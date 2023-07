Adriana Morel, gerenta de márketing de West Bay, distribuidor exclusivo para el Perú de Warner Bros. Pictures (productora de la película de Barbie), detalla a Día1 cómo avanza la preventa para el estreno, las acciones desarrolladas alrededor de la muñeca de Mattel, las expectativas del filme en el Perú, así como nos aclara dudas sobre su clasificación y comparte su visión de cómo avanza la industria.

—¿Cómo ve la expectativa que se está generando en el Perú con el próximo estreno de la película ‘live action’ de Barbie?

En realidad creo que esta ola ha ido creciendo, conforme nos vamos acercando a la fecha de estreno crece todavía más. Llega un momento en el que pareciera que no puede crecer más, pero lo hace. La campaña ha estado muy bien pensada, tiene mucho que ver la productora y la directora de la película, la mente maestra detrás de todo. Localmente, en el Perú, estamos generando hace algunas semanas el ‘awareness’, que está ganado. A lo que estamos apuntando es a este sentido de urgencia de no quedarte fuera de la ola de Barbie.

—¿Qué acciones de marketing han venido realizando como distribuidora?

Además del material digital con los exhibidores (cines), la primera acción grande que tuvimos en Lima fue la caja de Barbie tamaño real en el parque Kennedy (Miraflores), fue un éxito. Creo que generó tal nivel de diversión, que vimos constantemente a personas haciendo cola para tomarse fotos, de todas las edades, hombres solos, familias, mujeres, niños. Y luego replicamos también esta caja en cinco cines en Lima y en dos centros comerciales, Megaplaza y Santa Anita. Y es posible una extra en Plaza San Miguel. Hemos trabajado toda la campaña muy de la mano de Mattel.

—¿Cómo se está moviendo la preventa de la película? ¿Cuántas personas se estima que irán a ver Barbie en su día de estreno?

La preventa ha ido súper bien. Empezamos el 6 de julio, pero hasta el viernes, a media tarde, ya habíamos pasado las 60 mil entradas vendidas para el estreno de este 20 de julio, una cifra que para una película como esta es una locura, rompe récords y cualquier precedente con una película de comedi a. Y ya para el lunes (ayer) se habían vendido 97.995 entradas en preventa del estreno. Nunca se ha visto antes, incluso estamos a niveles o superando películas de superhéroes. De acá al jueves la preventa va a seguir activa.

—¿Consideras que podría llegar o superar las 100 mil entradas vendidas?

Yo creo que sí porque creo que incluso la gente que inicialmente no estaba tan metida en el tema y que podía estar en duda, en esta última semana han tenido más interés. El target principal de la película ya aseguró sus entradas y ahora podríamos pensar en el otro grupo, que se va a subir a la ola, que en estos últimos días compren también sus entradas y eso nos permita llegar a un público mucho mayor.

—¿Esto podría generar que los exhibidores (cines) abran más salas para el día del estreno?

Creo que sí van a apostar por la película, por lo que ya nos están comentando. No sé exactamente en cuántas salas la vayan a programar, pero sí creo que es una película que va a ocupar una parte importante de la cartelera. Y sí creo que podría crecer. Es un poco lo que siempre pasa con los estrenos, el jueves y viernes sirve como un termómetro para ver qué tanta expectativa hay. Teniendo la preventa del jueves con estos números, es como un hecho de que los cines confían en la película.

—Ha causado un poco de sorpresa y algo de confusión que la película tenga una clasificación para mayores de 13 años, ¿es una película para un público más adolescente y adulto?

Sí, entiendo que sea un poco raro y que suene un poco contradictorio, pero sí, en Estados Unidos y en varios países la han puesto para mayores de 13 o 14 años, según el país. Yo creo que el hecho de que sea una película que trata ciertos temas de la misma vida , de lo que se ha visto en los ‘trailers’, tal vez sí se ha sentido por el tipo de bromas, del humor de la película. Tienes a Barbie que vive en su mundo de felicidad, rosado y de perfección, y de pronto se empieza a cuestionar cosas como la muerte, que probablemente sea mejor conversarlo con un adulto al costado.

La restricción de edad es una sugerencia del exhibidor y, claro, lo que te dicen es que el niño vaya acompañado por un adulto normalmente. Hay muchos elementos como la comedia, los personajes, las escenas de baile, que la hacen entretenida para toda la familia.

—¿Entonces es más una recomendación para que vayan con un adulto?

Sí, totalmente es una película que se puede disfrutar en familia. Y, claro, como ha pasado muchas veces incluso con películas tipo Shrek o las de Lego, inclusive, que tienen como mucho humor para que el adulto la pase muy bien , pero que el niño también disfruta muchísimo. No son ejemplos iguales pero sí bastante similares. Creo que la película va a lograr que personas jóvenes y jóvenes adultos sean las que se identifiquen y conecten un poco más.

—Si bien Barbie es una marca súper conocida y transgeneracional, ¿la mayor parte de los asistentes serán más niños y adolescentes o ‘millennials’ nostálgicos que han crecido con la marca?

Desde que vimos las primeras imágenes en la película, conversando sobre todo con el estudio, con Warner Bros Pictures, creemos que el público principal va a ser ‘millennial ’. Creo que esta conexión e identificación va a ser mayor en los grupos mayores de 20, 30 y 40. Las niñas hasta ahora juegan con Barbie, pero también creo que lo interesante es que para las ‘millennials’ y para la generación previa, Barbie representa algo que hoy en día es distinto. C on Barbie, se podía ser quien quisieran ser, en una época en la que probablemente habían muchas restricciones, menos derechos o era mal vista alguna profesión , pero Barbie ya lo estaba haciendo. Resultaba liberador, un ícono para estos grupos de edad y por eso creo que es el target principal.

—¿Cuál es la expectativa de asistentes que se han puesto con Barbie?, ¿qué cifras dan cuenta de que se trata de un gran éxito, de un taquillazo, en una película como esta?

La medición principal son los espectadores. Hay rangos para saber si una película es exitosa, claro, pero no tan definidos. Depende mucho del género de la película, de varias cosas, pero yo creo que con Barbie la expectativa ha ido creciendo. Y por como van los números de la preventa, todo indica que va a seguir creciendo. El boca a boca de los primeros ‘reviews’ fueron muy positivos. Nosotros quisiéramos pensar que estaremos entre los 800 mil y un millón de espectadores, ojalá más. Este es un rango que para una película de este género es un montón.

Aunque es difícil compararla con otras películas del mismo género porque muchas no tienen preventa. Las que funcionan, y que suelen ser estrenos de fans, son usualmente de universos de superhéroes o sagas como Star Wars o el Wizarding World de Harry Potter. Ahorita, por ejemplo, estamos por encima de películas como Joker, Star Wars: The Force Awakens, Captain Marvel, Guardianes de la Galaxia Vol.3, entre otras .

—¿Sería posible superar la barrera del millón?

Pasar el millón es un reto grande, sobre todo en la postpandemia. Pero viendo algunas películas este año, varias películas lo han pasado y han sido éxitos absolutos. Películas desde ‘Transformers’ que rompió récords o filmes como ‘Soltera, casada, viuda, divorciada’, que pasó el millón de espectadores. Hay películas independientes que con 200 mil espectadores ya es un éxito porque los estimados que se hicieron fue de acuerdo a la cantidad de inversión, entre otros aspectos. Por la expectativa de Barbie, por la campaña que hemos tenido, con los resultados que estamos viendo previos al estreno, podemos apuntar a ello, a alcanzar entre 800 mil y 1 millón de espectadores. Y ojalá superarlo.

—Con los estrenos que generan gran expectativa como es el caso de Barbie y los que vendrán en este segundo semestre, ¿se logrará la recuperación de la industria del cine este año?

Yo pienso que sí. El nivel de películas que hemos tenido este año y la respuesta del público este año se siente. No sé si es exactamente como antes, pero se siente mucho más parecido a lo que se vivía en la prepandemia. Los números que han tenido las películas como ‘Mario Bros’, ‘Transformers’ y otras películas peruanas son cifras que no veíamos hace un año y menos dos años atrás. Se siente como que estamos reviviendo [como industria]. Estas películas ayudan y demuestran que el cine tiene un gran impacto.

—¿De qué manera?

En pandemia o después pandemia se pensaba que de repente el cine podía morir o iba a reducir muchísimo su impacto, pero este año y estos estrenos que estamos teniendo, incluyendo a Barbie, nos demuestran que no. No solo no perdió su impacto, sino que está logrando repotenciar y reposicionar incluso una marca tan potente como Barbie. El cine sigue siendo muy relevante, convocando muchísima gente dispuesta a pagar una entrada para vivir la experiencia completa en una sala de cine comiendo su canchita.

—¿Crees que la recuperación total de la industria del cine podría darse este 2023 con las cifras de la prepandemia?

Sí, creo que podría ser el 2023 . No sé si es que puedo decir que va a ser exactamente como antes [de la pandemia], pero sí creo que es una recuperación enorme la que estamos teniendo este año en particular.

—¿Aún es pronto para proyectar una recuperación total este año?

Sí, la estamos viendo definitivamente y, claro, es un poco pronto para afirmarlo. Tenemos estrenos muy grandes en lo que falta del año. Tenemos películas de Warner Bros Pictures como ‘Megalodón 2′, cuya primera superó el millón de asistentes, también tenemos ‘Wonka’, ‘Aquaman 2′. Y eso solamente Warner, sumando a los demás estudios, películas locales o independientes, yo creo que este año va a cerrar muy bien y ojalá mejor que el 2019.