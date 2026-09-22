El cambio en los patrones de lluvia ya está golpeando a productores de la agricultura familiar. En Puno, donde se concentra el primer grupo de organizaciones que ingresó al canal digital de PedidosYa Market, las precipitaciones se han extendido más allá de la temporada habitual y han afectado cosechas y calidad de productos. En ese escenario, una alianza entre Agromercado, entidad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y PedidosYa busca abrir una nueva vía de comercialización para estas familias productoras.

El piloto, iniciado el 20 de julio, incorporó 14 productos de organizaciones agrarias puneñas al ‘quick commerce‘. A poco más de dos semanas, estos registraban una rotación cercana al 20% del inventario inicial. El café Tunki Americano Tostado y Quechua Americano Tostado, de la Central de Cooperativas Agrarias Cafetaleras de los Valles de Sandia (Cecovasa), alcanzaron cerca de 30%, mientras que productos como la quinua y los quesos Paria y Tílsit con orégano registraron una rotación próxima al 20%.

Para los agricultores, el valor de la alianza va más allá de llegar a una vitrina digital, pues puede convertirse en una herramienta para diversificar sus mercados en momentos en que el clima introduce nuevas dificultades en la producción.

Una alianza entre Agromercado, entidad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y PedidosYa busca abrir una nueva vía de comercialización para estas familias productoras.

Lluvias fuera de temporada golpean al café

En el caso de Cecovasa, organización que agrupa a ocho cooperativas y trabaja con más de 1.000 pequeños productores cafeteros, el fenómeno de El Niño ya tuvo un impacto concreto en la campaña.

Jaime Sucaticona Ticona, gerente general de Cecovasa, explicó que las lluvias normalmente se concentran entre diciembre y marzo. Sin embargo, este año se prolongaron hasta julio, justamente durante una etapa crítica para la cosecha.

“Este año las lluvias se han prolongado hasta el mes de julio, lo cual nos ha afectado en este caso la cosecha más que todo. Entonces la calidad también se malogra porque se acumula el café y no hay sol”, comentó.

Una alianza entre Agromercado, entidad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y PedidosYa busca abrir una nueva vía de comercialización para estas familias productoras.

La organización estima que entre 20% y 30% de su cosecha se habría perdido como consecuencia de estas condiciones. Frente a los cambios en el clima, una de las medidas que evalúan es introducir variedades de café más resistentes.

El impacto climático ocurre, además, mientras la cooperativa busca modificar su estructura comercial. Actualmente, el grueso de su negocio está concentrado en la exportación de café verde, pero apunta a elevar la participación del café tostado y molido destinado al mercado peruano.

Es allí donde la plataforma digital adquiere relevancia. Para Sucaticona, llegar a consumidores de Lima mediante PedidosYa permite reducir una de las principales barreras de los productores ubicados en zonas alejadas, el acceso directo al mercado.

“Para nosotros es una oportunidad. Agradecemos a Agromercado por esta alianza que permite al productor, en este caso el café Tunki, llegar con mayor facilidad a los mercados de Lima”, agregó.

Cecovasa espera que sus ventas puedan aumentar entre 30% y 40% con esta estrategia y no descarta que el canal pueda ampliarse posteriormente a otras ciudades.

Una alianza entre Agromercado, entidad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y PedidosYa busca abrir una nueva vía de comercialización para estas familias productoras.

Cacao en Puno: una apuesta por transformar la producción

El clima también es un factor relevante para la Cooperativa Agraria Industrial San Gabán, una organización con 18 años de existencia que trabaja con cacao en el valle de San Gabán.

Dionicio Cancapa, expresidente y fundador de la cooperativa, señaló que la zona tiene condiciones particulares para este cultivo, aunque las precipitaciones representan un desafío permanente. El valle registra alrededor de 8.000 milímetros de lluvia al año, lo que genera saturación hídrica y obliga a los productores a adaptar el manejo del cultivo.

Entre las medidas que vienen aplicando están la construcción de acequias y la poda para reducir el impacto del exceso de agua sobre las plantas. Pero la estrategia de la cooperativa no pasa únicamente por resistir los efectos climáticos. También busca capturar un mayor valor por su producción. En lugar de vender el cacao en grano, ha optado por transformarlo en productos como pasta de cacao en distintas presentaciones.

La llegada a Lima, en ese sentido, representa una oportunidad para encontrar mercados para esos productos con mayor valor agregado.

Una alianza entre Agromercado, entidad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y PedidosYa busca abrir una nueva vía de comercialización para estas familias productoras.

El canal digital como alternativa ante una campaña más incierta

Para PedidosYa, la iniciativa puede convertirse en una nueva categoría dentro de su supermercado digital. Gonzalo Serván, director de PedidosYa Market en Perú, señala que la respuesta inicial del consumidor ha sido positiva pese a que estos productos compiten con marcas con mayor reconocimiento.

“Esta respuesta confirma que existe interés por productos nacionales con valor agregado y refuerza el propósito de la alianza: seguir simplificando el día a día de los peruanos”, agregó.

El ejecutivo explicó que el consumidor no responde necesariamente a un único perfil, pero sí observa un mayor interés por la procedencia, calidad y características diferenciadas de los productos. La plataforma identifica oportunidades particularmente en categorías como café, té, chocolatería, derivados lácteos, snacks y miel.

Una alianza entre Agromercado, entidad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y PedidosYa busca abrir una nueva vía de comercialización para estas familias productoras.

La apuesta también tiene una dimensión vinculada con la resiliencia de los productores. Serván sostiene que la velocidad del canal digital puede ponerse a disposición de los agricultores ante coyunturas que afecten su comercialización, como el fenómeno de El Niño.

“Esperamos continuar ampliando el catálogo de Agromercado y convertirnos en un canal que contribuya a dinamizar la venta de productos de la agricultura familiar, especialmente ante coyunturas que puedan afectar su comercialización, como el fenómeno de El Niño”.

Del piloto a un canal permanente

La primera prueba se realizó con productores de Puno, pero la alianza ya empieza a incorporar productos de otras regiones. PedidosYa señala que está incluyendo nuevos productos de empresas de la agricultura familiar, entre ellos miel de Lambayeque, mientras Agromercado prepara un segundo grupo de productores que será evaluado para ingresar como proveedor.

El desafío, sin embargo, no está únicamente en encontrar demanda. Los pequeños productores deben cumplir con requisitos sanitarios, estándares de calidad y condiciones logísticas que permitan abastecer de manera constante a las tiendas o centros de distribución.

Una alianza entre Agromercado, entidad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y PedidosYa busca abrir una nueva vía de comercialización para estas familias productoras.

En este punto, Agromercado cumple un papel de articulador para facilitar el proceso de incorporación. Para los productores, la expectativa es que la experiencia no termine con el piloto. Cancapa resumió la aspiración de la cooperativa en llegar a más mercados y hacer de esta primera experiencia un punto de partida.

“Esta es la primera vez que estamos llegando a los mercados de Lima. Espero que eso no quede ahí nomás, sino que se profundice y que se agrande”, comentó Cancapa.

El reto, según informaron desde PedidosYa, será convertir esa primera rotación cercana al 20% en recompra, abastecimiento sostenido y presencia permanente. Para una agricultura familiar que enfrenta un escenario climático más impredecible, contar con más de un canal de venta puede ser tan importante como encontrar nuevas formas de proteger la producción.