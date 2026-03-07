La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, supervisó las labores de reparación del ducto de gas en el kilómetro 43 (KP43), ubicado en el distrito de Megantoni, en Cusco. Durante su visita a la zona, señaló que la prioridad del Gobierno es restablecer el servicio de gas natural tras la rotura registrada en esa infraestructura.

La jefa del Gabinete llegó a la zona acompañada por los titulares del Ministerio de Energía y Minas del Perú, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú y Ministerio de Defensa del Perú, y sobrevoló el área donde se realizan los trabajos de reparación del ducto operado por Transportadora de Gas del Perú (TGP).

En declaraciones difundidas por la PCM, Miralles indicó que el Ejecutivo trabaja junto con distintas instituciones para enfrentar la situación.

“Esta es una tarea en la que todos tenemos que poner el hombro, nuestra prioridad es restituir el servicio y las medidas que se han tomado son absolutamente necesarias porque requerimos ahorrar ese combustible para evitar que después tengamos especulaciones y haya restricciones adicionales”, señaló.

Asimismo, informó que la empresa encargada de la operación del ducto se comprometió a incrementar el abastecimiento de gas natural mientras se realizan las reparaciones. “Nos han dado una buena noticia, estaríamos no solo cumpliendo el cronograma de 14 días, sino que adicional a ello, los 70 millones de pies cúbicos de gas con el que se contaba se estaría aumentando a 80 millones de pies cúbicos por día”, sostuvo.

Según explicó, este incremento permitiría ampliar el acceso al gas natural vehicular en algunas ciudades. “Eso nos permite incluir a más taxistas, incluso para que puedan acceder al GNV en Lima, Callao e Ica, que son las zonas donde más se consume este combustible”, afirmó.

En otro momento, Miralles señaló que el Gobierno también realiza un monitoreo permanente de la situación para adoptar medidas según la evolución de la crisis. En ese contexto, explicó que se dispusieron restricciones temporales para reducir la demanda de combustible.

“Por ahora era necesario restringir el traslado vehicular en Lima Metropolitana porque uno de nuestros principales medios de transporte masivo, que es el Metropolitano y los corredores y también los taxis, usan este combustible. Teníamos que reducir la demanda para poder asegurar la existencia del combustible, sin que llegue a perjudicar a los hogares y a las industrias básicas vinculadas a la salud, alimentación, entre otros”, indicó.

Finalmente, Miralles anunció que el Ejecutivo realizará una fiscalización para evitar prácticas indebidas en la comercialización de combustibles. “No es posible que en un momento de crisis haya especulaciones o acaparamientos y eso está tipificado incluso en el Código del Consumidor para tomar las sanciones correspondientes”, afirmó.