Aeropuerto de Pisco: mejoras de aeropuerto están encaminadas

Con miras a convertirse realmente en la opción alterna del aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el terminal aéreo de Pisco da los primeros pasos para su rehabilitación.

Como se recuerda, en febrero, Aeropuertos del Perú (AdP), concesionario del terminal de Pisco, anunció estas obras que estimó en US$25 millones de inversión.

Ese mismo mes, el consorcio Sener- Alauda ganó la licitación para la elaboración del diseño y expediente técnico de estas mejoras. Daniel Enciso, gerente de Operaciones de Alauda Ingeniería, cuenta que en estos cuatro meses han levantado información, revisado suelos, pavimentos y drenajes. “Ahora nos toca revisarlo en gabinete para empezar a trabajar los diseños”, detalla. Según refiere, en marzo del próximo año tendrán listo el expediente para que pase el proceso de aprobación de AdP y Ositran.

“Nosotros esperamos que en junio del 2020 el expediente sea aprobado y así AdP llame a licitación para que puedan ejecutar las obras”, comenta.

Enciso remarca que aunque aún no ha determinado el plazo exacto de las obras, estas no excederán los 24 meses, dado que si bien son acciones relevantes, no tiene el despliegue de una inversión nueva. Esto, asegura, le permitirá ser la opción alterna del aeropuerto Jorge Chávez, cuando inicie sus obras de ampliación en la capital.

¿QUÉ MEJORARÁ?

De acuerdo con el ejecutivo, este proyecto permitirá situar a Pisco en la mejor categoría de aeropuertos del país, dándole el estándar internacional. Los trabajos se enfocarán en mejorar el circuito de pistas, mejorar el pavimento de las pistas, las luminarias y la construcción del cerco perimétrico para mayor seguridad al despegar y aterrizar.

“Así se podrán recibir aeronaves de tipología Airbus o Boeing 737, mejores pavimentos para recibir mayor carga e iluminación para las neblinas de Pisco”, explica.

Actualmente, la compañía se encuentra en la fase de determinar cuántos pasajeros y vuelos podrá recibir el aeropuerto a futuro. Hoy, solo recibe un vuelo comercial para la ruta Pisco - Cusco.

¿Qué pasará con la cuestionada torre de control (cuya dimensión fue criticada por especialistas)? La torre no forma parte de las reformas, ya que compete a Córpac. Consultado sobre la idoneidad de la torre, Enciso comenta que “ha quedado un poco desfasada con las mejoras y podría mejorarse, pero hay inversiones más urgentes. Además, permite una visibilidad adecuada”.