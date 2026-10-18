(Foto: MEF)
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Por Redacción EC

El déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses se redujo a 0,9% del producto bruto interno (PBI) a setiembre del 2026, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La entidad sostuvo que este resultado, por debajo del límite de 1,8% previsto para el año, permitiría contar con margen para responder ante el fenómeno El Niño y otros choques externos sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

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