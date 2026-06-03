Ha pasado un año desde la apertura del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, que este año proyecta recibir 27 millones de pasajeros y también alista la llegada de nuevas aerolíneas, según comentó el CEO de Lima Airport Airlines (LAP), Juan José Salmón. “Al menos con cinco aerolíneas se está conversando para que ingresen al mercado peruano”, dijo.

Durante la presentación del balance del primer año del nuevo terminal del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el ejecutivo informó que estas empresas son principalmente europeas y asiáticas. Se espera, dijo, que se pueda concretar algún plan con alguna de ellas hacia finales de año para que inicie operaciones en 2027.

El nuevo aeropuerto Jorge Chávez ha cumplido su primer año de funcionamiento. / HUGO PEREZ

Ante la consulta de este Diario sobre el estado de las conversaciones con Turkish Airlines y la posibilidad de que Qatar Airways aterrice en el Perú para el negocio de carga, Salmón confirmó que una de las aerolíneas con las que se está conversando es Turkish Airlines.

“En el caso de Turkish Airlines está en una etapa bastante madura y además estamos también teniendo conversaciones con líneas aéreas cargueras, como Qatar Airways, que no solo está explorando el negocio de carga, sino también el de pasajeros”, comentó Paola Marín, directora general de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

A su vez, mencionó que con las nuevas aerolíneas definitivamente llegarán más pasajeros, ¿cuántos más? “Con la llegada de una línea aérea grande puede generar al mes un impacto de 4.000 pasajeros adicionales de lo que ya hoy en día recibimos”, sostuvo la funcionaria.

Pasajeros en el nuevo aeropuerto. / ANTONIO MELGAREJO

Así también anunciaron que se evalúan nuevas rutas internacionales y más frecuencias como, por ejemplo, la inauguración del vuelo directo de Lima- Barcelona con la aerolínea Level.

“Todo esto ha permitido que la empresa proyecte que este año atenderá a 27 millones de pasajeros, cifra que está por encima de los 25,79 millones registrados entre junio 2025 y mayo 2026″, comenta Salmón.

Aseguran que se está trabajando de la mano entre muchos actores privados y públicos para atraer nuevas aerolíneas hacia el Perú. “La directora ha presentado algunas rutas que tenemos como objetivo. La ruta hacia Milán, la ruta hacia Dubái, la ruta a Londres. Pero el tema del esfuerzo no se queda ahí. El esfuerzo de la dirección no solamente va a conectar mejor el Jorge Chávez y con ello conectar mejor el país. Brindará las facilidades y las libertades necesarias para conectar de mejor manera los aeropuertos regionales de forma directa”, agregó el ejecutivo.

Zona comercial del aeropuerto Jorge Chávez. / ANTONIO MELGAREJO

Oportunidad y costos

De hecho, ambos coincidieron en que las aerolíneas de Medio Oriente y asiáticas están recalibrando sus planes por la crisis del combustible y la escasez del mismo en otras latitudes. Salmón indica que se percibe el efecto de los altos costos del ‘jet fuel’ en las aerolíneas pero que en Sudamérica la disponibilidad del combustible para aviones no es un problema.

“Hay un acercamiento con aerolíneas del Asia y Medio Oriente que ven oportunidad de crecimiento (en la región) ante a crisis del petróleo”, comentó Marín. Por su parte, Salmón agregó que la crisis del petróleo plantea una situación mundial compleja, que afecta a todos. “También a nosotros nos afecta, tenemos que pagar grandes cantidades por energía, el consumo de petróleo de nuestras propias unidades y una serie de elementos más también derivados de ese precio”, dijo.

Carga. / ANTONIO MELGAREJO

¿Qué implicancias tendrá? Salmón explicó que el riesgo es operativo , no comercial, ya que representa un 35% de los costos de las aerolíneas. “Ante el mayor costo del combustible, las aerolíneas pueden elevar tarifas de ticket aéreo, lo que puede reducir demanda o reducir capacidad cancelando rutas menos rentables o frecuencias”, apuntó.

Impacto económico del primer año

De acuerdo con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ha significado una contribución al Producto Bruto Interno (PBI) peruano de US$1.562 millones.

A esto se suma la generación de más 121.000 empleos directos e indirectos en el primer año.

Pista de aterrizaje en el aeropuerto Jorge Chávez. / HUGO PEREZ

Hoy en día, en el terminal aéreo, operan 23 aerolíneas de aviación y carga, 19 hoteles y restaurantes, 17 comercios, 10 servicios de plataforma, entre otros.

Tal como publicó Día1, Salmón remarcó que hace unos meses LAP adjudicó a Cosco Shipping y Anjun Logistics la operación de los almacenes de carga de primera línea del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo que permitirá conectar al puerto de Chancay con el terminal aeroportuario y fortalecerse como un hub para el comercio electrónico.