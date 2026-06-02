Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) continúan en la mira de algunas propuestas congresales que apuntan a insistir en nuevos retiros de fondos. Aun así, para Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra, la intención de impulsar estas iniciativas no se ha materializado. El ejecutivo conversó con El Comercio sobre el desempeño de las compañías del sistema, el rendimiento de los mercados en un contexto de volatilidad, y la implementación de la ley de Modernización del sistema.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

Entrevista