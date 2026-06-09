Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. (Fotos: AFP)
Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. (Fotos: AFP)
Por Christian Silva

Diversos gremios empresariales se han mantenido cautos frente a los resultados electorales tras la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori de Fuerza popular y Robert Sánchez de Juntos por el Perú.