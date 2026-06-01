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Resumen

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Patricia Dibós, Head de Asset Management y Global Wealth de BBVA en Perú, analiza acompañar a la nueva generación en la gestión patrimonial (Foto: Neo-Kat/Flickr)
Patricia Dibós, Head de Asset Management y Global Wealth de BBVA en Perú, analiza acompañar a la nueva generación en la gestión patrimonial (Foto: Neo-Kat/Flickr)
Por Patricia Dibós

La banca privada en Perú vive un momento interesante. A los clientes que durante años nos han confiado la gestión de su patrimonio se han ido sumando sus hijos y nietos, que llegan con preguntas nuevas y con una exigencia que enriquece la conversación. En muchas familias, padres e hijos asisten juntos a las reuniones, cada uno con sus propios horizontes y, en bastantes casos, con conclusiones distintas sobre cómo manejar el patrimonio.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.