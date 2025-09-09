“Decir que hubo ampliación del Reinfo es un sesgo ideológico”

¿Ha sostenido usted ya algunas reuniones con empresas en Londres? ¿Con qué empresas o industrias?

En Londres tenemos 13 reuniones. Ayer hemos tenido 7 y hoy, hasta el momento, hemos tenido tres más; ya estamos en diez, y en las próximas horas van a haber dos o tres más. Todas han sido muy positivas en temas de energía, minería, y petróleo, principalmente. La impresión en general es que hay un interés renovado por invertir y desarrollar proyectos en los tres subsectores -minas, energía e hidrocarburos- en el Perú y eso es muy positivo.

¿Algún proyecto en particular que pueda resaltar?

En temas de minería, las grandes corporaciones internacionales en Perú están esperando renovar, ampliar reservas; están haciendo ‘brownfield’, están haciendo ‘greenfield’ en exploración. Hemos reducido mucho los tiempos de la consulta previa y creo que, en general, las comunidades en Perú están interesadas en escuchar las renovadas propuestas del sector minero peruano. El sector minero peruano es muy evolutivo. En los últimos cinco años ha cambiado enormemente su aproximación al territorio, su relacionamiento social. Los veo sentados en todas las mesas de diálogo, llegando a acuerdos, cerrando contratos, cerrando convenios con las comunidades, las rondas campesinas, los frentes de defensa, los alcaldes y los gobernadores.

inPERU (Foto: María Rosa Villalobos)

¿Tía María es un ejemplo?

Sí, pero no solamente Tía María es un ejemplo. Tía María sale este año, ya están avanzando con su electromecánica. Eso se viene y me parece muy bien.

¿Antes de diciembre?

Antes de diciembre, sí, sin duda alguna. Además, acabaremos el proceso de formalización minera de la pequeña minería y minería artesanal el 31 de diciembre y el próximo año nos regiremos por una nueva ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal.

¿Era necesaria la ampliación del Reinfo?

Nadie lo ha ampliado.

La Ley Mape en la que trabaja el Congreso ha generado críticas. Algunos consideran que es una suerte de ampliación.

No hay ninguna ampliación, nadie ha ampliado nada. Estamos en el marco de la Ley 3213, que decía que el proceso de formalización minera terminaba el 30 de junio. Terminó para 50.000 (mineros) y continuó para 30.000 (mineros). Estos 30.000 han dado evidencias de querer formalizarse y la ley permite una ampliación por única vez hasta el 31 de diciembre. Estamos conforme a ley, haciendo lo que la ley nos faculta y nos permite. Hemos cumplido la ley y estamos en eso.

¿La ley que está preparando el Congreso es una ampliación del Reinfo?

No lo sé. Eso tendremos que verlo. Desde el punto de vista del Ejecutivo no hay ampliación de Reinfo, no es conveniente, no es deseable, nos oponemos a eso y rechazamos esa posibilidad porque no es necesario. Estamos en un proceso de formalización acelerado. Vamos a empezar a ver los primeros resultados en las próximas semanas. No es necesario emplear el Reinfo. En todo caso, a los 30.000 (mineros) que estén en proceso de formalización que lleguen al 31 de diciembre faltándoles uno o dos papelitos, les daremos un tiempo más y ya está.

Jorge Montero, ministro Energía y Minas

¿Están pensando en volver a depurar el Reinfo?

La depuración es permanente y sostenida. Hay mil razones por las cuales puedes depurar y re-depurar. Tengo Reinfos en zonas, por ejemplo, restringidas.

Como en Nasca.

No solamente en Nasca, también en otras partes. Eso tiene que ir acompañado de una nueva depuración, muy focalizada, muy identificada. Tampoco se trata de depurar por depurar. Es una decisión del Gobierno -de nuestra Presidenta de la República, del Consejo de Ministros y de la Presidencia del Consejo de Ministros- el llevar la formalización a la mayor cantidad de Reinfos vigentes al 31 de diciembre. Esa es la decisión política y en eso estamos. Queremos formalizar, y mucho, todo lo que se pueda.

Desde el ministerio están preparando una Ley Mape también.

Sí, tenemos una ley que presentamos en noviembre, tenemos una segunda versión mejorada porque todo cambia, todo es muy dinámico.

¿Esta segunda versión mejorada es complementaria a la del Congreso?

Eso está por verse. Voy a ir a la Comisión de Energía y Minas pronto para conversar un poquito con ellos y saber cómo están viendo ellos el tema.

inPERU

¿Ha conversado ya con el señor Cutipa (presidente de la Comisión de Energía y Minas)?

Sí, he conversado con él, he tenido ya una primera reunión. También he tenido una primera reunión con varios congresistas que forman parte de la comisión; todos muy conocedores del tema. Eso me alegra, pero hay algunos sesgos y algunas cosas que tenemos que arreglar y discutir. ¿Por qué? Porque no estamos pensando en favorecer o no favorecer a un gremio, no estamos pensando en favorecer o no a una población, estamos viendo de favorecer al Perú. El Perú lo que necesita es una minería integrada, que trabaje unida -la grande, mediana y pequeña-, y coordinadamente en un ambiente de paz y de desarrollo de inversiones. Eso es lo que necesita el Perú. La ley debe reflejar eso y no sesgos ni intereses particulares.

¿Podría mencionar uno de los sesgos a los que hace referencia?

Por ejemplo, decir “ampliación del Reinfo” es un sesgo ideológico, sin duda alguna. Nosotros rechazamos eso porque no se trata de discutir si es izquierda o derecha, se trata de discutir qué le conviene al Perú para salir adelante con una minería más fuerte y convincente. El Perú tiene minería para todos.

Señor ministro, usted ha mencionado la estrategia de formalización que desarrolla el Minem. Hace algunos días salió del ministerio el señor Gallo, director de Formalización Minera. ¿A qué se debió su salida?

Velocidad. Necesitamos otra velocidad.

¿Hay un reemplazo del señor Gallo?

Sí, claro que sí. Quien está reemplazándolo en este momento es el ingeniero Michel Acosta, quien es nuestro director general de Asuntos Ambientales Mineros (…) Ahora estamos trabajando en equipo fuertemente. Como ministro me involucro mucho, no soy un ministro que que delega, que mira las cosas de lejos. Yo hago micro management, me reúno interdiario con los viceministros, les pregunto 16 veces lo mismo para ver si están entendiendo el mensaje. Estamos en eso y me siento bien. Vamos bien.

Ministro de Energía y Minas, Jorge Montero. Foto: GEC. / SYSTEM

En el proceso de formalización de la pequeña minería, ¿es posible que el Banco Central compre oro de los mineros?

No, el Banco Central de Reserva ya lo dijo su presidente, Julio Velarde. Muy pocos bancos centrales en el mundo compran oro a sus proveedores locales. Algunos sí lo hacen, no todos, la mayoría no. Pero, en el caso del Perú ha sido claro (Julio Velarde) diciendo que eso no va, que el rol del Banco Central es otro. En Perú nosotros respetamos eso; ya no lo comentamos más, no lo decimos más, pasamos la página. Ahora se está hablando del Banco de la Nación, esa podría ser una opción, pero es una opción que hay que estudiarla mucho, trabajarla mucho. Hay que hacer inversiones y cosas. Un Banco de la Nación no compra chapas de oro, no compra material mineralizado, compra lingotes, y para llegar al lingote hay un largo viaje. Entonces, ahí hay que hacer muchas cosas. Los privados sí están interesados. Suiza está interesada.

Ministro, cambiando un poco del tema, ¿ha despertado interés Petro-Perú en este ‘roadshow’?

Sí, mira, en el tema del petróleo, la gran noticia es la entrada de Chevron, que le ha comprado el 35% a Anadarko […] Todo indica que viene muy bien la mano y podríamos pasar a ser un país, un pequeño país, exportador de petróleo. ¡Imagínate qué maravilla! Siendo ahora un país netamente importador, con una balanza comercial en hidrocarburos de menos de US$5 mil millones de dólares, pasar a positivo es espectacular.

¿En cuánto tiempo podríamos ser exportadores?

Tres años.

Volviendo a Petro-Perú, ¿ha despertado interés en este ‘roadshow’?

Mucho, ha despertado mucho interés. ¿Por qué? Porque más allá del cálculo financiero, el valor presente neto, si vale cero o menos de cero, para las grandes inversionistas ese no es el tema. El tema es otro. El tema es, en primer lugar, que Petro-Perú es una empresa integrada verticalmente, tiene campos petroleros, tiene ‘offshore’. Tiene un Oleoducto Norperuano que funciona en este momento, no transporta, pero funciona. Es más, Petro-Perú ha hecho inversiones muy inteligentes en el oleoducto. Está poniendo subestaciones de bombeo automático. Es decir, baja la presión y corta el flujo para que no hayan derrames. Eso es interesante. Entonces, ¿cómo están viendo Petro-Perú? Como un negocio integrado. Eso llama la atención. La otra cosa que llama la atención, y eso hay que decirlo claramente, es que Petro-Perú está en el Perú -en redundancia-. Y, ¿qué significa estar en el Perú? Significa estar en el ombligo de América del Sur, conectado, casi equidistante a Brasil, a Colombia, a Venezuela, a Chile, a Bolivia, Ecuador. El Perú está en una posición estratégica espectacular. Tiene el puerto de Bayóvar, viene Corillo, tiene al Callao, tiene al Jorge Chávez. Además, estamos haciendo un tren de cercanías. Entonces, están viéndolo como un negocio de largo plazo. Me llamó la atención, yo no esperaba eso en la agenda y de repente me encuentro con que Petro- Perú por todos lados, y ¡qué bueno!

El año pasado estuve en el ‘roadshow’ de Nueva York, y más bien lo que se mencionaba en ese momento era la preocupación que había por Petro-Perú por sus cifras. Usted mencionaba al inicio de su respuesta que, más allá de las cifras…

La mirada cambió. La mirada ha cambiado porque ya no es solo de la empresa privada, que está buscando una rentabilidad de corto plazo. Las empresas privadas quieren invertir, recuperar su inversión lo antes posible y empezar a rentabilizar, eso es lógico. Ese es el negocio (de los privados), ese es el capitalismo, así funciona y está muy bien, pero la mirada está cambiando. Ahora la mirada es más geopolítica, hay empresas estatales de países petroleros muy grandes que tienen una mirada no solamente de rentabilidad de corto plazo, sino una mirada geopolítica estratégica muy interesante y están viendo que Petro-Perú es una opción. Tienen una mirada más pausada, más estratégica.

Usted mencionó que los inversionistas a veces no miran las cifras. ¿Los inversionistas no miran las cifras de Petro-Perú?

No, no. El inversionista privado por supuesto que mira las cifras de Petro-Perú y no quiere saber nada del asunto porque no tiene rentabilidad, pero los inversionistas estratégicos, que pueden ser empresas petroleras, gasíferas, públicas - estatales, de grandes ‘big shots’ en el mercado de estas cosas, ellos sí lo están mirando. Porque no solamente les interesa si recuperan un año o en diez años (su inversión). A ellos les interesa estar en el Perú, en las costas del Pacífico Sur; les interesa conectar con otros mercados. Eso significa ser global. Pero, ¿sabes cuál es la clave? Que Petro-Perú siga siendo un negocio integral, que vaya de la A a la Z con su problema financiero de corto plazo, grandes, medianos o pequeños. Eso se resuelve, ese no es un problema. Lo que es interesante, en realidad, es el largo plazo de Petro-Perú.

¿Y eso se resuelve con garantías del Estado?

No necesariamente. Ahí hay varias opciones.

Esa es la propuesta, ¿no?

Sí, es una propuesta, pero no es la única. Tenemos, por ejemplo, la propuesta del Deutsche Bank, que no está pensando en garantías y ni en avales del Estado.

¿Cuál es la propuesta del Deutsche Bank?

No la puedo revelar, pero ahí está, la tengo ahí, me la dieron ayer un fólder azul. Es una propuesta que no requiere aval, requiere de otras cosas. Me parece interesante esto. Hay interés, hay dinamismo, Esto se resuelve en los próximos meses, vas a ver.

Ministro de Energía y Minas, Jorge Montero. (Foto: Andina)

¿Qué se resolverá en los próximos meses, exactamente?

El tema de Petro-Perú. Se va a encaminar.

¿Su sostenibilidad financiera?

Yo pienso que sí, que eso se encamina pronto, porque veo cómo viene el tema y veo que hay un interés renovado.

¿Financiamiento externo?

Pienso que sí. Pero, no solamente financiamiento externo, sino también participación accionaria en Petro-Perú. Eso también lo veo venir muy claramente de un público -privado. Hay varias opciones sobre la mesa. Vamos a evaluar, tenemos que hablar con Petro-Perú y con el Consejo de Ministros, porque esto es un tema del Ejecutivo, no es un tema de Minem.

Bueno, el MEF y el Minem son accionistas.

Sí, claro, pero es un tema del Ejecutivo. Las decisiones se toman desde el Ejecutivo. Esto es un tema de PCM, esto tiene que ver con los intereses de la señora Presidenta de la República, que tiene una una mirada y una preocupación muy atenta a este asunto y eso nos parece muy bien.

Hace poco tuvo usted una reunión con el señor Vera (gerente general de Petro-Perú) y con el señor Narváez (presidente del directorio de la petrolera). ¿Trataron de este tema?

(Tratamos el tema) permanentemente.

Sí hay una preocupación, entonces, por las cifras.

Bueno, mira, ellos están haciendo su trabajo. Ellos tienen dos ‘shareholders’, que somos nosotros. Están alineados con sus inversionistas.

¿La última extensión de garantías que brindó el MEF a Petro-Perú es un salvataje, ministro?

¿Cuándo fue eso?

Ministro de Energía y Minas, Jorge Montero. (Foto: PCM) / JUANPA AZABACHE

Los plazos que cambiaron.

No han cambiado los plazos, eso todavía se está discutiendo. Hay un reperfilamiento en marcha. Eso se está discutiendo con el MEF directamente. Pero sí, hay una voluntad de reperfilar la deuda de corto plazo.

¿Diría usted que eso fue un salvataje?

Yo diría que es una estrategia que las empresas privadas usan frente a los bancos cuando lo necesitan. Y si el Estado lo necesita con su empresa estatal, ¿por qué no (hacerlo)? Si lo hacen los privados cuando lo necesitan y el Estado también lo hace con sus empresas cuando lo necesita, ¿cuál es el problema?

Volviendo a minería, ¿Zafranal saldría este año?

Pienso que Tía María este año (sale). Viene Pampa de Pongo, viene Zafranal, no sé si antes de diciembre, pero yo pienso que Tía María sí. Pampa de Pongo es un depósito de hierro importante, Zafranal es cobre. Lo más importante en minería en este momento es nuestro corredor de desarrollo territorial del norte del Perú que coge Cañariaco, La Granja en Caracoto y Querecotillo en Cajamarca. También Michiquillay, que es el Grupo México; Galeno de MMG de China y Newmont, con sus depósitos, tiene más de uno por ahí. Y todo (funciona) con un tren que paga el Estado, un tren de cercanías entre Eten en Lambayeque y todo ese circuito minero que también conecta, por el otro lado, hacia el norte con Olmos para sacar no solamente minerales sino también agroexportación. Me parece espectacular. Yo creo que ahí la inversión pública se está encontrando con la inversión privada, se está encontrando con agroexportación y se está encontrando también con la cooperación técnica internacional. Temos al Banco Mundial que ya dijo que va a estar, y a han comprometido recursos y el Gobierno británico ya ha comprometido recursos también para el mismo proyecto. El Perú necesita un desarrollo metalúrgico. No queremos seguir exportando concentrados, queremos exportar productos con valor agregado.

¿Cuál es el interés de Arabia Saudita en el Perú?

Arabia Saudita viene al Perumin con nueve representantes encabezados por ministro. Viene el viceministro Al-Belushi, al que aprecio muchísimo. Tengo una amistad pequeña pero muy sincera con él. Vienen a invertir, no vienen a pasearse. Y no solamente Arabia Saudita, está India, está Suiza, con propuestas para la pequeña minería y minería artesanal. En oro están también Canadá y Chile. Está Australia. Estamos firmando convenios y contratos con todo el que esté interesado en minería peruana.