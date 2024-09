¿A qué hora se levanta y qué es lo primero que hace?

Antes de las 5 A.M. Me preparo un buen café, en diferentes métodos según mi sentido del humor; luego me siento en la terraza o el balcón, y leo o escucho noticias.

¿Qué libro está leyendo?

“El sutil arte de que te importe un carajo”, de Marc Manson

¿Qué objeto no puede faltar en su vida?

Un buen libro en físico.

¿Cuál es la última película que ha visto?

Rebel Ridge

¿Qué aplicativos no pueden faltar en su celular?

Waze, aplicativos de bancos, Uber, TikTok, DGO para deportes, WhatsApp y alguna de bolsa.

¿Netflix, Amazon, HBO, Apple, Disney?

Apple para ver a Messi.

¿El auto de sus sueños?

No sueño con autos.

¿Destino favorito en vacaciones?

Me encantan los destinos inexplorados en donde me conecto con la naturaleza. Playa siempre playa y calor, no me gusta el frío.

¿Qué deporte practica?

Fútbol, tengo un hijo de 17 años que juega de modo semiprofesional y desde los 6 años lo he acompañado en el desarrollo de su carrera, lo que significa un gran logro a nivel personal y profesional, tanto para él como para mí.

¿Cocktail o trago favorito?

De mi querida Argetina, el fernet con Coca Cola (licor amargo italiano y gaseosa), no solo por su sabor sino por lo que esto representa. Una medida de fernet y tres de coca, lo recomiendo.

¿Un lugar en el que quisiera estar para relajarse y trabajar a la vez?

En Italia, en una pequeña villa, comiendo rico y disfrutando de la buena hospitalidad de los italianos; además de su comida.

Descríbase en 3 palabras

Resiliente, perseverante y creativo.

¿Tiene algún talento oculto?

Ya no es tan oculto, se los acabo de revelar. ¡Soy un parrillero estrella!

Una frase que lo/la defina

Si algo te da miedo, hazlo con miedo.

¿Qué compañía es una inspiración para usted?

NuBank es uno de los más grandes neobancos del mundo. Obtuvo el puesto 5 en la lista de los 50 principales a nivel mundial y el 1 en la categoría de América Latina. Su servicio al cliente es increíble y su experiencia 100 % digital transformó el mercado bancario. Tiene un NPS de mas de 90%, el 99% de las llamadas recibidas fueron atendidas en menos de 45 segundos en 2023 y tiene más de 93 millones de usuarios.

¿Con qué referente de su rubro le gustaría cenar?

Mi corazón de ingeniero apasionado por la física y las matemáticas me dicen que Albert Einstein me hubiera ayudado mucho a entender “eso de la relatividad”, así que hubiera sido una buena cena.

¿Quién es el jefe que más te marcó?

Siempre el último que puede estar leyendo esta nota ja ja ja. De todos aprendí muchísimo, agradezco sus enseñanzas.

¿Quién le dio el mejor consejo y cuál fue?

Fue en el seno familiar, tanto mi madre como mi padre tenían la misma postura: “termina lo que empezaste”.

¿Una decisión empresarial que cambiaría?

Si tuviera alguna que cambiar ya lo hubiera hecho. En general, cuando algo no funciona, lo cambio rápidamente.

¿Qué pregunta clave haría para contratar a alguien?

Me gusta la creatividad, por eso en general digo: “Convénceme de que tú eres el mejor candidato”.

¿Cuál es su mayor orgullo?

Mi familia y lo que hemos logrado juntos en cuanto a unión y valores.

¿Cuál es el gran tema del que no se habla en los medios?

La verdadera cara detrás de los políticos.

¿Cuál es la principal virtud de los peruanos?

Que son trabajadores, empeñados con su tarea y resolutivos.

¿Y su principal defecto?

Su forma de conducir.