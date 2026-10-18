El déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses se redujo a 0,9% del producto bruto interno (PBI) a setiembre del 2026, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La entidad sostuvo que este resultado, por debajo del límite de 1,8% previsto para el año, permitiría contar con margen para responder ante el fenómeno El Niño y otros choques externos sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El ministerio señaló que, en esa línea, el Poder Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de ley de crédito suplementario por alrededor de S/8.000 millones. Asimismo, adelantó que evaluaba medidas adicionales para hacer frente a estos riesgos.

Entre los choques que podrían afectar la actividad económica, el empleo y a la población más vulnerable, el MEF identificó, además de El Niño, el alza del precio internacional del petróleo y el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales. Según la entidad, el margen fiscal permitiría una respuesta oportuna, focalizada y temporal.

Los ingresos corrientes del gobierno general crecieron 13,7% real entre enero y setiembre del 2026, según el MEF. / DIANA CHAVEZ

Mayores ingresos fiscales

El MEF atribuyó la reducción del déficit principalmente al dinamismo de los ingresos. En setiembre, los ingresos corrientes del gobierno general crecieron 16,7% en términos reales y acumularon un avance de 13,7% en lo que iba del año.

De acuerdo con el ministerio, este desempeño estuvo sostenido por la mayor recaudación del impuesto a la renta y del impuesto general a las ventas (IGV), que registraron incrementos reales acumulados de 15,4% y 9,8%, respectivamente.

La entidad explicó que la evolución de los ingresos reflejó tanto un entorno externo favorable, particularmente por los altos precios de metales como el cobre, como el dinamismo de la actividad económica.

Con base en la información publicada por el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), el MEF destacó que el déficit mostró una trayectoria mayoritariamente decreciente. Pasó de 1,8% del PBI al cierre del primer trimestre a 1,3% al término del segundo. Posteriormente, se ubicó en 1% en julio y 1,1% en agosto, antes de bajar a 0,9% en setiembre.

El gasto de capital se contrajo 9% real en el acumulado a setiembre del 2026, de acuerdo con el MEF (Foto: GEC) / SEPRES

Gasto de capital retrocedió 9%

Por el lado del gasto, el ministerio reportó que el gasto no financiero se redujo 0,6% real en setiembre, aunque acumuló un crecimiento de 3,7% en lo que iba del año.

Según el MEF, el gasto corriente aumentó 8,5% real en el acumulado a setiembre, principalmente por mayores remuneraciones y compras de bienes y servicios. En contraste, el gasto de capital se contrajo 9% real en ese período.

El ministerio también informó que el Gobierno trabajaba en una agenda de mediano plazo para ampliar la base tributaria y elevar la eficiencia del gasto público. Indicó que el objetivo era consolidar un espacio fiscal que permitiera atender políticas prioritarias y sostener la solidez de las finanzas públicas.

Según la entidad, a esta agenda contribuirían los grupos de trabajo de los comisionados de alto nivel para el impulso al cumplimiento tributario y para la mejora de la gestión de la inversión pública.