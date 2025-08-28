Adecco: “Un gran reto para las empresas es gestionar el talento de las nuevas generaciones y retenerlo. Vienen con otros dogmas”

La empresa tiene más de 25 años en nuestro país y brinda los servicios de outsourcing industrial y logístico, outsourcing sales & marketing, ‘outsourcing office’ y ‘facility management’; además, minería, intermediación laboral, selección y RPO. También planillas y entrenamiento y consultoría.

-Este 1 de septiembre asume como CEO de Adecco, ¿cuáles son sus metas en este nuevo puesto?

Mi agenda va en línea con mantener y sostener los niveles de crecimiento. El otro gran objetivo que tengo es preparar a la compañía para una irrupción tecnológica. Hemos desplegado algunas acciones en materia de soluciones tecnológicas y otras que son de puertas adentro para mejorar nuestro proceso de reclutamiento y selección. Algunas son de cara a los candidatos como nuestra herramienta ‘CV Maker’ y se vendrán una serie de herramientas que tienen como finalidad mejorar el valor percibido en nuestros servicios, apalancado en el factor tecnológico. Mi misión es que estas herramientas estén implementadas durante el primer semestre del año que viene. Un tercer objetivo es continuar con la mejora y especialización de nuestras líneas de negocio.

-¿Cómo ha sido el desempeño de la empresa en la primera mitad del año y qué expectativas tienen para el cierre de 2025?

Nuestro crecimiento durante el primer semestre ha sido a tasas de doble dígito contra el mismo semestre del año anterior y se espera cerrar el año en esa línea: crecer a doble dígito este 2025, con respecto al 2024.

Walter Hernandez, CEO de Adecco

-¿Qué retos están observando en el mercado?

Creo que transversalmente hay tres grandes retos que hoy enfrentan las empresas. Uno de ellos es gestionar el talento de las nuevas generaciones, atraerlo y retenerlo. Son generaciones que vienen con otros dogmas, otros ideales, otras pretensiones en materia laboral. La organización tiene el reto de adaptarse.

El segundo reto que hoy enfrentamos es la disrupción tecnológica, la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) y la tecnología. Dentro de cualquier empresa esto ya no forma parte de una elección, la tecnología está y llegó para quedarse. Aquí, Adecco se ha tomado el tema muy en serio. En abril anunciamos que, junto a Salesforce, hemos implementado una solución de selección impulsada por IA, donde nuestros reclutadores pueden conectarse con el talento más rápido y sin comprometer el elemento humano. La implementación es parte de una ambiciosa estrategia de IA en toda la cartera de talento y tecnología del Grupo Adecco.

Y el tercer reto es la inclusividad. Hoy cualquier empresa que busca la sustentabilidad de su negocio, tiene que ser tan diversa como lo es el mundo. Esto no es un dilema ético, sino es una estrategia para hacer crecer las organizaciones.

- ¿Factores internacionales como aranceles, conflictos geopolíticos o disrupciones logísticas han impactado en la contratación de personal?

No de parte nuestra. Lo que se experimentó en algunas industrias muy particulares es un ‘sobre stock’. El tener más stock significó mayor gestión, por ende, más carga de trabajo para nosotros.

-¿En todas las industrias?

En general. Ha habido un impacto bastante parejo en todas las industrias de importadores.

-¿Qué peso tiene Perú dentro de las operaciones regionales de Adecco?

El Perú tiene una participación muy consistente entre el 12% y 13%. Somos, por volumen de negocio, el tercer país de la región, detrás de Colombia y México.

-Ahora que la economía de Perú muestra señales de recuperación, pero las elecciones generan incertidumbre, ¿cómo perciben la intención de las empresas por contratar personal?

Estamos en un año de crecimiento económico y de mucha estabilidad económica, y eso es muy saludable para el desarrollo de los negocios. Es cierto que el año que viene es un año de cambio de liderazgo político presidencial, que seguramente generará dudas en las compañías, pero de momento esto no refleja un riesgo para la contratación, el despliegue y el desarrollo de negocios.

Nosotros estamos planificando un cierre de año consistente, como ha venido desarrollándose este 2025. Nuestros negocios de tercerización, son los que más despliegue tienen este año y se mantienen con un vigor importante de cara al cierre.

-A detalle, ¿cómo ha evolucionado la contratación en los últimos meses?

Este año venimos con un ritmo de 2.000 contrataciones mensuales en promedio, esencialmente en mandos operativos para nuestros servicios de gestión integral de almacenes; y mercaderismo y gestión en punto de venta. Esto significa 20% más a comparación del 2024.

-¿Prevén una ralentización en la contratación debido al proceso electoral o las empresas ya han internalizado este tipo de incertidumbre?

Si se da un escenario de ralentización será hacia el año que viene, no lo veo en este segundo semestre de 2025. Las conversaciones con nuestros clientes mantienen el orden de continuar los planes que han tenido a lo largo de este año. Creo que más cerca de la fecha electoral, cuando se conozcan los candidatos, tocará evaluar.

-De los siete servicios que ofrecen, ¿cuál concentra mayor demanda en nuestro país?

El servicio que concentra la mayor demanda este año y en el año anterior — sobre todo en el segundo semestre— fue el de ‘outsourcing’ de gestión integral de almacenes. Es un crecimiento sostenido desde pandemia debido a la adaptación del mercado. Producto de la coyuntura (por la Covid-19) empezaron a crecer los servicios de comercio electrónico con entrega de productos en casa y con la salida de pandemia, lejos de disiparse, estos negocios se potenciaron aún más.

-¿En qué puestos ha crecido esta demanda?

Hablamos de operarios de almacén, auxiliares de almacén, operadores de montacarga, apiladores, ‘pickers’ —que preparan y ordenan los pedidos para la distribución—.

-¿Qué participación tiene este servicio en sus ingresos?

En torno al tercio de la facturación total de la compañía.

-Si hablamos de los sietes servicios que brindan, ¿qué sectores económicos están demandando más de Adecco?

Vemos un repunte de crecimiento en banca. Aquí la dinámica es intensa porque observamos una puja por el cliente para colocar los servicios financieros. De otro lado, también hay demanda en el sector logístico, acompañado de la demanda del sector ‘retail’. También hay crecimiento — aunque menor que los otros— en nuestros clientes de consumo masivo.

Walter Hernandez, CEO de Adecco

-¿Qué planes de inversión tienen para el 2025 y el 2026 en Perú?

Estamos desplegando centros de carreras. Por ejemplo, el primero que estamos abriendo —el 1 de octubre— se ubica en Lurín, que es una plaza logística y de manufactura, pero la disponibilidad de talento es complicada. Entonces estamos poniendo una base local para capturar talento ahí, entrenarlo, formarlo y luego insertarlo en nuestras operaciones. En los próximos días haremos el corte formal de la cinta por su inauguración.

La otra inversión es el despliegue de herramientas tecnológicas para facilitar la vida a nuestros equipos, además de hacer una compañía más ágil y eficiente en términos de sus procesos.