2019: año ideal para mostrarnos, Raúl Rosales

“¿Dónde queda la ciudad de Tallin?”, me preguntó mi sobrino de 12 años mientras veíamos por TV la final de la Supercopa de Europa entre Atlético de Madrid y el Real Madrid, que se llevó a cabo en esa ciudad. Estoy visitando a mi hermana en Estados Unidos y en su casa solo se habla de fútbol cuando hay un partido importante. Su esposo es costarricense y es natural que, cuando juega el Real Madrid, hinchen por los merengues (el arquero del equipo español es costarricense, también).

Si hay algo que tienen los grandes eventos deportivos es captar la atención a escala mundial. Esta situación presenta un desafío para nuestro país en el 2019, toda vez que albergaremos eventos como los Juegos Panamericanos, el Mundial de Fútbol Sub 17 y la final de la Copa Sudamericana.

Hace algunas semanas, escribí sobre la imagen que, como país, habíamos dejado cuando miles de peruanos asistieron a Rusia para acompañar a la selección. Sin duda, una gran muestra de compromiso y orgullo. Ahora el evento (o mejor dicho, los eventos) se llevarán a cabo en el Perú y los retos son otros. Seremos locales.

Los resultados deportivos son impredecibles, pero una adecuada planificación y ejecución de los eventos se traduce en una buena experiencia para deportistas e hinchas.

Y si hay algo que no debemos perder de vista es que los eventos los hacemos todos. No es solo una frase motivadora. No es posible llevarlos a cabo exitosamente sin el compromiso de los actores, que van desde el presidente, las autoridades y medios de comunicación, llegando hasta el ciudadano de a pie. Porque todos somos portadores de la marca Perú en nuestras acciones. Y estos eventos nos permitirán mostrarnos.

¡Ah!, por si acaso, Tallin es la capital de Estonia. Algo que también aprendí ese día.