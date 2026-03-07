Resumen

Denisse Miralles supervisa reparación de ducto en Megantoni y afirma que prioridad es restablecer el gas. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, supervisó las labores de reparación del ducto de gas en el kilómetro 43 (KP43), ubicado en el distrito de Megantoni, en Cusco. Durante su visita a la zona, señaló que la prioridad del Gobierno es restablecer el servicio de gas natural tras la rotura registrada en esa infraestructura.

