Según Peter Cerdá, vicepresidente regional de la International Air Transport Association (IATA) para las Américas, es clave que el nuevo aeropuerto no solo tenga la infraestructura adecuada, sino también accesos a la ciudad que mejoren la experiencia de los usuarios.

“Construir un aeropuerto con dos pistas y una terminal bueno no te va a ayudar con la experiencia del pasajero internacional si no mejoras el servicio. Imagina un extranjero que venga de Cusco a Lima y ve que el vuelo tardó 50 minutos, pero el camino del aeropuerto a su hotel en el centro la ciudad es de una hora y media, teniendo que transitar por calles pequeñas porque no hay una buena infraestructura. No es un desarrollo total”, detalla.

El nuevo terminal del Jorge Chávez tendrá capacidad para trasladar a 37 millones de pasajeros al año, casi el triple del diseño del terminal actual (13 millones anuales).

Para Cerdá, el hecho de que la terminal limeña operara muy por encima de su capacidad por tantos años -en 2019 se movilizaron 23,6 millones de pasajeros y en 2022 la recuperación llegó hasta los 18,6 millones, por ejemplo- propició que el Perú perdiera competitividad y atractivo frente a otros terminales de la región.

“Lima se estancó, cuando a inicios de los 2000 era uno de los principales hubs de la región. Hoy en día Panamá y Bogotá lo han superado porque mejoraron la infraestructura y trabajaron de manera muy alineada con su gobierno. No se pueden permitir tantas demoras. Eso impide que el país sea competitivo”, advierte.

Juan José Salmón, CEO de LAP, asegura que el proyecto desde enero del 2025 tendrá funcionando todas las nuevas infraestructuras. Estas incluyen la segunda pista de aterrizaje, la nueva torre de control -que iniciaron operaciones en abril- y el nuevo terminal.

Las obras necesarias para conectar el nuevo terminal con la ciudad están a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El único acceso que tendrá el aeropuerto será a través del puente Santa Rosa, que permitirá que los vehículos crucen sobre el río Rímac a la altura del cruce de las avenidas Santa Rosa y Morales Duárez.

La semana pasada el viceministro de Transportes, Alberto Ñecco, anunció que el 22 de mayo se daría la convocatoria al concurso bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI) y que la adjudicación y el inicio de las obras se darían en julio. El funcionario también remarcó que hay cuatro postores interesados: Urbi, Repsol, Soletanche Bachy -que pertenece al Grupo Vinci- y Optical Networks.

Por otro lado, la construcción de la vía expresa Santa Rosa, que unificará la avenida Santa Rosa con la Costa Verde, iniciaría a finales del 2024, según el MTC. El proyecto se realizará a través de un acuerdo Gobierno a Gobierno y tendría una inversión de S/819 millones.