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Resumen

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“Este año deberíamos cerrar con ingresos de S/3.400 millones para todo el Grupo La Positiva. Será un hito para nosotros”. (Foto: César Campos/El Comercio)
“Este año deberíamos cerrar con ingresos de S/3.400 millones para todo el Grupo La Positiva. Será un hito para nosotros”. (Foto: César Campos/El Comercio)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS
Por Paola Villar S.

El Grupo La Positiva sigue ganando presencia: según el último estudio de marcas de Arellano Consultoría, la compañía creció a doble dígito en uso y preferencia tanto en Lima como en provincias en el 2025. Alberto Vásquez, CEO de la compañía, comenta a Día1 qué acciones toman para seguir creciendo.

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