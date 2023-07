—¿Cuál es el objetivo del viaje a Shanghai?

El objetivo es renovar nuestras ideas. El mundo está evolucionando y por lo tanto nuestro país. Nosotros nos debemos a nuestro país, a nuestros votantes. Queremos renovar nuestro pensamiento y transformar el Perú.

—¿Específicamente, temas relacionados al 5G?

Tecnología. En general, en todo lo que nosotros podamos mejorar a través de nuestros proyectos ley. No solo he venido sola, he venido con el gobernador regional de Cajamarca y el alcalde provincial de Jaén. ¿Por qué? Porque tenemos mucha deficiencia en Internet rural. Hemos venido gracias a la invitación de DLP. para ver de qué manera podemos nosotros implementar [todo lo nuevo] en nuestras regiones y y mejorar la calidad educativa, la salud. Ha sido impresionante ver cómo China ha avanzado tanto en la planificación. Quiero que nuestras autoridades también empiecen a renovar sus pensamientos, sus ideas y y tengan mejores proyectos.

—¿Se ha llegado a algún acuerdo?

Todavía no, porque recién hemos empezado hoy. Hemos llegado hace dos días, pero ayer estuvimos en el puerto de Tianjin. Hemos estado ahí viendo el puerto con inteligencia artificial.

—¿Parecida a la tecnología del puerto de Chancay?

Muy parecido a lo que se va a hacer en Chancay, no lo conozco todavía, pero esto nos da una idea de cómo tiene que funcionar. Y, como legisladores, nos permite pensar en cómo ayudar en la legislación, porque no tenemos legislación. Si no hay una buena legislación tampoco vamos a poder aprovechar ese ese avance tecnológico y científico que existe aquí en China.

—¿Usted piensa tal vez presentar proyectos de ley relacionados a conectividad o al 5G?

Claro que sí. [Hay que] mejorar la calidad que tenemos en el país. Tenemos varias operadoras, pero no tenemos un servicio eficiente de Internet. Hay que ver de qué manera se puede mejorar esto. Esto nos va a servir mucho a todos los congresistas que nos hemos encontrado acá.

—¿Quiénes han venido con usted?

Está la congresista Karol Paredes de San Martín, la congresista Kelly Portalatino de Áncash, el congresista Iris López de Huancayo, y la congresista Elizabeth Medina, de Huánuco.

—¿Tienen pensado presentar algún proyecto para temas de fibra óptica?

La fibra óptica ya funciona en el país. Por ejemplo, en mi región Cajamarca ya funciona, pero no es suficiente. Hay que ver de qué manera se puede mejorar […] Hoy hemos estado en algunos ‘stands’ y nos han ido explicando cómo funciona la tecnología.

—¿Hay alguna otra reunión que tengan en su agenda para estos días?

Sí claro. Los congresistas vamos a participar en un foro sobre Internet rural, y ver qué hay de nuevo para poder implementar [en el Perú].

—¿Se quedan al término del evento?

Sí, luego retornamos [al Perú].