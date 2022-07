La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que las exportaciones pasaron de US$ 4.729 millones en el 2009 –año de la entrada en vigencia del TLC– a más de US$ 7.168 millones el año pasado, de cuyo total el 66,6% fueron de productos con valor agregado.

Si bien los 2 últimos años fueron complicados por la pandemia y una crisis logística que presionó al alza el precio de los contenedores, el acceso preferencial a ese mercado ayuda mucho a la recuperación de nuestros despachos y por ende al crecimiento del país.

Además, permitió consolidar una relación comercial con la primera potencia económica del mundo, que se mantuvo como el principal destino de la oferta peruana no tradicional. El año pasado concentró el 29,5% del total de esos envíos (US$ 4.771 millones de US$ 16.155 millones).

Asimismo, según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, esos despachos pasaron de representar el 33% en el 2009 a 66,6% el año pasado, con un buen comportamiento de productos como los arándanos y uvas.

El gremio mencionó el impacto del TLC en la calidad de vida de los peruanos, especialmente en los valles agrícolas de la costa en donde el crecimiento de las agroexportaciones genera pleno empleo y ha hecho que las regiones se conviertan en importantes polos de desarrollo.

En su afán de fortalecer la cadena exportadora, en el 2021 ADEX llevó a cabo foros virtuales descentralizados en Huancavelica, Junín, Piura, Pasco, Ica, Tacna y Cusco, y tiene previsto retomarlos este año.

De la misma forma, y a fin de llegar a más compradores de EE.UU. y otros países, realizará la Expoalimentaria del 21 al 23 de septiembre en el Centro de Exposiciones Jockey Club. Es la feria más importante de alimentos y bebidas en Latinoamérica, y punto de encuentro para los keyplayers de la distribución, retail, horeca y canal especializado en el mercado nacional e internacional.

Esfuerzos compartidos

Gracias al TLC Perú-EE.UU. y el trabajo del sector público privado, el país del norte se mantuvo en el 2021 como el principal mercado de la oferta con valor agregado (29.5% del total), seguido de Países Bajos, Chile, Ecuador y Colombia.

Las exportaciones totales sumaron US$ 7,168 millones 140,000 y registraron un incremento de 15,1%, de los cuales US$ 2.397 millones fueron de productos primarios (alza de 0.8%) y poco más de US$ 4.771 millones de no tradicionales (variación de 24%).

Los sectores con valor agregado más beneficiados fueron la agroindustria, pesca para Consumo Humano Directo, químico, siderometalurgia y minería no metálica. Las confecciones, que tienen a EE.UU. como su principal destino, redujeron su participación de 12% en el 2009 a 10,3% el año pasado.

EE.UU. tiene alrededor de 329′500.000 habitantes en 50 estados, los más poblados son

California con más de 39′500.000 pobladores, Texas, Florida, Nueva York, Pennsylvania, Illinois, Ohio, Georgia y Carolina del Norte.

El dato

Los sectores que incrementaron más sus despachos a EE.UU. –entre el 2009 y 2021– fueron el químico (502,3%), minería no metálica (462,8%), agroindustria (372,2%) y siderometalurgia (337,3%).