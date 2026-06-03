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Nuevas aerolíneas (Fuente: MTC)
Nuevas aerolíneas (Fuente: MTC)
Por Claudia Inga Martínez

Ha pasado un año desde la apertura del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, que este año proyecta recibir 27 millones de pasajeros y también alista la llegada de nuevas aerolíneas, según comentó el CEO de Lima Airport Airlines (LAP), Juan José Salmón. “Al menos con cinco aerolíneas se está conversando para que ingresen al mercado peruano”, dijo.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.