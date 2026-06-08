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Resumen

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Paul Rebolledo, CEO de Tandem Finance, analiza las inversiones más peligrosas y cómo evitarlas. | Foto: Pixabay.
Paul Rebolledo, CEO de Tandem Finance, analiza las inversiones más peligrosas y cómo evitarlas. | Foto: Pixabay.
Por Paul Rebolledo

Recientemente he sido testigo de numerosos casos de personas profundamente frustradas por inversiones realizadas, algunas incluso bastante mediáticas. Muchos de estos episodios se originan en estructuras de oferta privada —varias no reguladas por la SMV— aunque también pueden presentarse en productos supervisados.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.