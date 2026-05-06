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Resumen

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El crédito hipotecario verde viene ganando espacio en el financiamiento de vivienda, impulsado por la mayor oferta de productos desde la banca y por el desarrollo de proyectos con certificación sostenible. Sin embargo, su penetración aún es limitada y depende, principalmente, de la disponibilidad de este tipo de desarrollos.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.