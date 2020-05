Los dos primeros meses del año fueron muy buenos para el grupo Aje, compañía de la familias Añaños Jerí. A un ritmo de 20% a 30% por encima de los proyectado, el grupo se preparaba para un año “espectacular", como dice Augusto Bauer, vicepresidente de Estrategia y Desarrollo de Negocios de la empresa. La pandemia llegó también a trastocar sus planes y plantear nuevos desafíos. Desde ajustar su producción a la demanda del consumidor en confinamiento hasta monitorear cómo abastecer al consumidor por distintos canales. Sus principales aliadas, las bodegas, están cerradas en un 30% a 40%, calcula el ejecutivo, lo que ya ha impacto en sus ventas. Dentro de las plantas, en medio de la producción del día a día hay algo de tranquilidad. Por el momento, cuenta Bauer, afortunadamente no han reportado ningún caso de contagio.

- ¿Cómo está respondiendo la compañía a los cambios del consumidor a causa del coronavirus?

Estos cambios se han dado a nivel de industria, la tendencia ahora está en migrar hacia formatos familiares y productos más básicos, todo más orientado al consumo dentro del hogar. Se ha incrementado la categoría de aguas, que es la estrella del portafolio, seguida de los jugos de litro. Volt (energizante), en cambio, ha bajado en consumo a causa del aislamiento social pero se ha incrementado Bio (jugo a base de frutas naturales), pese a no tener formato familiar, por sus propiedades.

-Ante estas nuevas demandas y cambios en el consumidor, ¿tuvieron que realizar cambios a nivel de producción?

Sí, esto te obliga a reorientar tu plan de producción, inventarios. Nosotros trabajamos proyección de demanda por semanas o meses y de acuerdo a eso afinas o ajustas tu producción según cómo se comporte la nueva demanda.

- Dentro de este reordenamiento del portafolio, ¿han tenido que dejar de producir algunos?

Sí, estamos produciendo menos productos de tamaño personal en productos como energizantes y algo en isotónicas como Sporade, cuyas ventas se han estancado. Muchas de esta venta se realizaba en la calle, en los cruceristas (vendedores en el cruce de avenidas y en la calle) o bodegas.

-¿Hasta cuándo han proyectado que continuará esta nueva demanda?

Yo creo que todo mayo va a estar por ahí. Han hablado de un regreso gradual, no creo que esto cambie de golpe al levantar la cuarentena. La demanda va a ir cambiando a la medida que se vayan abriendo los canales. No sabemos , por ejemplo, en el caso de las bodegas, si todas reabrirán (como antes del aislamiento social) o lo harán de manera gradual. Estimamos que mayo será similar.

La categoría de aguas ha sido la de mayor demanda para el consumidor peruano en estas semanas de confinamiento. Los formatos familiares, indican desde Aje, han sido los más solicitados.

- ¿Cómo ha sido la distribución en los canales? ¿han podido llegar a todos de manera eficiente?

A todos nos ha impactado esta situación. Somos un país donde el canal tradicional (mercados y bodegas) tiene una presencia muy elevada, de un 70% del consumo nacional. No obstante, a raíz de esta cuarentena hemos estimado que hay, en este momento, un 30% a 40%de bodegas que no están trabajando (por temor a contagios o abastecimiento) en el país y todo eso afecta a la industria. El canal moderno no te va a su sustituir esa baja de demanda, por eso ves que las compañías de consumo masivo están tratando de suplirlo con e-commerce o venta telefónica. Por nuestro lado, estamos tratando de promover que estas bodegas vuelvan a abrir, dándoles protocolos de bioseguridad para que se sientan seguras de hacerlo. Se trata muchas veces de negocios en casas, unipersonales, sobre todo en el interior. Nos estamos acercando a ellas para ayudarlas a que tengan la tranquilidad de que no habrá contagios.

-¿Cuál es el impacto de esta reducción de las bodegas que operan en cuarentena?

Al haber menos bodegas cambia el mix. Aumenta, para nosotros, el volumen de venta online o telefónica, sube el canal moderno pero baja el tradicional. Todo ello tiene que ver con cambios de hábitos y no se hace de la noche a la mañana. El impacto en facturación puede ser un 20% o 25% para el grupo.

- Han ingresado al e-commerce, ¿qué resultados les está dando?

Sí, estamos trabajando con nuestra propia plataforma (ajeDelivery.pe) y también usando otras. Estamos atendiendo con productos básicos y se puede acceder a todas las categorías. Estamos trabajando también con otras empresas multicategoría para ofrecer junto a otras empresas más productos de lo que las personas buscan en una canasta.

De acuerdo al ejecutivo, entre el 30% y 40% de las bodegas del país están cerradas a causa del coronavirus.

- ¿Concentrada en la venta directa al consumidor o también para pequeños negocios?

Para ambos casos.

- ¿Esta situación ha motivado que tengan que replantear su estrategia de lanzamientos?

El grupo Aje está en diferentes países del mundo. En continentes como Asia, donde ya bajó un poco el impacto, hemos retomado el 'pipeline’ de lanzamientos. En Centroamérica, hasta el momento, el efecto del coronavirus no ha sido tan fuerte, por lo que todo indica que se mantendrá. Perú y Ecuador son los países donde la venta sí se ha visto más resentida (por el avance que ha tenido el virus). Si teníamos que lanzar un producto en abril, pondremos en stand by ese lanzamiento y veremos en qué momento será conveniente. Esto lo monitoreamos semana a semana, tenemos una comisión COVID-19 para hacerlo. Lo que se tenga que retrasar, se retrasa y lo que se tenga que acelerar, se lanza. Vamos a seguir desarrollando productos funcionales eso sí.

- Hace unas semanas presentaron un protocolo para volver a producir cervezas junto a otras empresas cerveceras masivas y artesanales.

Nos han dicho que se puede comercializar pero no vamos a producir, lo tenemos muy claro. No está autorizada la manufactura de cerveza en este momento. Esto es hoy, no sabemos si hasta el fin de la cuarentena la situación cambiará. Nuestra prioridad es atender productos básicos y de primera necesidad: aguas, jugos, hidratantes. Y, sobre todo, proteger a nuestros trabajadores.

Aje, junto a otras compañías que fabrican cerveza, presentaron un protocolo al Gobierno para indicar que ya estaban listas para retomar la producción de esta bebida. Aún no han recibido respuesta. Aje dice que ahora pueden comercializar y que la producción de cerveza no es su prioridad.

- ¿Qué medidas están tomando para reducir el riesgo de contagios en planta?

Esto es algo tan nuevo que aprendemos en el camino, recogimos la experiencia de Asia para ajustarla acá en Perú y estamos siendo asesorados por médicos especialistas de la Universidad Cayetano Heredia para reforzar todos los puntos que considera para el protocolo. Lo clave es que nuestro personal médico de planta debe estar capacitado. Además, estamos desinfectando buses, tomando temperatura en planta y también a nuestra fuerza de ventas.

- ¿Han reportado algún caso de contagio o sospecha de contagio?

Afortunadamente, hasta hoy, no. En el Perú son más de 2 mil personas que trabajan en nuestras plantas.

- ¿Todos los trabajadores de Aje siguen formando parte de la empresa o han tenido que recurrir a la suspensión perfecta u otras figuras laborales?

No ha sido necesario utilizar la suspensión o las licencias. Hemos enviado sí a los mayores de 60 años en cuarentena, a sus casas, por ser personal de riesgo.

- ¿Es muy pronto para recalcular sus proyecciones para el cierre de este 2020?

Sí, es muy pronto. Pero creo que somos de los pocos, de cierta manera, afortunados porque estamos operando. En nuestro caso hay caída de volumen e impacto en rentabilidad, pero es algo que podremos soportar. Por fortuna, los meses de enero, febrero e inicios de marzo fueron muy buenos, crecimos entre 20% a 30% por encima del plan. Eso nos ha dado un colchón para mitigar un poco la caída. Iba a ser un año espectacular.

-¿Cuál es su opinión respecto a las 4 fases de reactivación económica?

Me parece bien que se vaya haciendo gradual, buscando un equilibrio entre la reactivación económica y el control de la pandemia a fin de que no haya un rebrote que genere un colapso en nuestro sistema sanitario.

-¿Coincide con María Isabel león, presidenta de Confiep, quien afirmó que los protocolos sanitarios que se solicitan para la reactivación están llenos de requisitos como para un país europeo?

Los protocolos sanitarios que se solicitan deben ajustarse a lo estipulado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Dato:

- La compañía, de la familia Añaños Jerí, tiene las marcas Cielo (aguas), Sporade (hidratantes), Free Tea (té bebible), Big Cola, Oro, Perú Cola (gaseosas), Bio, entre otras. Además, está presente en cervezas con su marca propia Tres Cruces.