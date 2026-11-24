Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio de Cusco, mantiene altas expectativas sobre el evento, no solo por el movimiento económico que generará, sino también por la oportunidad de atraer nuevamente la mirada de los inversionistas hacia la región. Esto cobra especial relevancia en un contexto en el que Cusco ha registrado un crecimiento limitado de la inversión privada en los últimos años, pese a su riqueza en recursos como cobre y gas natural, así como a su potencial turístico, impulsado por Machu Picchu.

“En el 2025, en Cusco, hemos tenido un crecimiento muy tímido de la inversión privada, de tan solo 0,7%. En el 2024 hemos estado en 1,3%; hemos venido decreciendo en inversión privada, lamentablemente”, refiere Santoyo.

La hotelería como impulso de inversión

Pese a que el turismo constituye el cuarto pilar de la economía cusqueña, el turismo receptivo aún se encuentra un 87% por debajo de los niveles prepandemia. La recuperación del número de estos visitantes se vio interrumpida por el largo periodo de incertidumbre en torno a la venta de entradas a Machu Picchu, debido la mafia de revendores. Este problema podría cambiar con las últimas modificaciones en la compra de entradas, la cual consiste en la implementación de venta directa con pago confirmado en un plazo máximo de 15 minutos, antes de ello el tiempo de espera era de 3 horas, lo que impedía al visitante encontrar cupos para ingresar a la Llaqta. En este escenario, las empresas hoteleras mantienen sus expectativas de crecimiento en la región. Esta apuesta ya se refleja en nuevas aperturas, remodelaciones y el ingreso de nuevas marcas a la ciudad imperial.

Durante el 2026, marcas como Meliá Hotels International apostaron por ingresar a la región con el Hotel Cusco La Paccha, Affiliated by Meliá, mediante un modelo de reconversión de marca y afiliación en el establecimiento donde anteriormente operaba el Xima Exclusive Cusco.

Por su parte, Casa Andina abrió su quinto hotel en la ciudad imperial y el segundo bajo su marca premium: Casa Andina Premium Cusco El Mercado. El establecimiento cuenta con 32 habitaciones y una propuesta gastronómica a cargo de Alma Restaurante & Bar. La inversión estimada de esta nueva sede se aproxima a los US$700.000.

Casa Andina Premium Cusco El Mercado cuenta con 32 habitaciones y una propuesta gastronómica a cargo de Alma Restaurante & Bar. La inversión estimada de esta nueva sede se aproxima a los US$700.000.

Augusto Nakasone, director comercial y de marketing de Casa Andina, señala que, en lo que va del 2026, la cadena ha mantenido un desempeño positivo en Cusco, impulsado por la demanda de viajeros nacionales e internacionales y el fortalecimiento de sus canales de venta directa. A la fecha, registra un crecimiento del 15% en las ventas realizadas a través de canales directos.

“De cara a nuevas inversiones, evaluamos principalmente la evolución de la demanda turística, la ubicación, la viabilidad económica de cada proyecto y las condiciones que permitan desarrollar operaciones sostenibles a largo plazo”, menciona.

Por su parte, Meliá Hotels International sostiene que la demanda continúa siendo elevada y ha detectado nuevos nichos de mercado.

“Este 2026 viene siendo un periodo con resultados superiores a lo que habíamos estimado inicialmente —tanto en ocupación como en ingresos y tarifa—. Actualmente, la demanda está impulsada principalmente por el segmento de tour operación. Sin embargo, observamos con mucho interés que el segmento corporativo (MICE y viajes de negocios) viene ganando cada vez más terreno y dinamismo”, destaca Lati Naimi, representante legal de Sol Meliá Perú S.A.C.

El Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, inaugurado en enero de 2026, cuenta con 167 habitaciones y está ubicado a más de 3.400 metros de altitud. (Foto: Meliá)

El interés por la región también se refleja en la construcción y renovación de hoteles. La inmobiliaria Armando Paredes tiene a su cargo la restauración de dos casonas, cuyos trabajos de renovación e implementación se encuentran en marcha y demandan una inversión de US$6 millones.

Asimismo, Cusco atrajo el interés de la marca DoubleTree by Hilton, que desembarcará en la región bajo el modelo de condohotel. El proyecto es impulsado por Argenway, en alianza con Cusco Development S.A.C.

“El terreno está saneado, los planos del anteproyecto en revisión tanto por las autoridades como por la franquicia y estamos a la espera del permiso para iniciar la obra que requerirá una inversión que bordea los US$20 millones”, detalla Carlos Lozada, director de Cusco Development S.A.C.

Minería amenazada por los conflictos sociales

Mientras el sector hotelero muestra señales de expansión, la minería enfrenta mayores dificultades. La actividad tiene el 40% de participación en el PBI regional, con el cobre como principal producto de exportación [ver infografía]. Sin embargo, la conflictividad social amenaza con frenar el dinamismo de las inversiones y las cifras reflejan este desempeño.

Según el BCR, la minería metálica retrocedió 0,7% durante el primer semestre del año, mientras que la producción de cobre en Cusco cayó 5% frente al mismo periodo del 2025. Asimismo, el Boletín Estadístico Minero del Minem reportó que, en agosto, Compañía Minera Antapaccay S.A., ubicada en Espinar, registró una caída de 48,7% en su producción de cobre respecto al mismo mes del año anterior. Este resultado fue uno de los factores que incidió en la disminución de 5% de la producción nacional de cobre durante ese mes.

En este contexto, la conflictividad social y la necesidad de fortalecer las relaciones entre las empresas, las comunidades y el Estado se mantienen entre los principales desafíos para reactivar la inversión minera en la región, opina Claudio Cubillas, director ejecutivo de Desarrollo Estratégico de Hudbay Minerals.

El 2026 desarrollaron actividades de exploración que permitieron identificar nuevas oportunidades de mineralización de cobre y molibdeno en profundidad y en zonas cercanas al yacimiento Constancia.

“El sector minero viene haciendo esfuerzos, a través de distintas alternativas, para articular mejor su aporte al desarrollo de la región. Por ejemplo, el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) se ha convertido en una herramienta clave para la minería”, destaca Cubillas.

A pesar de este escenario, Hudbay está impulsando iniciativas de optimización tecnológica y operativa en su mina Constancia para incrementar la capacidad de procesamiento de minerales y mejorar la recuperación del cobre. Como parte de estos esfuerzos, durante 2026 obtuvo autorizaciones que permitieron ampliar la capacidad de procesamiento aprobada de su planta, pasando de 31 millones a 34 millones de toneladas anuales. También explora nuevas oportunidades de mineralización de cobre y molibdeno.

Una cartera atractiva de inversiones

Pese a los desafíos, Cusco todavía tiene oportunidades para atraer capitales. Durante el foro Invest Perú Panamá 2026, Promperú reveló que la región tiene una cartera de 10 proyectos hoteleros por una suma de US$250 millones.

Sin embargo, la conflictividad social también afecta la imagen del país y puede ahuyentar al turista, coinciden Meliá Hotels y Casa Andina. A ello se suma la necesidad de mejorar la infraestructura y conectividad de Cusco, no solo para seguir dinamizando el sector turismo, sino también el minero, que ya coexiste con otro problema: la minería ilegal, destaca Hudbay.

Parte de ese desafío pasa por destrabar los proyectos de infraestructura pendientes. Según Proinversión, Cusco cuenta con 11 proyectos por Asociación Público-Privada y una adenda, por un monto total de US$2.005 millones en CAPEX. En el caso de Obras por Impuestos, la cartera asciende a S/1.834 millones. CADE será una vitrina para mostrar este potencial de inversión y recordar que Cusco, más allá de albergar una de las maravillas del mundo, también tiene condiciones para consolidarse como un importante polo de desarrollo económico.