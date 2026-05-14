La inmobiliaria Albamar busca consolidar su presencia en el segmento de inversión inmobiliaria con el lanzamiento de Move, un nuevo proyecto residencial ubicado en el corazón de Miraflores, muy cerca del Parque Kennedy. La apuesta de la compañía se enfoca en un perfil de comprador que prioriza la rentabilidad, la ubicación estratégica y la posibilidad de generar ingresos mediante alquileres temporales.

El proyecto contempla 104 departamentos y una inversión de S/64 millones. Según Diana Puga, gerente de Negocios Inmobiliarios de Albamar, la propuesta responde a una transformación del mercado inmobiliario en distritos consolidados como Miraflores, donde la decisión de compra ya no se basa únicamente en el estatus del distrito, sino en la “micro ubicación” y la capacidad de generar renta.

“Definitivamente el entorno inmediato hoy tiene mucho más valor para los inversionistas”, sostiene.

Puga explica que el proyecto apunta principalmente a inversionistas, aunque también capta a jóvenes que buscan independizarse y consideran que adquirir una propiedad en Miraflores representa una inversión segura a largo plazo.

“A cualquier departamento a comprar en Miraflores le va bien, tienes una rentabilidad asegurada, es un buen distrito para invertir”, afirma.

El auge de la inversión para Airbnb

El avance de plataformas de alquiler temporal ha cambiado el diseño y la estrategia comercial de varios desarrollos inmobiliarios en Lima. En el caso de Move, Albamar incorporó espacios y servicios pensados para estadías cortas y usuarios que combinan turismo y trabajo remoto.

“La administración, el lobby, las salas lounge, los espacios para compartir; todo tiene que estar pensado para ese cliente que va a entrar y va a salir en dos o tres días”, indica la ejecutiva.

El proyecto contará con departamentos desde 68 m², con precios de lanzamiento desde S/544.000 y valores promedio de S/8.700 por metro cuadrado, por debajo de otras zonas de Miraflores donde los precios pueden alcanzar entre los S/10.000 y los S/11.500 por m².

Albamar estima que las unidades podrían generar rentabilidades de entre 8% y 10%, impulsadas por la alta demanda de alquiler temporal en la zona del parque Kennedy. Según Puga, durante el primer trimestre del 2026 la ocupación promedio en este segmento superó el 45%.

“Miraflores es un distrito estable, conocido, que sí te da rentabilidad, pero no altísima. Es una forma de invertir con menos riesgo”, señala.

Miraflores mantiene atractivo pese a trabas municipales

Pese al interés por invertir en el distrito, la ejecutiva reconoció que los desarrolladores enfrentan mayores dificultades administrativas debido a retrasos en trámites municipales.

“Las dificultades que está generando la municipalidad estos años con la gestión del alcalde Canales efectivamente nos está afectando a todos los desarrolladores de Miraflores”, afirma.

No obstante, sostiene que la demanda por vivir e invertir en el distrito se mantiene sólida, lo que se refleja en el incremento del precio de los terrenos y en el interés continuo de las inmobiliarias por desarrollar proyectos en la zona.

“Eso no quita que al final los desarrollos continúen. Existe aún demanda por vivir en Miraflores, existe hoy aún demanda por alquilar”, agrega.

La ejecutiva también adelanta que una próxima modificación normativa permitiría nuevamente desarrollar departamentos de menor metraje en algunas zonas del distrito, lo que podría dinamizar aún más la inversión.

Ventas sólidas en el primer trimestre

Albamar cerró el 2025 con la venta de 700 departamentos por S/265 millones. Solo en el primer trimestre del 2026, la inmobiliaria colocó 225 unidades por S/87,6 millones.

Puga indica que el inicio del año superó las expectativas de la compañía, aunque reconoce que la incertidumbre política podría ralentizar temporalmente las ventas en segmentos más sensibles como Miraflores.

“Siempre hay personas que ven una oportunidad en estos momentos de baja de precios o de mayores descuentos”, comenta.

Actualmente, la empresa mantiene proyectos en distritos como Breña, Jesús María y el Cercado de Lima, buscando diversificar su oferta frente a un mercado que continúa mostrando demanda, especialmente en segmentos de inversión inmobiliaria.