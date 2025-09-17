Melissa Rodríguez Enciso
Melissa Rodríguez Enciso

La crisis en Machu Picchu no da tregua y ya tiene un impacto visible en el turismo cusqueño en la imagen del Perú. Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, alertó que el destino atraviesa una “crisis de institucionalidad y gobernanza”, producto de la fragmentación en su gestión y la pugna de intereses por la concesión de la ruta Hiram Bingham, lo que ha derivado en bloqueos, huelgas anunciadas y la pérdida de confianza nivel internacional.

