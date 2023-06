Integra se adjudicó tres licitaciones para nuevos afiliados. ¿Qué tanto han crecido gracias a ello?

La primera que ganamos fue la del 2019 al 2021. La reducción que pusimos sobre la mesa en esa oportunidad fue bastante agresiva. Este es un negocio de largo plazo que requiere diversificar los perfiles de clientes y claramente la apuesta de Sura por pensiones en Latinoamérica se vio reflejada en el Perú. Desde que participamos en la primera licitación, la visión estratégica siempre iba a dos licitaciones. Hemos llegado al millón de afiliados nuevos y somos la AFP con el menor precio de mercado. Nosotros estamos cobrando en comisión por saldo un 0,78% y, cuando comenzó el sistema, se cobraba 1,20%. Sobre el flujo, se fue a cero.

¿Y qué tanto esa propuesta de comisiones les ha permitido captar a afiliados en otras AFP?

De hecho, el precio es un factor relevante. Pero nuestro objetivo desde un inicio ha sido el mercado de afiliaciones. Queremos hacer crecer la torta. Si uno mira las primeras licitaciones, se lograban 600 mil afiliados en dos años. Nosotros hemos llegado a un 1 millón. Hemos hecho un despliegue comercial importante en provincias para captar afiliados de todas las regiones y transmitir los atributos del sistema privado.

Con ese millón, ¿cuántos afiliados totaliza Integra?

Este mes, que es nuestro 30 aniversario, vamos a llegar a los 4 millones de afiliados. Representa el 43% del total del sistema.

¿El deterioro del mercado laboral afectó a la afiliación de nuevos afiliados?

Te diría que al revés. En la primera licitación, afiliábamos 800 mil y ahora estamos al millón de afiliados. No se ha visto tan golpeado el mercado laboral, al menos en los años post pandemia.

Durante el debate de la reforma previsional se dijo también que había una menor afiliación a las AFP en los últimos años producto de un descontento de los jóvenes con el sistema. ¿Es así?

Eso no es cierto.

¿Cuál es el monto administrado por Integra y cuánto representa del total del sistema?

Integra hoy administra por encima de S/40.000 millones. Tenemos el 36,4% de participación del total del fondo administrado del sistema privado. En el sistema hay S/110.000 millones, pero antes de los retiros había S/170.000 millones.

¿Y en rentabilidad? ¿Cómo han lidiado con ello ante un mercado aún volátil para inversiones?

El retorno para el afiliado desde que inició el sistema ha sido bastante bueno. Cerca del 11%. Los años post pandemia han sido bien complejos por la amplia volatilidad en el mercado. El mercado local, donde tenemos el 50% del portafolio, ha tenido un crecimiento por debajo de lo esperado por la coyuntura económica. Al 2023, el acumulado del año del Fondo 1 ha sido de 4,3%, un 2,2% en el Fondo 2 y el Fondo 3 sí está en negativo. La anualizada está en 10,17% desde el inicio del sistema. El mercado global ha tenido rendimientos interesantes. Donde hemos visto rendimientos por debajo de lo esperado ha sido en el mercado local de renta variable. Ya sea por la coyuntura peruana o por la liquidez en el mercado.

Aldo Ferrini, gerente general de AFP Integra. (Foto: Hugo Pérez) / Hugo

¿Qué tanto les permitió dicha rentabilidad hacer más atractiva la propuesta de ahorro voluntario?

La regulación aún es restrictiva. No nos permite sacar, por ejemplo, un fondo solo en dólares o sólo en deuda para distintos perfiles de clientes. En Integra, estamos trabajando en un proyecto para darle un giro de 180° al mundo voluntario. Es una propuesta que hemos hecho llegar a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.

¿En qué consiste esa propuesta?

Que nos permita hacer fondos independientes. Un fondo 5,6 y 7 con límites que no estén amarrados como en el mundo obligatorio. Tiene que ser un mundo separado del obligatorio y que permita tener una propuesta diferente. Yo veo a la superintendencia interesada en el ahorro voluntario.

Se dijo que las AFP estaban adquiriendo activos más líquidos preparándose ante un eventual retiro de fondos. Para el caso de Integra, ¿es así?

No. La compra de bonos soberanos de Perú se ha dado porque el rendimiento es atractivo. Por eso se vio la demanda de la última subasta del Gobierno. Es una tasa que calza con nuestro apetito de riesgo. Lo que hacemos hoy es recomponer la cartera ya que ante los retiros vendimos posiciones en bonos. Da la coincidencia que es más líquido. Esperamos que no haya ningún otro retiro porque no hay opinión técnica que lo respalde.

Las AFP hoy están invirtiendo más en activos con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. ¿Qué tan complicado ha sido encontrar este tipo de activos en el mercado local?

Yo te diría que más que comprar activos ASG ha sido transformar nuestro proceso de inversión de un proceso de inversión tradicional enfocado en variables financieras a un proceso de inversión que incorpore en el análisis de todos los activos variables, no solo financiero sino también variables ASG. Se trata de identificar los riesgos para las inversiones. Las empresas mineras tienen riesgos ambientales y si no los gestiona bien, la posibilidad de que la empresa genere valor en el futuro es menor.

¿Y ello limitó las oportunidades de inversión local?

Sí y no. Uno no puede cambiar una empresa de la noche a la mañana. No solamente estamos buscando empresas que estén cumpliendo con ciertos parámetros, sino empresas que se hayan definido una ruta para cumplir esos parámetros. En el portafolio que administramos en el extranjero nos es mucho más fácil movernos y buscar empresas que ya están listas, en el portafolio que manejamos local aún hay mucho de acompañamiento. Hay mucha interacción, conversar por dónde creemos nosotros que debe ir la empresa y si ésta tiene el interés.

Se cumplen 30 años del sistema privado de pensiones y coincide con los de Integra. ¿Qué resultados destacan?

Creemos que el Sistema Privado de Pensiones ha sido exitoso. Quienes dicen que el Sistema Privado de Pensiones ha fracasado, están equivocados. Porque ha sido capaz de otorgar pensiones para aquellas personas que han tenido un nivel de aporte adecuado y una disciplina de ahorro. Para esas personas, el nivel de pensiones ha sido casi el doble del que se pudo tener en un esquema de reparto. Que ha generado que dos tercios de los fondos sean rentabilidad. Eso genera una mejor pensión. En el caso de Integra, uno de los principales éxitos es la rentabilidad. Hemos generado un 11% de rendimiento desde que iniciamos operaciones y, además, hemos sido una AFP que siempre ha estado buscando mejorar el sistema. Queremos trabajar en una reforma para darle 30 años más al Sistema Previsional Peruano.

"Ya se mostró que para cierto perfil de afiliados, el sistema privado ha funcionado. Ahora tenemos que ampliar cobertura e incentivar el ingreso para el ahorro" Aldo Ferrini, gerente general de Integra AFP.

Lo que no ha logrado el sistema es incluir con fuerza a los independientes. ¿Por qué?

No ha sido fácil. Ni para nosotros ni para el resto de AFP que lo han intentado en distintos momentos. No se ha podido porque necesitamos ver, con regulación, qué tipo de esquema funciona más. El independiente no tiene una frecuencia de aporte. Creo que es importante cambiar el esquema para independientes, donde se pueda considerar aportes según la frecuencia de ingresos. No podemos meter al independiente al esquema dependiente.

¿El uso de billeteras móviles abre una posibilidad?

Claro que sí, porque la transacción va a ser fácil. Pero lo que necesitamos es que los montos sean variables y no solo sobre el sueldo mínimo. Además, hay que darle un incentivo. El comportamiento humano es de muy corto plazo. Y el incentivo no solo debe ser que ahorre constantemente, sino que empiece temprano. Contribución equiparada por parte del Estado o mejores productos de invalidez y sobrevivencia son algunas opciones.

REFORMA DE PENSIONES

No es la primera vez que nos enfrentamos a un intento de reforma previsional. Esta vez, tenemos dos dictámenes listos para llegar al pleno. ¿Ve posibilidades de tener una buena reforma en este momento?

Es difícil evaluarlo, pero creo que las condiciones están dadas. Hay varios puntos claves sobre los cuales hay consenso. Hay que ver cuál es la voluntad política de sacar una reforma, porque sobre la parte técnica hay avances que apuntan a un sistema más inclusivo e incentivo al ahorro que no deberían tener cuestionamiento. Hablamos de pensión mínima, de pensión universal...hay temas que se pueden trabajar en conjunto y dejar los más complejos para más adelante. Te agarra en un momento donde el Sistema Previsional se ha visto mellado por retiros. Tenemos que tomar decisiones ya porque cada vez se hace más difícil recuperar el ahorro.

¿Ve algo que no se esté incluyendo en las propuestas?

Sería importante que se le de más autonomía a la SBS para que en temas técnicos pueda plantear cambios. Es un tema que no se está discutiendo en ninguna de las propuestas y podría hacerse. Fíjate que en todas las propuestas se le dice a la SBS que reglamente. Ya se reconoce ello. Si pudiese haber algún tipo de articulado en la reforma que le da, dentro de un margen de maniobra, margen de maniobra al regulador creo que sería positivo. Es un tema sobre el cual no hay discusión.

En la comisión de Economía plantea la figura de Gestoras de Fondos de Pensiones, incluyendo más actores en el lado privado. ¿Cómo toman la mayor competencia?

Nos parece que lo planteado por la comisión de Economía, en términos de competencia, es adecuado. Vamos a tener más posibilidades de darle mayor oferta a los clientes. Ahora, también creo que sería iluso creer que van a aparecer muchas AFP. Basta con ver a otros países de la región. Van a aparecer, pero no más de 30. La pregunta debe ser para qué queremos mayor competencia.

En cuanto a comisiones, se plantean cambios asociados a rentabilidad. En Economía, habla de un componente variable asociado a una rentabilidad por encima de la mínima y la de Trabajo lo está viendo sobre un periodo de rentabilidad mensual. ¿Cómo toman ambas propuestas?

Tienes un grupo de afiliados que sienten que la rentabilidad del negocio no está alienada con la rentabilidad de los fondos. Cuando uno mira el largo plazo, está mucho más alineado. Nosotros planteamos una comisión por desempeño para que ese alineamiento sea más directo. Desde el punto de vista teórico, uno debería alinear ello al plazo de los fondos. Pero es muy largo. Si lo pones al plazo de la comisión de Trabajo, lo pones hacia un mes. Es muy corto. El periodo de doce meses es muy adecuado porque alinea los resultados de las AFP. Usarlo en doce meses no es la mirada perfecta, pero dado a lo que queremos lograr que es visibilizar el alineamiento y maximizar el retorno, es lo más adecuado.

La comisión de Trabajo plantea un dictamen que plantea una permanencia del esquema de reparto. ¿Ven que ello resulte?

Creo que la evidencia en el mundo te muestra que los esquemas de reparto no funcionan. La combinación y el fondo multi pilar es lo que más ha funcionado en el mundo. La solidaridad debe estar en la pensión universal y la pensión mínima. La pensión mínima se puede financiar vía impuestos o entre participantes del sistema. Las dos propuestas están sobre la mesa, las dos tienen sustento. No obstante, la mayoría de afiliados quiere que la solidaridad venga vía impuestos. Lo que tenemos que ver es que esto no sea regresivo. Cada dictamen está poniendo su fórmula. Yo me siento más cómodo con lo que plantea la comisión de Economía que, de alguna manera, es lo que plantea la comisión multisectorial del Ejecutivo.

¿Qué conocen ustedes de lo que está trabajando el Ejecutivo?

Entendemos que ya acabó su trabajo y la propuesta está lista. Está para ser discutida en el Consejo de Ministros. Cuando suceda ello, la mandan al Congreso y esperaríamos que ello suceda esta semana. Las conversaciones que hemos tenido nosotros cuando nos han invitado a participar, me da la impresión que es una propuesta más parecida a la comisión de Economía que a la de Trabajo.