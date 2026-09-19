La Cumbre Perú Sostenible 2026 duplicará este año su capacidad y podrá recibir hasta 10 mil asistentes por día durante las tres jornadas que se realizarán del 24 al 26 de septiembre en el Parque de Exposiciones de Magdalena.

La edición anterior superó los 6.600 asistentes a lo largo de sus tres días, además de registrar más de 100 mil reproducciones de sus sesiones plenarias y 6,6 millones de impresiones en plataformas digitales. Para este año, la organización ampliará el espacio utilizado para el encuentro.

En su edición número 29, la agenda estará concentrada en cinco ejes: los riesgos climáticos y la resiliencia frente al fenómeno El Niño; la transformación del empleo por la tecnología; el aprovechamiento de las fortalezas del país para generar competitividad; la construcción de confianza en una sociedad diversa; y los acuerdos necesarios para cerrar brechas territoriales.

Uno de los temas será el escenario del fenómeno El Niño 2026-2027. Abraham Levy realizará una presentación sobre los riesgos e impactos que podría enfrentar el país, mientras que un panel analizará la necesidad de infraestructura resiliente, inversión preventiva, gestión de riesgos y articulación entre los sectores público y privado.

La inteligencia artificial también formará parte de la agenda. María Jesús Ramírez, senior fellow del McKinsey Global Institute, abordará sus efectos sobre la productividad y el empleo en América Latina, así como los cambios que supondrá para las habilidades y funciones de los trabajadores. Posteriormente, un panel analizará los retos que enfrenta el Perú para aprovechar estas tecnologías en términos de productividad, empleabilidad e inclusión.

En el eje de competitividad participará Carlos Añaños, fundador de AJE Group, quien expondrá sobre la posibilidad de convertir las fortalezas de los territorios en oportunidades empresariales y de crecimiento. La discusión incluirá sectores como turismo, gastronomía, minería y productos de origen, con énfasis en inversión, innovación y acceso a mercados.

La agenda también incluirá discusiones sobre confianza y construcción de acuerdos. Fortuna Ludmir, fundadora y directora ejecutiva de Fundación BIK, abordará el papel de la cooperación frente a las diferencias sociales, mientras que Peter T. Coleman, profesor de Psicología y Educación de Columbia University, analizará las condiciones necesarias para construir acuerdos que puedan mantenerse en el tiempo.

La edición 2026 será copresidida por Vania Masías, fundadora y presidenta de D1 Asociación Cultural, y Pedro Lerner, gerente general corporativo de Grupo UNACEM. Además de las conferencias y paneles, el encuentro contará con actividades culturales y espacios en los que empresas presentarán iniciativas vinculadas con sostenibilidad.

La Cumbre Perú Sostenible 2026 se realizará desde el jueves 24 hasta el sábado 26 de septiembre. El ingreso será gratuito previo registro.