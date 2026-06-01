La banca privada en Perú vive un momento interesante. A los clientes que durante años nos han confiado la gestión de su patrimonio se han ido sumando sus hijos y nietos, que llegan con preguntas nuevas y con una exigencia que enriquece la conversación. En muchas familias, padres e hijos asisten juntos a las reuniones, cada uno con sus propios horizontes y, en bastantes casos, con conclusiones distintas sobre cómo manejar el patrimonio.

Las familias quieren tomar buenas decisiones sobre su patrimonio y evitar las malas. Eso supone información clara, respuestas oportunas, equipos que entiendan su realidad y una mirada honesta sobre los riesgos patrimoniales y tributarios. La conversación va más allá del rendimiento de un portafolio. Incluye planificación, ordenamiento de la transición familiar y prevención de errores que pueden costar caro.

Ese es uno de los espacios donde la banca privada cumple un rol especialmente importante. Cuando existen miradas distintas entre generaciones, tanto sobre la empresa familiar como sobre el patrimonio financiero, contar con un interlocutor serio y de confianza ayuda a ordenar conversaciones que muchas veces son complejas, pero necesarias.

Nuestra labor como industria es asegurar que esa conversación ocurra con la calidad técnica, la transparencia y la solidez regulatoria que estas familias merecen. Eso explica el peso que le damos a la formación del equipo asesor, porque las preguntas que recibimos exigen interlocutores capaces de moverse con comodidad entre la realidad del negocio del cliente, su estrategia patrimonial y los mercados internacionales.

La banca privada que acompañe bien esta transición, sin perder la cercanía que la define, seguirá construyendo confianza con estas familias en las próximas décadas.