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Una alianza entre Agromercado, entidad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y PedidosYa busca abrir una nueva vía de comercialización para estas familias productoras.
Una alianza entre Agromercado, entidad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y PedidosYa busca abrir una nueva vía de comercialización para estas familias productoras.
Por Fiorella Gil Mena

El cambio en los patrones de lluvia ya está golpeando a productores de la agricultura familiar. En Puno, donde se concentra el primer grupo de organizaciones que ingresó al canal digital de PedidosYa Market, las precipitaciones se han extendido más allá de la temporada habitual y han afectado cosechas y calidad de productos. En ese escenario, una alianza entre Agromercado, entidad del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), y PedidosYa busca abrir una nueva vía de comercialización para estas familias productoras.

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