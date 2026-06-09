Diversos gremios empresariales se han mantenido cautos frente a los resultados electorales tras la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori de Fuerza popular y Robert Sánchez de Juntos por el Perú.

Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (Agap), señaló que se debe esperar a que las autoridades concluyan con este proceso y se emitan los resultados finales, dado que la diferencia entre ambos candidatos presidenciales se mantiene en márgenes muy estrechos y aún faltan actas por contabilizar e impugnaciones pendientes de resolver.

En esa línea, Oscar Zapata, presidente de Perucámaras, instó a mantener la serenidad institucional, agregando que es necesario respetar el proceso electoral y exigir una transición ordenada.

“Hacemos un llamado a los actores políticos a actuar con prudencia, respetar las instituciones y contribuir a preservar un clima de estabilidad y confianza”, añadió Jorge Zapata, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).

Justamente, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), había comentado que en un plazo máximo de 30 días se conocerían los resultados totales de la segunda vuelta.

En ese sentido, Jaime Dupuy, director ejecutivo de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), sostuvo que la falta de predictibilidad ante los resultados electorales puede generar ruido. Por ello, consideró que el JNE debe disponer de los recursos necesarios para no demorar el proceso.

Asimismo, Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, señaló que esta incertidumbre electoral afecta las decisiones de inversión de los empresarios.

“En Gamarra, esta situación nos agarra en plena campaña otoño-invierno, que representa el 45% de la facturación anual. Se ve tremendamente disminuida, junto con el impacto del Fenómeno del Niño. Si el conteo acaba en un mes, nos va a generar una pérdida, cuyo impacto calculamos que sería aproximadamente de S/600 millones”, expresó.

¿Qué medidas debe tomar el nuevo gobierno?

Para Zapata de la Confiep, será clave que el candidato que gane las elecciones genere consensos para evitar la polarización, por lo que deberá tender puentes y armar una agenda país. Esto se debe a que existe un 50% de la población que no votó por la propuesta del futuro mandatario o mandataria.

Además, señaló que la siguiente gestión debe combatir la inseguridad ciudadana, además de prepararse para enfrentar el Fenómeno de El Niño que puede afectar sectores como el agro y la pesca, lo cual repercute en las exportaciones y la seguridad alimentaria.

Entre las prioridades del futuro gobierno, aseguró, se debe considerar la formalización en los empleos, por lo que será necesario atraer inversión privada.

Amaro, por su lado, mencionó las brechas sociales y de infraestructura. Y, así también, la tarea que hay por delante para disminuir la pobreza, el desempleo y la informalidad.

“Para ello, es fundamental garantizar la seguridad jurídica y la propiedad, mejorar la competitividad, promover la inversión privada y mantener una economía abierta al mundo”, expresó.

A su vez, Saldaña consideró que se deben sentar las bases para una “reactivación económica”, tomando en cuenta a la micro y pequeña empresa (mype).

“El Estado tiene que generar medidas de mitigación, acceso a crédito barato y cumplir con las normas de compras públicas”, apuntó.

Por su parte, Dupuy comentó que en el siguiente quinquenio debe ponderar la madurez y seriedad política para viabilizar el diálogo y las negociaciones para llegar a un proyecto país.

“Históricamente lo que se necesita es promoción de la inversión privada y que esto vaya de la mano con un fuerte impulso de inversión en infraestructura y conectividad a nivel nacional”, comentó.

Por otro lado, Zapata, de Perucámaras, señaló que se requiere de un gabinete técnico que brinde señales de respeto a las reglas y que se destraben proyectos productivos.

Preocupaciones

Amaro comentó que durante la campaña electoral rumbo a la segunda vuelta electoral hubo preocupación respecto a las propuestas de Juntos por el Perú, pues de ejecutarse, atentarían contra la estabilidad económica y la confianza para la inversión.

Tras el proceso electoral, espera que prevalezca una agenda orientada al desarrollo económico y social del país. “El Perú tiene el potencial para crecer a tasas superiores al 6% anual, pero para lograrlo necesita estabilidad, reglas claras y una visión de desarrollo que permita cerrar brechas sociales y aprovechar plenamente las oportunidades de sectores estratégicos como la agroexportación, la minería, la industria, la pesca y el turismo”, apuntó.

A su vez, Zapata, de Confiep, comentó que existe la preocupación de que el país no alcance su potencial de crecimiento.

Para tener un crecimiento acelerado y sostenible, añadió, se deberá enfrentar desafíos como la baja productividad, alta informalidad y preservar la estabilidad macroeconómica. En simultáneo, impulsar reformas y proyectos para que el Perú aumente su economía por encima del 5%.

Asimismo, Zapata dijo que la incertidumbre política y la falta de ejecución de presupuesto público pueden frenar las inversiones y limitar el crecimiento potencial.