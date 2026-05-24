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Resumen

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Dambisa Moyo Foto: Difusión/ SNMPE
Dambisa Moyo Foto: Difusión/ SNMPE
Por Christian Silva

La economista y baronesa Dambisa Moyo, quien participará como oradora principal en el Simposio - XVI Encuentro Internacional de Minería, conversó con El Comercio sobre la necesidad que el Perú crezca alrededor de 3% anualmente para pasar de US$10.000 a US$20.000 en sus ingresos per cápita. Apuntó que, nivel internacional, los efectos del conflicto geopolítico en Medio Oriente viene afectando a Estados Unidos, por lo que existe hasta un 30% de probabilidad de recesión hacia el 2027.