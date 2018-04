Cumbre de las Américas: ¿Deben pagarte más si trabajas hoy?

El Gobierno dispuso declarar como días no laborables este viernes 13 y el sábado 14 de abril debido a la realización de la VIII Cumbre de las Américas en la capital. No obstante, ¿las personas que laboren durante estos días pueden reclamar el pago de un mayor salario?

Según explicó Juan Carlos Calderón, socio del estudio Rosselló Abogados, los días que son declarados como no laborables son distintos a los feriados por Semana Santa o Fiestas Patrias, días en que los trabajadores pueden percibir una mayor remuneración por laborar en vez de tomar el descanso.

"Los días 13 y 14 de abril tienen la particularidad de que será obligatorio compensar las horas no laboradas. Es decir, las personas que no trabajen esos días tendrán que pagar con trabajo posterior", señaló Calderón a El Comercio.

El abogado mencionó que los empleadores de los sectores público y privado deben acatar los días declarados como no laborables.

Sin embargo, aclaró que si la compañía está vinculada a actividades que son esenciales e indispensables para la población, está facultada para disponer que sus trabajadores laboren durante los días 13 y 14 de abril.

"Las personas que laboren esos dos días no recibirán un mayor sueldo. Simplemente ya no tendrán que devolver horas [no laboradas] como otros trabajadores", arguyó.