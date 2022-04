Este jueves el Ejecutivo presentó al Congreso el Proyecto de Ley N° 1763, anunciado el miércoles por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Graham, el cual plantea el retorno gradual a las reglas macrofiscales -que estuvieron suspendidas durante dos años por la pandemia- con la finalidad de preservar la sostenibilidad fiscal del país, en consistencia con la reducción gradual del déficit fiscal y de la deuda pública.

Se propone que el déficit fiscal no sea mayor a 2,4% del Producto Bruto Interno (PBI) en el 2023; a 2,0% en el 2024; a 1,5% en el 2025; y a 1,0% en el 2026 en adelante. Asimismo, plantea la reducción de la deuda pública, que actualmente supera el 35% del PBI, teniendo como meta que no exceda el 38% y que se ubique por debajo del 30% del PBI en un plazo no mayor a 10 años.

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas saludó que finalmente se haya presentado el proyecto para que se debatan las reglas fiscales. Sin embargo, señaló que el cumplimiento de las metas dependerá, en gran medida, del escenario de crecimiento del país ya que, si se estanca en un 2% o menos en los próximos años, será difícil cumplirlas.

Cabe anotar que, en PL se consigna que preliminarmente se tiene una proyección base del crecimiento real del PBI para el 2023 de 3,5%, no obstante, si se considera el escenario vigente de reglas, la economía podría contraerse en al menos 3,9%.

Asimismo, explicó que se ha registrado una reducción fuerte del déficit fiscal debido, principalmente, al incremento de los ingresos tributarios generados por pagos extraordinarios por parte de las empresas mineras al obtener cotizaciones altas por los metales que exportan; sumado al pago de deudas tributarias y problemas de ejecución del gasto público.

“Eso no se condice con el hecho de que estamos entrando a una fase de una economía que se va a enfriar y, por otro lado, las tasas de interés seguirán subiendo y generará que el servicio de la deuda sea mayor” Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas.

Por su parte, Luis Alberto Arias, exjefe de la Sunat, calificó de positiva la iniciativa del gobierno de restablecer las reglas fiscales, porque asegura la intención de mantener la sostenibilidad fiscal. Sin embargo, anotó que con la coyuntura del boom minero que se viene registrando se debe retomar el uso de una regla fiscal basada en el déficit estructural (exclusión de los ciclos económicos).

“La coyuntura del boom minero ha sido el principal factor por el cual el déficit fiscal ya está en niveles de 1,7% del PBI y, probablemente, terminemos este año por debajo del 1,0%. Cuando el boom se termine el déficit crecerá y las metas quedarán desfasadas respecto a lo que se plantea”, señaló.

Así, Arias explicó que se debe excluir del déficit fiscal el efecto del precio de los minerales para evitar que el gobierno aproveche el boom actual y el incremento de la recaudación para consumir una parte importante de estos montos, que deberían ser ahorrados.

Cumplimiento

Marcel Ramírez, docente de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, señaló que cumplir con lo planteado por el MEF dependerá de que se revise el sistema tributario que ha pasado décadas sin cambios importantes y se priorice la mejora de la calidad del gasto.

“Por sí sola la regla fiscal es importante pero su cumplimiento realmente depende de las decisiones que las autoridades adopten en adelante. Todas las señales y políticas deben ser consistentes con la recuperación económica sostenida para dar seguridad al inversionista de que el país se va a conducir seriamente respetando estas reglas”, señaló.

Para Ramírez un menor déficit fiscal no siempre significa que estemos mejor porque no solo depende de si se tiene mayores ingresos sino también de si se ejecutan menos recursos.

“El MEF puede buscar formas de alcanzar la meta, pero de lo que se trata es que se logre que la política fiscal sea sostenible en el mediano plazo. Si se mantienen los conflictos sociales, que afectan el desempeño de la economía, no habrá certeza de que las reglas fiscales establecidas se puedan cumplir y eso es una mala señal para las calificadoras de riesgo”, anotó.

Por su parte, Castilla explicó que el presupuesto para este año calculaba más o menos un espacio para el pago de amortizaciones e intereses de la deuda, y ahora hay una percepción de incremento de las tasas de interés internacionales por la aplicación de medidas de política monetaria para luchar contra la inflación, y esto probablemente encarecerá el financiamiento en el Perú, sumado la reducción a la calificación crediticia del país.

“El cumplimiento de las reglas estará sujeto a supuestos macroeconómicos, a los precios altos de los ‘commodities’ y a las tasas de interés internacional y, por otro lado, a que se mantenga el manejo técnico de la política fiscal, que enfrentará a las presiones de un gobierno débil y a las de gasto que el Congreso de la República está implementando de manera acelerada con medidas aprobadas, como el pago a los ex aportantes del Fonavi”, añadió Castilla.

Sobre la deuda pública, Arias señaló que el boom de los precios de los minerales asegura que esta se reduzca si es que se ahorran los recursos; por lo tanto, llegar a menos del 30% del PBI en 10 años quizás sea excesivo y probablemente se pueda alcanzar antes ese nivel.

“El gobierno debería replantear su metodología porque la actual estaría desfasada con lo que está aconteciendo en la realidad”, anotó.