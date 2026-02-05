AJE: “En los próximos tres años vamos a tener una nueva planta en el Perú”

-A poco más de cuatro meses desde que asumió las riendas de AJE, ¿cuáles son los objetivos que se ha trazado en la compañía?

Es una compañía increíble, que te lleva a retarte, a ser innovador y dentro de esto lo que necesitamos es poder mantener y superar el crecimiento que venimos teniendo los últimos años. Estamos enfocados en seguir desarrollando productos, incrementando nuestra facturación y mejorando nuestros procesos dentro de las fábricas. Y desde el área de marketing también promocionando nuestros productos y ver los que calcen mejor con los consumidores, que hoy son cada vez más exigentes y están presentando algunos cambios en sus hábitos de consumo.

- ¿Cómo cerró AJE el 2025 y cómo está arrancando este 2026 para la compañía, ya con la campaña de verano en curso?

El 2025 ha sido un año muy dinámico, lleno de innovaciones. La industria de bebidas ha cerrado un 3,5% por encima del año anterior. Eso es positivo, ha mostrado una evolución y nosotros como AJE de igual manera. Hemos evolucionado de manera positiva, con un crecimiento cercano al 4%, hemos crecido por encima del mercado, impulsado principalmente por las marcas que tenemos en las diferentes categorías. Nosotros somos líderes en casi todas las categorías de bebidas; o líderes o la segunda marca del mercado.

-¿Cuáles son las categorías que están teniendo mejor desempeño?

El crecimiento viene principalmente por nuestras aguas, donde participamos con Cielo, que tiene más del 36% de ‘market share’, y crece a doble dígito, reforzado por innovaciones como agua Cielo antioxidantes y nuestras aguas saborizadas, con las que lanzamos manzana, limón y maracuyá. Esto responde a las expectativas del consumidor, sin azúcares añadidos, fuentes naturales y vitaminas.

Además, también somos líderes en la categoría de isotónicos y rehidratantes, donde tenemos Sporade y Dilyte. La primera es una marca muy consolidada en el Perú, cuenta con más del 60% de participación de mercado, con crecimientos de más de 6%. Con Sporade lanzamos el formato de un litro y también hemos mejorado nuestro ‘road to market’ en el canal moderno y enfocándonos en esta recomposición que están teniendo los canales para el consumidor.

-¿Volt sigue siendo también una marca relevante en su portafolio?

Sí, Volt tiene más del 70% de participación del mercado de energizantes. Somos líderes en este segmento y ha tenido un crecimiento arriba de la industria, de 4% con respecto al año previo. Volt hoy es una marca global.

-¿Esas son las tres categorías que están apalancando el crecimiento de la compañía en la actualidad?

Estas tres categorías representan el mayor peso dentro de las ventas de AJE. También tenemos néctares, que ha tenido un crecimiento de más de 11% frente al 2024 y que para nosotros es una categoría que viene creciendo año a año, donde tenemos más de 25% de participación de mercado. En esta categoría tenemos a Pulp. Hemos ingresado al canal moderno con diferentes formatos y esas son las categorías que han movido los resultados de AJE el año pasado.

-¿Son estas categorías también las que van a impulsar el 2026 y desde ya en la campaña de verano?

Así es. La campaña de verano ya la comenzamos. No comienza el primero de enero, la planificación desde el área de trade marketing, marketing y de manufactura de planta inicia en octubre y noviembre, donde ya estamos abocados en tener la disponibilidad de nuestros productos por la calidad y el sabor correcto. Luego viene la estrategia de marketing que nos va a permitir estar presente en cada una de las ocasiones de consumo.

-¿Cuál es la expectativa en ventas para la campaña?

En el verano, en los tres primeros meses del año se hace el 30% de la venta anual para esta industria, especialmente por el calor. Esperamos tener un crecimiento a doble dígito en este primer trimestre frente al 2025.El año comenzó bastante bueno, especialmente para la categoría de aguas y también para los isotónicos. Además también esperamos un crecimiento por encima del 15% para este primer trimestre con Free Tea, en la categoría té bebible.

-¿Qué otras categorías van a despuntar en campaña?

En el verano estamos dentro de la categoría de gaseosas, que es súper importante con nuestra marca Big Cola, Oro, que vienen con crecimientos y expectativas adicionales. En esta categoría hemos tenido un reposicionamiento de precio, hemos buscado un precio accesible al consumidor para generar una mayor rotación para el consumo de nuestros productos. Esperamos también en esta categoría un crecimiento de doble dígito, contundente arriba del 15% para este primer trimestre.

-¿En qué consiste este reposicionamiento?¿Solo en gaseosas?

En bebidas. Lo que estamos haciendo es tener el portafolio ideal con los precios adecuados para que el consumidor tenga acceso a nuestros productos. Por ejemplo con el lanzamiento de Big Cola de 750 ml con un nuevo punto de precio y nuestra Big Cola de tres litros con un precio más accesible. Esto, para tener los productos que necesitamos y puedan ser asequibles.

-¿Las expectativas de crecimiento para esta campaña de verano se podrán sostener durante todo el primer semestre?

Nuestro plan para el primer semestre es tener un crecimiento a doble dígito con respecto al año pasado. Las expectativas son altas, el desafío es difícil, pero estoy seguro de que lo vamos a saber cumplir. Ya con este primer mes del año, vemos que este crecimiento es posible.

-Hace unos días el Enfen cambió el estado del sistema de alerta a vigilancia respecto a el Fenómeno “El Niño costero”, ¿esto implica una preocupación también para la industria y la compañía?

Para nosotros este cambio a vigilancia sí representa ya una alerta. El factor climatológico para el sector de bebidas es súper importante. A mayor calor o si se extiende el verano, el consumo de bebidas se incrementa y se extiende, pero el desafío viene por la atención logística, ya que si se incrementan los caudales, puede haber bloqueos en algunas carreteras y falta de accesos a algunos territorios. Nosotros hemos creado un comité para poder tener planes de acción, contundentes, para mitigar estos riesgos.

-¿En qué consiste y cómo se activa?

Al haber un cambio a vigilancia frente a este fenómeno, activamos este comité de vigilancia o de riesgo para ver todas las acciones que debemos hacer con el objetivo de garantizar que los productos puedan estar en cada uno de los departamentos del Perú. Tenemos llegamos más de 250.000 bodegas en el país y es parte de nuestra responsabilidad tomar estas medidas para mitigar estos riesgos.

Lo que estamos haciendo es incrementando la capacidad de almacenamiento y producción, por ejemplo, del norte del país, para poder tener un mayor almacenamiento de productos ante cualquier contingencia. AJE tiene fábricas en distintos departamentos. En Lima tenemos una fábrica que abastece Lima y el sur, pero en cada uno de los departamentos del sur tenemos centros de distribución con condiciones adecuadas para poder mantener o buscar este incremento de abastecimiento. Y también tenemos una fábrica en Chiclayo y en el oriente.

-En cuanto al crecimiento al que apunta AJE para este año, ¿qué implica a nivel de innovaciones en el ‘pipeline’ y en inversiones?

La mayoría de innovaciones las hemos tenido en diciembre para la campaña de verano. En diciembre, en la categoría de hidratantes tuvimos el lanzamiento y el reforzamiento de nuestro portafolio con Dilyte, las que mencioné de Big Cola y también de Pulp, con nuevos formatos como PET para hacer más masivo el producto. Y estamos muy próximos a tener un lanzamiento adicional que va a ser disruptivo, como parte de la evolución de las bebidas, y que viene muy pronto.

-¿Se trata de una nueva categoría o una nueva marca?

Va a estar dentro de unas de las categorías que ya están. Pero es una marca nueva.

-¿Cuándo lo estarán lanzando?

Nosotros esperamos que en el primer trimestre de este año.

-Sobre las últimas categorías que lanzaron, están los sueros o las isotónicas como Dilyte, ¿cómo ha visto el desarrollo de esa categoría?

Esta es una categoría que algunos llaman sueros, pero la verdad es un rehidratante de rápida acción. Esta categoría tiene poco más de tres años en Perú y viene duplicando su crecimiento año a año. En el 2023 comenzó con una base muy baja, pero del 2024 casi multiplicó por tres su crecimiento y se ha duplicado en el último año como categoría. Hoy está creciendo y creemos que esa categoría podría llegar a mover entre US$8 millones y US$10 millones, con lo cual es una categoría importante para toda la industria. Dilyte hoy es la segunda marca del mercado.

-¿A qué momento de consumo apunta y cuál es su ‘market share’?

Tenemos algo más de 20% de participación de mercado en esta categoría. Esta categoría ha tenido un gran desarrollo en México y en Colombia. En cuanto a momentos de consumo, va por reforzar la rápida revitalización en las ocasiones adecuadas como la ‘postfiesta’, por ejemplo, y para aquellas personas que necesitan una rápida rehidratación.

-¿Cómo ve el cambio de hábitos en la industria de bebidas? ¿Qué busca hoy en día el consumidor?

El consumidor peruano está cambiando, cada vez es más exigente. Está yendo hacia productos más saludables, sin perder la indulgencia ni el buen sabor, y es ahí donde está el desafío para AJE. Esta es una compañía que se mueve con agilidad y puede hacer estos cambios para seguir el ritmo del consumo.

-¿Hoy existe una mayor competencia en el mercado de aguas embotelladas? Hubo compras en el mercado y hay más innovaciones.

Sí, es una categoría que viene creciendo. Eso es un reto adicional porque obviamente las empresas fabricantes ven esta oportunidad y lo que buscan ser parte del crecimiento. Y la verdad que sí, hay más más competencia ahora, pero lo importante de esto es que al haber mayor competencia, el consumidor va a verse beneficiado.

-Para el crecimiento que tienen proyectado, ¿qué planean a nivel de inversiones y mejoras en capacidad productiva? Tenían una inversión en marcha en Pucallpa y otra en Huachipa.

Los crecimientos que estamos buscando no pueden darse sin una mejora en las eficiencias de nuestras fábricas y en el incremento de líneas de producción. Hace dos semanas acabamos de inaugurar nuestra nueva fábrica en Pucallpa, con toda la tecnología y ya está hoy abasteciendo el mercado, con lo que hemos incrementado nuestra capacidad en la fábrica con almacenes nuevos, con dos líneas de producción.

Adicionalmente, este año en nuestra fábrica de Caral -donde tenemos 14 líneas de producción- estamos trabajando en buscar eficiencias en las líneas de producción a través de la reducción de cambios de formatos, eficiencia en el consumo de energía y en el consumo de todo lo que tenemos.

-¿En cuánto han incrementado su capacidad productiva con ello?

La fábrica de Caral está teniendo un incremento de casi 7%, y en Pucallpa, al ser una planta renovada, hemos incrementado en un 30% la capacidad de producción enfocada, sobre todo, en aguas y gaseosas. Con la mejora en la eficiencia en las líneas de Caral y el incremento de líneas de producción en Pucallpa vamos a poder atender el 100% del mercado este 2026. Siempre hay una necesidad adicional.

-¿Y hacia adelante? ¿Se requieren nuevas inversiones para la demanda que se espera en los próximos años según su plan estratégico?

En el plan para los próximos tres años. Vemos que necesitamos dos líneas de producción adicionales y estamos buscando montar una fábrica adicional en un departamento nuevo, donde hoy no contamos con una.

-¿En el norte o sur del país?

No puedo comentarlo aún. Obviamente son inversiones de largo plazo, en los próximos tres años. Así que entre el 2027 y 2028 nosotros vemos la necesidad de seguir invirtiendo por lo menos en dos líneas más en nuestra red actual y salir a buscar una fábrica adicional.

-¿En cuánto proyecta que se incrementaría esa capacidad de producción con ambos proyectos?

Estamos buscando incrementar en 15% nuestra capacidad de producción actual.

-En los próximos tres años, ¿dónde proyecta que estará AJE como compañía?

AJE es una empresa global que viene teniendo crecimientos contundentes en el resto de operaciones y en el resto de los 22 países donde estamos, tanto en México, Colombia y Ecuador. En el caso de Perú, queremos ser una empresa que esté en todo el territorio nacional. Para ello necesitamos reforzar Lima y estar abocados en provincias.

-AJE auspicia a la selección peruana con Big Cola. ¿Se renovará el acuerdo?

Somos el hidratador de los peruanos, de la selección peruana, y estamos en casi el 100% de los clubes del Perú por el acuerdo con la liga profesional de fútbol, también de vóley y en el tenis. En cuanto a la selección peruana nosotros todavía tenemos un acuerdo firmado y estamos muy contentos de que Big Cola, una marca peruana, esté en la selección. Nuestra intención de primera mano es seguir con la selección.