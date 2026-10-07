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Resumen

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“En 6 años corremos el riesgo de que el contribuyente deje de realizar su actividad económica”, indicaron desde Sunat.
“En 6 años corremos el riesgo de que el contribuyente deje de realizar su actividad económica”, indicaron desde Sunat.
Por Christian Silva

La deuda tributaria en el Perú es de alrededor de S/123.169 millones, indicó el superintendente nacional de la Sunat, César Luna. Sin embargo, precisó, solo S/11.900 millones de ese monto tendrían una gestión exitosa de cobranza.