Desempleo subiría a 10,3% por alza del sueldo mínimo 

A la debilidad del empleo, que es una de las principales causas del pesimismo de los consumidores en Lima Metropolitana, podría sumarse la pérdida de puestos de trabajo que provocaría la reciente subida de la remuneración mínima vital (RMV) por parte del Ejecutivo, advierte el Banco Central de Reserva (BCR).

Sobre la base de la Encuesta Permanente de Empleo del 2017, la autoridad monetaria estimó que el actual incremento de la RMV a S/930 disminuiría el tamaño de la población ocupada en la capital en 118 mil trabajadores. De esta manera el desempleo podría pasar de 8% a 10,3%.

“Las pérdidas de empleo en escenarios de cambios de la RMV son mayores entre los trabajadores que se desempeñan en empresas pequeñas respecto a las grandes”, señala el reporte.

De acuerdo al Convenio 131 de la Organización Internacional del Trabajo, el salario mínimo se puede determinar, entre otros factores, tomando en cuenta los niveles de productividad de los trabajadores.

Para el BCR, el nivel de la RMV debe estar asociado al ingreso que recibe el trabajador de baja productividad, ya que de estar cerca al ingreso promedio de los trabajadores se estaría fijando un salario compatible con niveles de productividad promedio y no mínimas.

Así, una RMV elevada haría que empresas o actividades con niveles bajos de productividad no sean viables y por tanto no puedan contratar de manera formal. Con lo cual, “el salario mínimo creará menores distorsiones mientras más se aleje del ingreso medio”.

No obstante, según el BCR, el nuevo salario mínimo de S/930 representa el 62% del ingreso promedio, lo que implica que es el tercero más alto entre los países de la OCDE.

El BCR también halló que la RMV tiene impacto en la informalidad, cuya erradicación era una de las principales promesas de campaña del gobierno de PPK. La autoridad monetaria, con información de la Encuesta Permanente de Empleo del 2017, estimó que el aumento de la RMV a S/930 subiría en 28 mil los empleos informales en Lima Metropolitana.