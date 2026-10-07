La deuda tributaria en el Perú es de alrededor de S/123.169 millones, indicó el superintendente nacional de la Sunat, César Luna. Sin embargo, precisó, solo S/11.900 millones de ese monto tendrían una gestión exitosa de cobranza.

En la sesión de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados del Congreso, Luna explicó que de la deuda tributaria total de los contribuyentes, el 73,2% es exigible, representando unos S/90.100 millones.

Además, el 2,4% de la deuda se encuentra en proceso de notificación, el 18% es deuda impugnada y el 6,4% está en concurso de acreedores.

“De los S/90.100 millones, solo S/11.900 millones tendría una exitosa gestión de cobranza. Solo el 9,2% de la deuda va a ser exitosa”, expresó.

Luna agregó que casi el 60% de la deuda exigible tiene una antigüedad de 5 años y más del 79% son obligaciones mayores a S/100.000.

“La mayor parte de la deuda se concentra en una deuda muy antigua y se concentra en tickets muy altos”, añadió.

Es así que, precisó, si bien hay unos S/90.100 millones de deuda exigible por la Sunat, más del 60% no se pude cobrar dado que se han agotado todas las acciones de cobranza o se trata de deuda en riesgo.

Además… Deuda de municipalidades El titular de la Sunat indicó que las municipalidades deben S/3.700 millones, cifra que viene siendo conciliada. Explicó que si bien este monto representa un 3% de la deuda tributaria, no se trata de una deuda por cobrar, sino que está relacionada a contribuciones sociales, como aportes a la ONP y a EsSalud.

Luna agregó que esta deuda incobrable se debe a que el deudor no tiene patrimonio o actividad económica.

Justamente, Luna señaló que se debe cambiar de paradigma en el método de cobranza, dado que la estrategia es el cobro de deuda por parte de la Sunat y el foco debería ser el pago de la deuda.

Asimismo, sostuvo que se debe reducir el tiempo de litigio para el cobro de deudas, que es de 6 años. Al respecto, el funcionario sostuvo que el tiempo de litigio de la Sunat es de 6 meses, mientras que el resto del tiempo el proceso se encuentra en el Tribunal Fiscal y otro en el Poder Judicial.

“En 6 años corremos el riesgo de que el contribuyente deje de realizar su actividad económica”, indicó.

En otro momento, señaló que se van a “atacar los instrumentos” para la elusión tributaria en la que se oculte el patrimonio o se deriven los ingresos en figuras complejas como fideicomisos, factoring o leasing.

Luna precisó que esto comprende las ocasiones en que se utilicen los instrumentos mencionados para cometer delitos o fraudes tributarios.