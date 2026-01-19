2026: el año para pasar de experimentar con IA a monetizarla

Aunque la IA se encuentra en una etapa temprana de adopción en el Perú, el optimismo empresarial es alto. El 82% de las empresas peruanas lleva menos de dos años trabajando con IA y el 47% cree que tendrá un gran impacto en su negocio. ¿Cuál es el reto? Convertir la experimentación en retorno tangible de la inversión.

En el 2025 abundaron los pilotos, las pruebas de concepto y los casos de uso, sin duda, parte natural de una etapa de aprendizaje. El problema surge cuando esas pruebas no escalan, cuando la IA se queda en el laboratorio y no llega al corazón del negocio.

Por eso, 2026 marca un punto de inflexión para generar valor real. Monetizar la IA implica fortalecer fundamentos que suelen pasar desapercibidos: datos confiables, arquitectura flexible, gobernanza clara y resiliencia operativa.

Entre ellos, destaca la soberanía de la IA, que permite a las organizaciones controlar y gobernar sus sistemas, datos e infraestructura de IA en todo momento. En la práctica, puede implicar desarrollar capacidades locales o identificar vulnerabilidades del ecosistema y acercar capacidades críticas a donde se necesitan.

A nivel global, el 93% de los ejecutivos afirme que debe considerar la soberanía de la IA en su estrategia de negocio para 2026, cifra que en Latinoamérica ya alcanza el 87%.

Sin soberanía de IA, adaptarse con rapidez ante una crisis se vuelve mucho más difícil. La resiliencia ya no depende solo de la tecnología, sino también de las decisiones estratégicas: dónde se ejecutan sus modelos, cómo se gobiernan los datos y quién controla la continuidad del negocio cuando los sistemas fallan.

Entonces, la pregunta para este 2026 es simple: ¿seguiremos experimentando con IA o empezaremos a gestionarla como una inversión capaz de generar retorno?