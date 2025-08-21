Perú en el radar hotelero: Minor Hotels elige a Lima para abrir su primer Nhow del continente, ¿cuál es su apuesta?

La propuesta incluye 11 salas de eventos, cada una con un diseño temático diferente: cuatro salas de directorio, con capacidad para 8 - 10 personas, y siete salas modulables con capacidad de hasta 150 personas cada una. Estas últimas cuentan con tecnología que permite ampliar o reducir el aforo según las necesidades.

“Cuando juntamos las siete salas podemos reunir a 400 personas. Y si abrimos todo hasta el lobby, se pueden organizar cócteles para hasta 600 asistentes. La clave está en la flexibilidad que nos da la tecnología instalada en estos espacios”, explicó Marc Balenger, gerente general de Nhow Lima.

La cadena proyecta que el 40% de los ingresos por hospedaje provendrán de la industria de reuniones, con un posicionamiento dirigido especialmente a eventos de tecnología, startups y moda. “El segmento MICE va a ser clave porque Lima es un hub de negocios y de conexiones aéreas en América Latina”, añadió Balenger.

El hotel también busca captar al turista de ocio con un diseño disruptivo y programas de fidelización como Discovery, de toda la cadena Minor. Para noviembre está prevista la apertura de su ‘rooftop’, con acceso al público general y no solo a los huéspedes.

“El ‘rooftop’ estará orientado principalmente al público local y aspira a convertirse en un nuevo referente de entretenimiento, coctelería y música en Lima”, señaló el ejecutivo. La compañía espera que este espacio represente hasta el 35% de los ingresos gastronómicos del hotel.

Con miras al 2026, el grupo mantiene altas expectativas a pesar del contexto político electoral. El objetivo es alcanzar un 60% de ocupación, la misma tasa que los hoteles de la marca que operan en Europa.

La marca hotelera tiene otros 9 hoteles desplegados en ciudades europeas como Berlín, Roma, entre otros.