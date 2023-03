“En Latinoamérica, ello equivale a entre 200 millones y 250 millones de personas”, apunta al respecto Carlos Magariños, fundador y líder de la consultora Global Foresight, compañía que ha canalizado alrededor de US$200 millones a favor de proyectos de ‘biotec’, energía y ‘TICs’, entre otros.

El Perú no es ajeno a esta realidad, por supuesto. Un reciente informe de Día1 (publicado el 20 de febrero pasado) reportó que la brecha en cuanto al uso de Internet en nuestro país, entre las zonas rurales y las áreas urbanas, creció dos puntos porcentuales, hasta 37% , si comparamos el primer semestre del 2022 versus el mismo período del 2021, según data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Atender este desequilibrio es prioridad para todos los ‘stakeholders’ de la industria de telecomunicaciones, y por ello buena parte de sus actores se reunirán en Panamá este 16 de marzo, durante el Going Digital in Latin América, un evento que promueven el Wilson Center de Estados Unidos y Vrio Corp, ‘holding’ propietario de las empresas DirecTV en nuestra región, SKY de Brasil y DirecTV Go, entre otras.

“Hay un consenso general sobre la falta de infraestructura en nuestros países, pero no es lo único. También hay problemas en cuanto al uso –como revela el avance de la brecha digital peruana–, y dificultades de la gente para conectarse, pues en muchos casos registramos déficits de educación digital”, comenta Magariños a Día1.

HOJA DE RUTA

Se precisan cambios urgentes y, en esa línea, el también responsable de diseñar la estrategia global del Grupo Werthein y de Vrio Corp, destaca que es necesario promover una regulación más moderna en América Latina, “más inteligente y eficiente, que no vea, como ocurría en el pasado, a las empresas de esta industria sólo como proveedoras de impuestos”.

Por ello, Magariños pone sobre el tapete fórmulas como el intercambio de impuestos por inversiones que aseguren la conectividad en las poblaciones con menos ingresos, tal cual está ocurriendo, por ejemplo, en Brasil.

Distintos especialistas en ‘telecom’ de nuestro país también se han manifestado en ese mismo sentido. Uno es el caso de Miguel Di Campo, gerente senior de Asuntos Públicos de American Tower para el Perú, Colombia y Costa Rica. Al respecto, el ejecutivo ha señalado que leyes que simplifiquen el despliegue de redes –como la Ley 29022, hoy vigente– así como la compartición de infraestructura, o incluso alternativas como el uso del canon ‘telco’ por cobertura, o de las multas o tasas de explotación comercial, favorecen a las zonas más necesitadas de conectividad. Toca seguir esa línea.