten con certificaciones como EDGE o LEED, lo que implica incorporar criterios de sostenibilidad desde el diseño del desarrollo inmobiliario. Agrega que estos estándares son considerados desde el desarrollo del proyecto para facilitar el acceso a este tipo de crédito.

Madrid añade que la reducción en la tasa impacta en la cuota mensual, lo que facilita que más clientes puedan calificar a un crédito hipotecario y genera un ahorro relevante para el comprador.