De acuerdo a Kantar Worldpanel Perú, la penetración de este canal ha crecido bastante. En el primer trimestre del 2020, el canal de ‘discounters’ como Mass representaba un 26,5% de todas las ventas del canal moderno, mientras que hasta el año pasado creció 18 puntos porcentuales, con lo que hoy tiene una penetración de 44,5% en el canal moderno. Solo en el último año creció dos puntos porcentuales, lo que refleja un crecimiento constante dentro de las preferencias del consumidor en el mercado peruano.

En medio de una competencia más intensa y un mercado que sigue creciendo, se asoma un nuevo jugador que ha visto en el Perú un mercado interesante donde aterrizar con su propuesta de precios bajos. Ahorra Food Depot, la tienda de descuento chilena, apunta a llegar al mercado peruano con un modelo que, como cuenta Alberto Alvo Alaluf, gerente general de la cadena del país vecino, será diferente a lo que hoy ofrecen sus rivales.

Ahorra Food Depot abrió su primer local en La Florida, en Chile, en octubre del 2023, con una propuesta que ofrecía precios al por mayor directamente a los consumidores. Hoy con unas siete tiendas en el mercado chileno, la cadena de ‘hard discount’ apunta a un plan más agresivo y abrir 20 tiendas en el segundo semestre de este año. Y mira al Perú como parte de su estrategia de expansión.

“Está muy fuerte la intención de llegar al Perú, el plan de negocio está listo y buscamos ofrecer algo distintos a lo que existe en el mercado, pero hoy en día vemos que se retrasará un poco frente al mes de julio como lo teníamos previsto”, anota.

Inicialmente su ingreso estaba previsto para julio de este año, pero Alvo cuenta a El Comercio que todavía tomará un poco más de tiempo, dado que buscan llegar con el mismo modelo que tienen en Chile, que pretende tener un rol social además del rol económico y financiero. El ejecutivo explica que en Chile ofrecen precios más bajos que el mercado y que tienen alianzas con AFP, cajas de compensación y entidades gubernamentales para brindarles descuentos adicionales a los pensionados y personas de la tercera edad, que suelen tener menores ingresos. Una figura que también pretenden replicar con su llegada al Perú, por lo que se encuentran en conversaciones con dos o tres interesados para ello, pero que aún no se ha concretado.

“Si no tiene el rol social, para nosotros no vale tanto la pena. Nosotros tenemos otros negocios que nos hacen ganar y y generar utilidades. Aquí lo que queremos es ser sustentables”, explica Alvo. Como ha indicado Bio Bio de Chile, Ahorra Food Depot tiene como casa matriz al Grupo Alca, que cuenta con fábricas en China, en Estados Unidos y México. “Tenemos 25 años de experiencia en el rubro de los alimentos, con fábricas en China y oficinas en Estados Unidos, además de sucursales en México, donde tenemos nuestras fábricas que hacen todo tipo de productos con nuestras marcas, a muy buenos precios”, detalló el ejecutivo al medio chileno.

Tener la posibilidad de importar directamente y tener marcas propias es lo que les permite, como nos cuenta Alvo, ofrecer precios entre 10% y 13% más económicos que otras tiendas y que con los descuentos adicionales que buscan para los grupos vulnerables podrían ser más. En Chile, los consumidores cuentan con un 20% de descuento adicional con esos convenios (con AFP, cajas de compensaciones, etc.) en sus tiendas.

“Yo tengo fe de que vamos a poder lograrlo porque tanto Perú y Chile son países similares donde los sueldos son bajos, la inflación pega fuerte en los alimentos y la gente tiene una angustia por los precios. Por eso queremos darle viabilidad al proyecto. Nosotros vamos para otros camino [en la competencia]”, nos cuenta.

¿Cuál será el plan de crecimiento en el Perú? Alvo adelanta a Día1 que abrirán ocho sucursales propias, que serán apalancados desde Chile, y una vez que estos se encuentren operando abrirán su propio centro logístico tal como tienen en el mercado chileno, con bodegas de frío, de seco y hasta una importadora para abastecerse. De hecho, en el vecino del sur, Ahorra cuenta con más de 160 personas en su centro logístico. “Vamos a ir viendo que las tiendas funcionen, que todo ande bien. Esto le da al público le da una buena percepción, ya que también hay conductas de consumo de productos que son distintos allá que acá. Esto calculamos tomará unos seis a siete meses”, comenta.

Luego de esas primeras ocho tiendas, planean alcanzar las 40 en un periodo de cuatro años, para que la operación sea eficiente. Y luego crecer con 10 tiendas por año. “Lo que hemos hecho en Chile lo queremos replicar en el Perú. Nos encanta que haya más competencia, competencia san, porque llegamos de otro modo. El mercado está saturado de tiendas, pero nosotros traemos algo distinto”, afirma. La inversión estimada por cada local será de US$70 mil por sus locales de unos 200 m2, por lo que para las primeras ocho tiendas proyecta una inversión de US$1,2 millones.

Además del modelo de convenios para descuentos adicionales, Alvo comenta que buscan tener una experiencia diferente en sus tiendas y no solo precios bajos, por lo que en algunos locales de Santiago incorporaron mini conciertos, para brindar otro tipo de experiencia a los clientes e ir generando fidelidad y tener más ‘ahorra lovers’.

Si bien no se anima a dar una fecha exacta para su ingreso al país, afirma que ya están listos a nivel operativo, “los estudios ya están, las consultoras ya hicieron su trabajo, los abogados están listos, y así también los ‘partners’ para las ubicaciones, la mercadería y el ‘layout’ con sus 700 SKU (que tiene dos marcas por categorías, una propia y otra más conocida). Dalta concretar las alianzas para el modelo que queremos”, sostiene. Es por ello que el ingreso de la marca estaría pensada hacia el 2026. Alvo indica que si no se lograran sellar las alianzas con el modelo que buscan, el ingreso ya no sería directo.