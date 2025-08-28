Maritza Saenz
Adecco: “Un gran reto para las empresas es gestionar el talento de las nuevas generaciones y retenerlo. Vienen con otros dogmas”
Walter Hernández asume el cargo de CEO en Adecco, empresa de recursos humanos y gestión de talento. Con diez años de trayectoria en la compañía, el ejecutivo conversó con Día1 sobre los objetivos de este nuevo puesto, los retos del mercado y las perspectivas sobre contratación de personal en Perú, mientras se acercan las elecciones presidenciales.

