Los ltimos das han sido intensos para Aje. Mientras que la transnacional de bebidas anunciaba al mercado y a sus inversionistas una mejora en sus indicadores financieros, hubo un tema que estuvo flotando en el aire: la posibilidad de que dejara de operar en algunos mercados de forma directa.

La idea, en primer momento, no pareca descabellada para algunos, ya que en la lista de pases se encontraban dos operaciones que en los ltimos aos le generaban un fuerte dolor de cabeza: Brasil y Mxico. A ellos se sumaban Venezuela, Tailandia e Indonesia.

Al primer trimestre del 2016, Brasil haba registrado prdidas por US$1,1 millones, motivo por el cual algunos analistas y calificadoras de riesgo (entre ellas Fitch Ratings) consideraban que Aje deba retirarse de este mercado, as como del mexicano. Si bien en este perodo los resultados en suelo azteca mejoraron para los Aaos Jer, no lo hicieron en una magnitud suficiente, para evitar que esta operacin junto con la brasilea representaran las mayores prdidas para el grupo.

Pero, tanto en ese momento como ahora, la compaa se niega a retirarse. Se nos malinterpret. Vamos a seguir operando en estos pases con nuestras plantas. Lo nico que estamos viendo es qu frmula nos va a permitir consolidarnos y rentabilizar estos negocios, remarca Boris Salas, CFO del grupo.

En esa lnea, el ejecutivo detall que, en el caso de Brasil, evaluarn si siguen operando en solitario o con un socio; o si cambian el foco de Sao Paulo a otras ciudades. Para Mxico, en cambio, no estn considerando trabajar con socios por el momento.

Para Jos Carlos Lumbreras, gerente de desarrollo de proyectos de Per Top Pulications, es lgico que no den este paso en Mxico, ya que es el mercado donde la empresa tiene ms activo y el ms representativo en sus ventas, por lo que sera complicado y caro hacerlo. Mientras que en este bloque de cinco pases la estrategia ser complementar el portafolio y abrir mercados; en el resto donde est el Per van a continuar incrementando el tamao de las categoras en las que participan.

JUGADAS ESTRATGICASHace unos meses, Aje decidi hacer una reingeniera interna con el fin de mejorar sus indicadores financieros. As, la estrategia fue retirar las cinco operaciones mencionadas anteriormente de su subsidiaria Atic, en cuyos resultados venan pesando negativamente, e incluirlas dentro de Callpa, otra subsidiaria. Fue a travs de Atic que Aje emiti bonos internacionales en mayo del 2012. Hoy dichos papeles tienen una clasificacin de riesgo B-, que los sita en terreno especulativo.

Segn Aje, esta movida les permitir tomar decisiones en estos cinco pases con mayor flexibilidad.Para Lumbreras, esta decisin ha sido una respuesta directa a la presin de los inversionistas, dado el desempeo negativo que vena teniendo Atic.

Esta reorganizacin explica, en gran medida, la mejora significativa en los indicadores de Atic en el primer trimestre: su Ebitda creci en 55% y alcanz los US$119 millones, mientras que el nivel de apalancamiento sobre Ebitda se redujo en 50%. Adems, el precio de los bonos de Atic se triplic. Con este panorama, Aje espera una mejora en su calificacin crediticia.

EL ADN AAOS El traspaso de operaciones no es el nico cambio que ha experimentado Aje en los ltimos meses, con el fin de mejorar su situacin.A inicios del 2017 se supo que lvaro Aaos era el nuevo CEO del grupo en reemplazo del espaol Juan Lizariturry. As, no solo se marcaba el retorno de la familia ayacuchana al frente del negocio, sino un nuevo cambio en el esquema de trabajo, ya que la llegada del ejecutivo espaol implicaba una mayor institucionalizacin de la multinacional.

La plana directiva anterior no logr los resultados esperados, explica Salas al ser cuestionado por el cambio. Con el retorno de los Aaos Jer, la firma considera que se ha reestablecido el ADN de la marca y tienen la esperanza de que la audacia e innovacin que siempre caracteriz a la familia unidas a la experiencia de sus cuadros gerenciales ayudarn a recobrar los brillos de aos anteriores.

A Lumbreras, por su parte, no le queda claro el porqu del cambio. El modelo que los Aaos implantaron abriendo plantas en los mercados a los que entraban fue lo que gener el problema financiero que han tenido. No es que con este regreso se arregle todo, remarca.

El especialista saluda, en esa lnea, el nuevo modelo que est implantando Aje para entrar a nuevos mercados: hacerlo con franquicias. Salas comenta que este camino les est dando buenos resultados, por lo que lo mantendrn para sus prximas incursiones. Aunque este ser un ao de consolidacin, los Aaos siguen con el sueo de conquistar el mundo. Y no van a dejar que nada los detenga.