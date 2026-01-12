2026: cuando la IA se convierte en un nuevo compañero de trabajo

Cada inicio de año nos empuja a ordenar prioridades y a imaginar qué viene. En tecnología, el 2026 se percibe como algo más que una etapa de avances graduales. Se parece más a un cambio de dinámica. Dejaremos de hablar de “usar IA” como si fuera una función adicional y empezaremos a entender la colaboración con agentes de IA como una forma nueva de trabajar.

Hasta ahora, muchas experiencias de IA se parecían a un buen asistente que responde, resume o sugiere. Los agentes elevan esa idea. Pueden ejecutar tareas con un objetivo definido, moverse entre sistemas, coordinar pasos, pedir confirmaciones cuando corresponde y aprender del contexto. Y eso, bien implementado, libera tiempo y energía para lo que sí requiere mayor criterio humano.

Como parte de esta colaboración que trae el 2026, veremos avanzar a las Frontier Firms, organizaciones que están rediseñando su operación alrededor de equipos híbridos donde personas y agentes trabajan juntos en procesos completos, desde ventas y servicio al cliente hasta finanzas o recursos humanos. Y tomará más fuerza el rol del jefe de agentes, encargado de definir qué debe hacer cada agente, con qué datos puede operar y bajo qué reglas se evalúa o se detiene, dirigiendo capacidades digitales con la misma disciplina con la que dirigimos equipos humanos.

En Perú ya vemos señales claras de esta transición. María Almenara empezó incorporando Copilot en el trabajo diario y hoy estima que cerca del 30% del trabajo administrativo se resuelve con apoyo de IA. Ahora está llevando esa colaboración a agentes en distintos frentes del negocio, incluido “Alma”, un agente de atención al cliente pensado para responder la mayoría de consultas básicas 24/7 y liberar al equipo humano para tareas de mayor valor.

Casos como este se verán en salud, ciencia, desarrollo de software, manufactura y servicios financieros, entre muchos otros campos. El fondo, sin embargo, es el mismo: 2026 nos va a exigir a los líderes formular mejor el trabajo, gobernarlo con responsabilidad y construir equipos donde humanos y agentes se potencien. Y si el 70% de empresas peruanas ya proyecta aumentar su inversión en IA, el mejor momento para dar el salto es ahora.