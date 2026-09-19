Por Redacción EC

La Cumbre Perú Sostenible 2026 duplicará este año su capacidad y podrá recibir hasta 10 mil asistentes por día durante las tres jornadas que se realizarán del 24 al 26 de septiembre en el Parque de Exposiciones de Magdalena.

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