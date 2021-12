Conforme a los criterios de Saber más

La actual situación de las finanzas públicas del Perú no soportaría un sismo de gran magnitud que conlleve una atención y reconstrucción onerosa, según la agencia de calificación de riesgos Moody’s.

El vicepresidente y senior credit officer de Moody’s Investors Service, Jaime Reusche, afirmó que la siguiente crisis para los países siempre está a la vuelta de la esquina, especialmente para el Perú en donde hay posibilidad de desastres naturales.

No obstante, indicó que el perfil fiscal del país para afrontar un evento de la naturaleza es “un poco más débil de lo que era antes”, situación que ha merecido que la agencia redujera en setiembre la calificación de riesgo del país en un peldaño, de A3 a Baa1. “Vimos que había solidez fiscal [en el Perú], pero no tanto como antes y parte de esto es que se han consumido todos los ahorros fiscales”, manifestó Reusche.

Según el BCR, al 2019, el Fondo de Estabilización Fiscal, una herramienta orientada a acumular recursos durante los períodos de auge para utilizarlos en épocas de austeridad, tenía ahorros por US$5.472 millones, pero al 22 de noviembre, apenas suman US$2,9 millones debido a la pandemia.

Reusche indicó que Moody’s duda de que el Perú reponga sus ahorros, porque no regresará a una situación en la que sus ingresos superen a sus gastos (superávit).

Para Eduardo Morón, presidente de Apeseg y miembro del Consejo Fiscal, la situación del Perú es crítica, ya que al haberse reducido el espacio fiscal que tenía, un evento sísmico de gran magnitud podría conllevar a una “seguidilla de reducciones en la calificación”.

MIRA TAMBIÉN

¿Cuánto cuesta ser influencer?

“Es bien difícil pensar que, en estas circunstancias, ante un eventual sismo el Estado proponga reponer viviendas como lo hizo cuando ocurrió El Niño costero, porque no hay espacio para esas promesas”, dijo Morón. “Le toca al sector privado y a las familias hacer su propio plan de contingencia”, agregó.

Lecciones

Si bien el Perú cuenta con una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por US$11.000 millones para afrontar eventuales crisis, nuestro país tiene un déficit de aseguramiento tanto en el sector público como en el privado. Así también, carece de una política preventiva, lo que también conlleva a que no pueda soportar un sismo importante.

Según Amalia Moreno, directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC), en el Perú no hay una cultura de prevención. Explicó que si bien a diferencia del terremoto de Pisco del 2007, la reconstrucción de las zonas afectadas por El Niño costero cuenta con un plan, este inicialmente no le daba importancia a las obras de prevención.

La funcionaria señaló que el plan para la RCC “tímidamente” decía que se tenía que trabajar con algunas soluciones integrales para prevenir, por ejemplo, el desborde de los ríos, pero esto no estaba costeado ni identificado en el plan. Sin embargo, ya se han podido considerar las obras de prevención con la suscripción del convenio gobierno a gobierno.

Morón indicó que menos del 10% de los activos dañados en el terremoto de Amazonas están cubiertos por un seguro.

El gerente general de Marsh, Corredores de Seguros, Juan Carlos Rizo Patrón, afirmó que la infraestructura concesionada, así como las empresas estatales bajo el ámbito del Fonafe y Essalud cuentan con un seguro. Sin embargo, no todos los hospitales públicos ni las vías terrestres lo tienen.

Frank Chávez, subgerente de Placement e Ingeniería de Gallagher Corredores de Seguros, indicó que menos del 3% de viviendas cuentan con un seguro y las que han sido aseguradas dentro del crédito hipotecario no cubren los daños que por un terremoto o incendio puedan sufrir los artefactos, muebles, etc., a no ser que el cliente haya realizado el pedido de dicha contratación.

VIDEO RECOMENDADO

Al cierre de ayer, la BVL de Lima registró una caída de 1,46% ante el descenso del índice minero, que mostró un retroceso de 2,88%. Asimismo, el dólar cotizó ayer bajo una tendencia alcista. ¿Cómo respondió el mercado a las decisiones del Gobierno sobre el cierre de minas? Más detalles en La Pregunta del Día

TE PUEDE INTERESAR