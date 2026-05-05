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Resumen

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En el reciente Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantiene la trayectoria de reducción del déficit fiscal planteada en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) de agosto del 2025, con una convergencia gradual desde 2,2% del PBI en 2025 a 1,8% en 2026 y 1% al 2028.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.