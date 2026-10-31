Los trabajadores del sector privado que laboren el feriado sin descanso sustitutorio tienen derecho al pago por el trabajo realizado y a una sobretasa del 100%.
Los trabajadores del sector privado que laboren el feriado sin descanso sustitutorio tienen derecho al pago por el trabajo realizado y a una sobretasa del 100%.
Por Redacción EC

Los trabajadores del sector privado que laboren el domingo 1 de noviembre, feriado por el Día de Todos los Santos, tienen derecho a un pago adicional si no reciben un descanso sustitutorio. En ese caso, les corresponde una remuneración diaria por el trabajo realizado y otra por la sobretasa del 100%, además del pago por el feriado que ya está incluido en su sueldo mensual.

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