Claudia Inga Martínez
Claudia Inga Martínez

Escucha la noticia

00:0000:00
AJE: “En los próximos tres años vamos a tener una nueva planta en el Perú”
Resumen de la noticia por IA
AJE: “En los próximos tres años vamos a tener una nueva planta en el Perú”

AJE: “En los próximos tres años vamos a tener una nueva planta en el Perú”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El grupo Aje en el Perú ve con optimismo la campaña de verano, ya que espera un crecimiento a doble dígito. Rafael Vega, Country Manager de AJE Perú, adelanta en su primera entrevista al frente de la compañía que en el primer trimestre de este año lanzarán una nueva marca y que su capacidad productiva se ha incrementado con la nueva planta de Pucallpa y la ampliación de líneas de producción en Caral. Cuenta a Día1 sobre las categorías que apalancan el crecimiento en la industria de bebidas para la compañía, los desarrollos que vienen en el ‘pipeline’, los cambios del consumidor y si renovarán como auspiciador de la selección peruana de fútbol.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC