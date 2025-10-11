Adidas abrirá su primera tienda ‘Brand Center’ en Perú: lo que encontrará y los planes de la marca

Claudia Tricerri, directora Direct to Consumer (D to C) de adidas Perú, comenta que este formato es parte de su estrategia no solo en Perú sino en Latinoamérica, para generar espacios y tiendas donde puedan tener la oferta total de adidas como las colecciones urbanas, de Perfomance, ‘kids’, con experiencias inmersivas y de interacción con la comunidad. “Es la tienda más grande de Latinoamérica, va muy acorde con la estrategia de la marca de apostar por el Perú a largo plazo y seguir consolidándonos”, agrega.

Se trata de una tienda de unos 2 mil m2, de dos pisos, que ocupará el espacio que dejó la estadounidense Forever21 en el corazón del Boulevard del Jockey Plaza.

¿Podría haber un nuevo ‘Brand Center’? La ejecutiva comenta que ahora están enfocados en este formato y ofrecer todas estas experiencias interactivas a la comunidad, con productos y lanzamientos exclusivos dentro de esta tienda. Más adelante, agrega, se podría plantear la idea de tener más en el Perú.

Otras operaciones de adidas en la región ya cuentan con un ‘Brand Center’ como Argentina, Chile, México y le tocó el turno al Perú. Asegura que se trata de una apuesta por el mercado, reconociendo su potencial.

¿Cómo será el ‘Brand Center’ de adidas?

Juliet Aragonés, directora de Marketing de adidas Perú, sostiene que este local permitirá que puedan desarrollar más experiencias interactivas, tanto en sus colecciones de Performance como urbano con Originals, así como productos ‘kids’.

“Vamos a reforzar también (la oferta), tendremos productos exclusivos como colaboraciones con Bad Bunny, entre otras, en esta tienda”, nos cuenta. De hecho, también tendrán todas las categorías de deportes: fútbol, ‘training’, ‘running’, natación como ‘shop in shop’, junto a una zona ‘kids’, con experiencias de personalización, zona ‘gaming’, entre otras.

Tricerri agrega que también se podrán encontrar productos de ‘swimming’, tenis y otros deportes. “Si hay una tienda donde el consumidor puede encontrar todo lo referente al deporte será en este ‘Brand Center’”, asegura.

En tanto, Aragonés precisa que también tendrán categorías más pequeñas de deportes como vóley, ‘motor sports’ y Fórmula 1.

“Hemos tenido un crecimiento en general como marca y es un reflejo de esa confianza en el mercado, queremos consolidarnos y poner la diferenciación en el mercado peruano”, resalta Tricerri.

La ruta de adidas en Perú

Actualmente, la marca deportiva alemana tienen más de 60 locales en el país, solo este año están abriendo cinco tiendas nuevas y todos los años afinan su plan de expansión. Este año cerrarán con 65 tiendas y apuntan a seguir creciendo. “En los últimos años abrimos de tres a seis tiendas anualmente, lo vamos afinando de acuerdo al formato, al consumidor y se va ajustando la estrategia de la marca para tener una mejor experiencia”, anota.

Para el próximo año, asimismo, continuará la expansión de tiendas, una de ellas será un local ‘stand alone’ ubicado en Camino Real.

Las ejecutivas remarcan que la marca tiene muchos locales en el norte del país. Hoy en día, un 60% se concentra en Lima y un 40% en regiones. “Yo creo que vamos a seguir en esa línea”, afirman.

En el Perú, además de sus tiendas propias de Performance y Originals, la marca cuenta con ‘factory outlets’ en centros comerciales, que crecen de manera orgánica.

¿Qué busca hoy en día el consumidor? De acuerdo a las ejecutivas, los consumidores peruanos tienen una onda más ‘leisure’, usan más ropa para deporte cómoda pero con tecnología y ‘lifestyle’.

Auspicios en el Perú

La marca hoy en día auspicia a la selección peruana de fútbol, relación que inició para el periodo mundialista hacia el Mundial de Fútbol Estados Unidos , México y Canadá 2026 y a Cusco FC en la Liga1. ¿Habrá auspicios a más deportes?

Aragonés sostiene que para la marca “lo más relevante es la conexión con la cultura local y este ‘Brand Center’ integra esa cultura local, la moda urbana y la tecnología, es un hito super importante para nuestra operación en Perú”, refiere.

Lamentablemente el Perú no clasificó al Mundial 2026, ¿adidas seguirá siendo su auspiciador? Las ejecutivas prefirieron no dar muchos detalles.

“Tenemos contrato con la selección, y pronto estaremos lanzando una nueva camiseta que estamos trabajando con la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Ya se verá (luego) una posible renovación. Nuestro foco ahora es con la FPF, no te podría planes a futuro”, comentó la directora de Marketing a este Diario.

Recuerda, además, que la marca estará presente en el Mundial con el lanzamiento de la pelota oficial ‘Trionda’, que está en todos los puntos de venta y paseándose en distintos lugares de Lima. Tricerri anota también que adidas tendrá presencia en el Mundial 2026 con 23 federaciones auspiciadas por la marca, por lo que se espera un crecimiento en este periodo. ¿Esto a pesar que Perú no ha clasificado? Las ejecutivas indican que sí, que no va a afectar tanto las perspectivas.

“Mueve a todas las categorías al ser una fiesta, se tienen productos específicos de ‘World Cup’ lo que genera tráfico ni solo en tiendas, no solo se mueve la categoría fútbol”, nos explica Tricerri. En tanto, Juliet menciona que este movimiento es grande , no solo si la selección va o no al Mundial. “Es un evento global muy importante y será en un horario que se podrá disfrutar y vivir de otras maneras, se desarrollarán también las líneas urbanas”, asegura.